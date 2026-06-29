ŽIVĚ: Sinner v obrovských problémech! Největší favorit Wimbledonu hraje rozhodující set
Sinner – Kecmanovič 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:1 / hraje se
Na nedávném French Open předvedl Sinner totální kolaps ve druhém kole, když nedokázal dotáhnout vedení 6:3, 6:2 a 5:1 a nakonec kvůli zdravotním problémům pařížský grandslam opustil. V areálu Rolanda Garrose tak nedokázal zkompletovat kariérní Grand Slam ani nevyužil absence největšího rivala Carlose Alcaraze.
Nečekané problémy proti obrovskému outsiderovi řeší momentálně hned v dalším zápase po šokujícím krachu. Ve Wimbledonu čelí coby obhájce titulu Kecmanovičovi a musí souboj s talentovaným Srbem otáčet.
Očekávala se dominance a vítězství Sinnera bez ztráty setu. Kecmanovič však předvádí nadprůměrný výkon, drží s největším favoritem turnaje krok, a dokonce získal už dva sety. Ital se v prvním dějství k ničemu nedostal na returnu, ale skvěle zareagoval a po zisku druhého setu stav utkání srovnal.
Ve třetí sadě přežil velmi ošklivý pád a byl dominantní na vlastním servisu. Jenže nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů a rozhodnout musel tie-break. Ten nabídl fantastickou podívanou a Kecmanovič v neuvěřitelné výměně při skóre 5:6 odvrátil setbol. Následně Srb vytáhl parádní bekhend, poté donutil Sinnera k chybě a zkrácenou hru ovládl 8:6.
Sinner i tentokrát dokázal manko setu zlikvidovat. Ve čtvrté sadě byl jednoznačně lepším hráčem na kurtu, trpělivě čekal na šanci na brejk a v šesté hře využil hned první brejkbolovou příležitost. Náskok si pohlídal, set zavřel již na returnu a po zhruba dvou a půl hodinách dospěla bitva s Kecmanovičem do rozhodujícího dějství.
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Letošní ročník Wimbledonu má jednoznačného favorita na triumf. Kurz na celkové vítězství Jannika Sinnera by se dokonce dal označit za směšný. Může ho vůbec někdo kromě legendárního Novaka Djokoviče ohrozit?
Taky si myslím, že to starý pán po očku monitoruje. Jenda to může pořád vyhrát.
Jinak v TB jedna vymena fantasticka... je horko, odskok vyssi... Kecka lepe reaguje na returnu... no... a protoze behem 2 tydnu nema vubec prset, tak sice nebudeme mit tradicni Wimbledon, ale jiste budeme videt netradicni vysledky a prubehy :-)))
Tipuji, ze se Ondra uzivakuje... :-)
Alespoň TB..doporučuji