ŽIVĚ: Skvělý Menšík ovládl tie-break! Bitvu se Zverevem poslal do třetí sady
Menšík – Zverev 4:6, 7:6, hraje se
Menšíkovi se úvod osmifinálového zápasu na antukové tisícovce v Madridu proti Zverevovi vůbec nepovedl. Hned v úvodní hře snadno ztratil podání a Němec následně brejk potvrdil. Další zaváhání rodák z Prostějova nepřipustil a snížil na 1:2. Na returnu se mu ale vůbec nedařilo a ve čtvrtém gamu neuhrála ani fiftýn. Pátou hru začal Čech skvělým náběhem na síť, pomohl si i dvěma esy a opět snížil. Za stavu 30:30 si třetí hráč světa stěžoval na špatnou stopu při nechytatelném servisu soupeře.
Ve velké jízdě na podání pokračoval Zverev i za stavu 3:2 a po skvělém bekhendovém kraťasu si připsal další čistou hru. Menšík od základní čáry daleko více chyboval. Snažil se tak více chodit na síť, kde se mu dařilo a po vítězném voleji snížil na 3:4. Němec ale znovu po snadno odskočil do dvougamového vedení. Následující hru si Menšík zkomplikoval dvěma dvojchybami v řadě za stavu 40:0, přesto se opět přiblížil na rozdíl jediného gamu.
Za stavu 4:5 se český tenista po skvělém returnu dostal při podání Zvereva poprvé na skóre 30:30 a po dalším parádním zásahu i k premiérovému brejkbolu. Ten ale Němec odvrátil svým třetím esem, získal tři míčky v řadě a po využití prvního setbolu sadu dopodával.
Druhý set otevřel Menšík daleko lépe než ten úvodní, když začal čistou hrou na servisu. Zverev následně i díky pátému esu vyrovnal. Podobně si vedl i Čech a udržel si i druhý game na podání. Oba tenisté byli při svých hrách na servisech dominantní až do stavu 3:2. Český hráč stáhl stav 0:40 a po doběhnutém kraťasu a následném vítězném úderu se dostal na shodu. Více však vzdorovat nedokázal.
Přehlídka snadno udržených servisů pokračovala i nadále. Čech se po čisté hře, kterou zakončil vítězným bekhendem, dostal do vedení 5:4 a Němec následně reagoval stejnou mincí a po vítězném zakončení na síti vyrovnal. I v jedenáctém gamu byl 23. nasazený hráč suverénní a po dělovém vítězném bekhendu si zajistil tie-break.
Zkrácenou hru začal Menšík skvělým zkrácením hry z bekhendu. Následně si připsal minibrejk. Za stavu 3:1 vypálil další rychlý bekhend po čáře a dostal se do vedení o tři míčky. Zverevovi se po dvou udržených servisech povedlo snížit na 3:4. Menšík po skvělém podání náskok znovu zvýšil, druhý servis ale neobhájil. Po skvělé výměně si ale vypracoval dva setboly a hned ten první na returnu využil a po vítězném forhendu poslal zápas do rozhodujícího dějství.
Český tenista v loňském roce postoupil na antuce jen jednou do čtvrtfinále a povedlo se mu to právě v Madridu. Pro českého tenistu jde o první letošní turnaj na antuce a zároveň první singlový start od březnového Miami. Zatím však ukazuje skvělou formu, o které už se přesvědčil syn české legendy Damm i někdejší člen TOP 10 Chačanov.
Zverev ztratil set hned v úvodním zápase s Marianem Navonem a duel třetího kola s Terencem Atmanem si pořádně zkomplikoval. Vedl už 6:3 a 5:2, v tu chvíli se mu však přestalo dařit, zranil se a sadu nakonec ukončil až v tie-breaku. Stále je tak ve hře o šestou semifinálovou účast ze sedmi turnajů v letošní sezoně. Situaci kolem rodáka z Hamburku komplikují možné zdravotní problémy, s kterými se německý tenista má potýkat, což přiznal po postupu do osmifinále.
