ŽIVĚ: Sinner v obrovských problémech! Největší favorit Wimbledonu hraje rozhodující set

DNES, 17:01
Aktuality 29
WIMBLEDON - Jannik Sinner měl vstoupit do letošního ročníku Wimbledonu pohodovým vítězstvím nad Miomirem Kecmanovičem. Obhájce titulu, největší favorit a lídr žebříčku je však v obrovských problémech a prohrává se srbským outsiderem 1:2 na sety.
Profily hráčů
Kecmanovic Miomir
Sinner Jannik
Jannik Sinner je ve Wimbledonu jeden set od vyřazení (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Sinner – Kecmanovič 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:1 / hraje se

Na nedávném French Open předvedl Sinner totální kolaps ve druhém kole, když nedokázal dotáhnout vedení 6:3, 6:2 a 5:1 a nakonec kvůli zdravotním problémům pařížský grandslam opustil. V areálu Rolanda Garrose tak nedokázal zkompletovat kariérní Grand Slam ani nevyužil absence největšího rivala Carlose Alcaraze.

Nečekané problémy proti obrovskému outsiderovi řeší momentálně hned v dalším zápase po šokujícím krachu. Ve Wimbledonu čelí coby obhájce titulu Kecmanovičovi a musí souboj s talentovaným Srbem otáčet.

Očekávala se dominance a vítězství Sinnera bez ztráty setu. Kecmanovič však předvádí nadprůměrný výkon, drží s největším favoritem turnaje krok, a dokonce získal už dva sety. Ital se v prvním dějství k ničemu nedostal na returnu, ale skvěle zareagoval a po zisku druhého setu stav utkání srovnal.

Ve třetí sadě přežil velmi ošklivý pád a byl dominantní na vlastním servisu. Jenže nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů a rozhodnout musel tie-break. Ten nabídl fantastickou podívanou a Kecmanovič v neuvěřitelné výměně při skóre 5:6 odvrátil setbol. Následně Srb vytáhl parádní bekhend, poté donutil Sinnera k chybě a zkrácenou hru ovládl 8:6.

Sinner i tentokrát dokázal manko setu zlikvidovat. Ve čtvrté sadě byl jednoznačně lepším hráčem na kurtu, trpělivě čekal na šanci na brejk a v šesté hře využil hned první brejkbolovou příležitost. Náskok si pohlídal, set zavřel již na returnu a po zhruba dvou a půl hodinách dospěla bitva s Kecmanovičem do rozhodujícího dějství.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

29
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pantera1
29.06.2026 17:45
To zas ten Dr. Nole půjde na kurt pěkně pozdě .
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:44
Presel jsem progresivne na Niky... jo... zatim se rozpinkava... zajizdi... Stearns je najak zatim mimo...
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PTP
29.06.2026 17:29
Tak už se snad odbrzdil ten tyrolskej trémista.
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Ondra979
29.06.2026 17:36
no jeste set, je otazka, jak ho ovlivnil ten pad, ale asi kvuli tomu ztratil ten treti set, ted by to mel zvladnout ale nesmi zavahat na servu
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:39
Rozhodne po 1.kole za sebou zanecha krvavou stopu...
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paprikovygulas
29.06.2026 17:24
Človek príde po x rokoch a vidí tu stále tých istých týpkov. Teda až na kozorožca, tuším že si honil na djokerovi. Asi to týpek zabalil. Tak sa idem s vami chvilu potočiť v tom vašom kolotoči
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PTP
29.06.2026 17:20
Nejspíš ho na dálku ničí Karlos nějakým zaříkáváním.
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pantera1
29.06.2026 17:24
Gustav to otočí, se nebojím i kdyby se měla tráva zbarvit do ruda
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PTP
29.06.2026 17:26
Musí se zdravě naštvat a trochu přemíchat tu svoji DNA.
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com
29.06.2026 17:13
Pripomenme si 2 dny stary clanek

smile Letošní ročník Wimbledonu má jednoznačného favorita na triumf. Kurz na celkové vítězství Jannika Sinnera by se dokonce dal označit za směšný. Může ho vůbec někdo kromě legendárního Novaka Djokoviče ohrozit? smile

smilesmile
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:12
V boxu Sinnera panika jak v needle parku... ale je mozne, ze ten skluz a pad ho opravdu trochu dostal... takze tezko rict nakolik ho to omezuje ve vykonu... kazdopadne Kecmanovic hraje pekne.. :-)
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annah
29.06.2026 17:09
Nole se musí při pohledu na kurt tiše radovat....Možná i hlasitě.
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Ondra979
29.06.2026 17:10
jo klidne i hlasite, jestli Jannik neotoci, jakoze jeste muze, tak by byl nejvetsi favorit a nemel duvod by si neverit, zastavit by ho mohla asi jen nedostatecna kondice v pozdejsich kolech, coz se mu ted obcas stava ale tenisove uz nikdo
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pantera1
29.06.2026 17:12
Jenda má tenisku od krve, takže dnes doslovně, až na krev .
Taky si myslím, že to starý pán po očku monitoruje. Jenda to může pořád vyhrát.
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com
29.06.2026 17:07
smile tak jeste ten setik smile
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Liverpool22
29.06.2026 17:11
smile
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com
29.06.2026 17:23
a už je to v (_o_)
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Liverpool22
29.06.2026 17:29
bude 5.set smile
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Ondra979
29.06.2026 17:07
no mazec..toto by byl druhy fail po sobe, jestli to neotoci, ale tentokrat naprosto zaslouzeny, Kecmanovice by mel dat i s piratskou paskou pres jedno oko..no uvidime, jestli otoci ale mel by zabrat
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Patik
29.06.2026 17:04
Ja som niekde čítal (tu) nakonci minulej sezóny že vklude môže vyhrať túto sezónu všetky 4 grandslamy
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NOLE_unvaccinated_GOAT
29.06.2026 17:07
4 GS už nemůže vyhrát, tento však pořád ano.
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Liverpool22
29.06.2026 17:08
jo, jo nějaký odborník z USA věštil na začátku roku, že neprohraje už do konce roku zápas a vyhraje všechny GS - jenže je zase vedro no.
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pantera1
29.06.2026 17:08
Může,ale nemusí. Karlík ho na dálku drží, Jenda musí počkat na něho, až bude ok.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:04
Uz je na to zivak :-)))
Jinak v TB jedna vymena fantasticka... je horko, odskok vyssi... Kecka lepe reaguje na returnu... no... a protoze behem 2 tydnu nema vubec prset, tak sice nebudeme mit tradicni Wimbledon, ale jiste budeme videt netradicni vysledky a prubehy :-)))
Tipuji, ze se Ondra uzivakuje... :-)
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pantera1
29.06.2026 17:04
No Jendo
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pantera1
29.06.2026 17:05
Ty to nejspíš otočíš, ale Mojmír jestli tě porazí, tak je fakt borec
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chlebavevaju
29.06.2026 17:03
Jedeme Kecmanovic! Pravda a láska je na tvé straně!
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Liverpool22
29.06.2026 17:08
smile
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Mony
29.06.2026 17:02
Parádní podívaná!
Alespoň TB..doporučuji
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