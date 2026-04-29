ŽIVĚ: Skvělý Menšík ovládl tie-break! Bitvu se Zverevem poslal do třetí sady

VČERA, 22:55
ATP MADRID - Jakub Menšík bojuje o účast ve čtvrtfinále Masters v Madridu proti Alexanderovi Zverevovi, který se v předchozím duelu zranil. Český tenista si zatím na turnaji poradil s Martinem Dammem i Karenem Chačanovem bez ztráty setu. S hvězdným Němcem se na okruhu dosud nepotkal. Utkání vám přinášíme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Jakub Menšík bojuje s Alexanderem Zverevem o čtvrtfinále (@ Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík – Zverev 4:6, 7:6, hraje se

Menšíkovi se úvod osmifinálového zápasu na antukové tisícovce v Madridu proti Zverevovi vůbec nepovedl. Hned v úvodní hře snadno ztratil podání a Němec následně brejk potvrdil. Další zaváhání rodák z Prostějova nepřipustil a snížil na 1:2. Na returnu se mu ale vůbec nedařilo a ve čtvrtém gamu neuhrála ani fiftýn. Pátou hru začal Čech skvělým náběhem na síť, pomohl si i dvěma esy a opět snížil. Za stavu 30:30 si třetí hráč světa stěžoval na špatnou stopu při nechytatelném servisu soupeře.

Ve velké jízdě na podání pokračoval Zverev i za stavu 3:2 a po skvělém bekhendovém kraťasu si připsal další čistou hru. Menšík od základní čáry daleko více chyboval. Snažil se tak více chodit na síť, kde se mu dařilo a po vítězném voleji snížil na 3:4. Němec ale znovu po snadno odskočil do dvougamového vedení. Následující hru si Menšík zkomplikoval dvěma dvojchybami v řadě za stavu 40:0, přesto se opět přiblížil na rozdíl jediného gamu.

Za stavu 4:5 se český tenista po skvělém returnu dostal při podání Zvereva poprvé na skóre 30:30 a po dalším parádním zásahu i k premiérovému brejkbolu. Ten ale Němec odvrátil svým třetím esem, získal tři míčky v řadě a po využití prvního setbolu sadu dopodával.

Druhý set otevřel Menšík daleko lépe než ten úvodní, když začal čistou hrou na servisu. Zverev následně i díky pátému esu vyrovnal. Podobně si vedl i Čech a udržel si i druhý game na podání. Oba tenisté byli při svých hrách na servisech dominantní až do stavu 3:2. Český hráč stáhl stav 0:40 a po doběhnutém kraťasu a následném vítězném úderu se dostal na shodu. Více však vzdorovat nedokázal.

Přehlídka snadno udržených servisů pokračovala i nadále. Čech se po čisté hře, kterou zakončil vítězným bekhendem, dostal do vedení 5:4 a Němec následně reagoval stejnou mincí a po vítězném zakončení na síti vyrovnal. I v jedenáctém gamu byl 23. nasazený hráč suverénní a po dělovém vítězném bekhendu si zajistil tie-break.

Zkrácenou hru začal Menšík skvělým zkrácením hry z bekhendu. Následně si připsal minibrejk. Za stavu 3:1 vypálil další rychlý bekhend po čáře a dostal se do vedení o tři míčky. Zverevovi se po dvou udržených servisech povedlo snížit na 3:4. Menšík po skvělém podání náskok znovu zvýšil, druhý servis ale neobhájil. Po skvělé výměně si ale vypracoval dva setboly a hned ten první na returnu využil a po vítězném forhendu poslal zápas do rozhodujícího dějství.

Český tenista v loňském roce postoupil na antuce jen jednou do čtvrtfinále a povedlo se mu to právě v Madridu. Pro českého tenistu jde o první letošní turnaj na antuce a zároveň první singlový start od březnového Miami. Zatím však ukazuje skvělou formu, o které už se přesvědčil syn české legendy Damm i někdejší člen TOP 10 Chačanov.

Zverev ztratil set hned v úvodním zápase s Marianem Navonem a duel třetího kola s Terencem Atmanem si pořádně zkomplikoval. Vedl už 6:3 a 5:2, v tu chvíli se mu však přestalo dařit, zranil se a sadu nakonec ukončil až v tie-breaku. Stále je tak ve hře o šestou semifinálovou účast ze sedmi turnajů v letošní sezoně. Situaci kolem rodáka z Hamburku komplikují možné zdravotní problémy, s kterými se německý tenista má potýkat, což přiznal po postupu do osmifinále.

Noční šlágr v ohrožení. Zverev má před duelem s Menšíkem tajemství. Jsem zraněný, ale…

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
frenkie57
29.04.2026 00:41
Kuba zvládnul TB téměř na jedničku a tak jdeme do třetího. Držím palce Kubíku, zkus ho udělat, ty kluku ušatá.
HolyMotors
29.04.2026 00:39
Pekne si pro to Kuba došel. Dva spickove forehandy na zaver a je to..
frenkie57
29.04.2026 00:42
Stále nechápu, proč tady někteří hejtí jakubův FH. Mě přijde úplně v pohodě, rovnocenný jeho BH.
frenkie57
28.04.2026 23:43
Kiks na síti stál Kubu druhý BB a Šaša esem dopodával set. Škoda.
frenkie57
28.04.2026 23:26
Ale mají tam klucí ztepilé sběračky.
Kapitan_Teplak
28.04.2026 23:21
Menšík vypadá ospale, čemuž se ani nedivím.
frenkie57
28.04.2026 23:21
Řetězov se tam čílil na esem Menšíka, které podle něho šlo mimo. Lahvání ho vyslechl a neřekl ani písmeno. Tak Saša ještě něco zabublal a pokračoval ve hře.
chlebavevaju
28.04.2026 23:07
Zranění zázračně ustoupilo. Menšík už se veze.
Marduch
28.04.2026 23:55
Cekal raneneho, tak ho hned zkraje solidarne pustil do naskoku o brejk, aby bylo o co hrat :D
