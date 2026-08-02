ŽIVĚ: Viďmanová po dominanci totálně odpadla. Ruský zázrak je blízko šokujícímu triumfu

DNES, 19:15
Aktuality 59
WTA MEMPHIS - Asi málokdo očekával, že se o triumf na turnaji WTA v americkém Memphisu porvou Darja Viďmanová a teprve 16letá ruská kvalifikantka Kristina Ljutovová. Obě aktérky budou hrát své první finále na nejvyšší tour a útočit na nejcennější trofej. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Vidmanova Darja
Liutova Kristina
Darja Viďmanová bojuje o svůj nejcennější titul (© JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ljutovová – Viďmanová 1:6, 6:1, 4:1 / hraje se

Obě aktérky musely hned v úvodu zápasu bojovat o vlastní servis. Zatímco Viďmanová vyřešila stav 30:30 skvěle a soupeřku k ničemu nepustila, Ljutovová udělala dvě chyby po sobě a pustila zkušenější Češku do vedení 2:0.

Viďmanová ale brejk i kvůli špatnému rozhodnutí za stavu 15:15 nepotvrdila. Po voleji si totiž myslela, že míč na straně kurtu soupeřky dopadl na zem dvakrát. Umpirový sudí však nic nezahlásil a česká tenistka poté snadno ztratila podání. O sporném incidentu pak ještě s rozhodčím diskutovala, avšak dala na radu týmu a nechala už situaci být.

Naštěstí pro Viďmanovou udělala Ljutovová další chyby a náskok brejku byl po ukázkovém kraťasu z rakety české naděje okamžitě obnoven. Tentokrát už brejk potvrdila, a to naprosto suverénně. Měla tak v zádech nadějné vedení 4:1, které přesně odpovídalo dění na kurtu. Češka byla jednoduše ve všech směrech lepší hráčkou.

Také v následujících minutách excelovala hlavně Viďmanová a další brejk znamenal luxusní vedení 5:1. Ljutovová marně hledala recept na pestrou hru i dělový servis české hráčky a jediný game v úvodním dějství získala po zmíněném sporném okamžiku.

 

Ljutovová se před začátkem druhého setu vydala na toaletu, přidala na agresivitě a i přes promarněné vedení 40:0 si na čtvrtý pokus poprvé v utkání vyhrála vlastní podání. Rovněž Viďmanová musela přes shodu, ale brejkbol nepřipustila a skóre srovnala.

Viďmanová v této sadě nedokázala na kurtu vůbec dominovat. Ljutovová se výrazně zlepšila, Češka začala mnohem víc kazit a vlastními chybami dovolila soupeřce jít do vedení 3:1. Mladá Ruska neměla větší potíže a s mnohem stabilnější hrou byla schopná brejk potvrdit.

Ve druhém dějství naopak měla převahu Ljutovová a rady si nevěděla Viďmanová. Česká tenistka se nemohla proti zlepšenému výkonu Rusky dostat ke své hře a tentokrát sama získala jen jeden game.

 

Viďmanové nepomohla ani delší přestávka před rozhodujícím setem. Češka se s Ljutovovou dál pouštěla do delších výměn, nehrála dostatečně agresivně a hned v úvodním gamu si prohrála servis. Vzápětí mohla okamžitě zareagovat, ale i kvůli nedůrazným úderům nevyužila náskok 30:0.

Při skóre 0:3 už to vypadalo se šancemi Viďmanové mizivě. Proti bezchybné Ljutovové dál kupila nevynucené chyby a po dvojchybě ji pustila do vedení už o dva brejky.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Memphisu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

59
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pantera1
02.08.2026 21:16
Šokující triumf se blíží bohužel .
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chlebavevaju
02.08.2026 21:11
Vyhrát první set 6:1 a pak uhrát jedinej gam, solidní odpad. Snad budou zvěsti o změně občanství pravdou a Darja moc dlouho Češkou nebude.
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falcon_heavy
02.08.2026 21:13
Změň občanství ty a už tě žádné Češky trápit nebudou!
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bardunek666
02.08.2026 21:16
Jak to je teda s tím jejím češstvím? Plánuje být Američanka?
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bardunek666
02.08.2026 21:06
Bože můj, Darja je nyní úplně bezzubá.
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Mony
02.08.2026 21:10
To je tedy pořádná deka..nu i ženy mají své dny
Oproti včerejšku tedy nebe a dudy
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:11
asi se mi chtěla ukázat v nejhorším světle Už jsem to vypnul, tak si může pinkat jak chce
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com
02.08.2026 21:05
Ruská pohádka bude mít šťastnej konec smile
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Mac
02.08.2026 20:57
snad to nebude kanár... mladice se zakousla jak buldog...
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chlebavevaju
02.08.2026 20:56
Ljutova v suchém, Sinner v sukni mimo.
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bardunek666
02.08.2026 20:48
Darja nějak odpadla, těch chyb je moc. Zvládne třetí set?
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frenkie57
02.08.2026 20:50
Budeme doufat...
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tommr
02.08.2026 20:56
ten druhej set byl doufejme jen takovej oddechovej čas a ve třetím na to Darja zase vletí. Ale sám tomu moc nevěřím ...
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bardunek666
02.08.2026 20:58
Nevypadá to.
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pantera1
02.08.2026 20:45
Třetí set na spadnutí. Doufejme, že to dobře dopadne a Darja to otočí .
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ccarloss
02.08.2026 20:33
Zdravím, nevíte někdo co je pravdy na na tom, že Darja má zájem reprezentovat USA?
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chlebavevaju
02.08.2026 20:38
Že se po kurtu momentálně pohybují dvě budoucí Yankees.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 20:59
Trump má otevřenou náruč
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falcon_heavy
02.08.2026 21:10
Někdo tady psal, že o změně občanství momentálně neuvažuje.
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ccarloss
02.08.2026 21:19
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subaru
02.08.2026 20:31
Venus opět cestou ke ztrapnění. I ti stupidní pořadatelé.
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Frick
02.08.2026 20:23
Kdo tedy ovládne ruSSké derby amerických studentek?
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tenisman1233
02.08.2026 20:24
Ruské derby amerických studenek to fakt není
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Frick
02.08.2026 20:25
Dvě rusky studujici v USA to nejsou?
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tenisman1233
02.08.2026 20:26
Darja už nestuduje.
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George_Renel
02.08.2026 20:20
Jen aby se toho vedení nezalekla.
Ruský zázrak není v 16 o nic lepší než v tom věku byly sestry Fruhvirtovy.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:01
Brenda měla zbraně, tohle je úmorná pinkalka. Ale má čas se někam posunout.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:06
teď ukázala i pár přiostření. Každopádně Darja úderově zaostává.
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chlebavevaju
02.08.2026 20:18
Sázkaři moc dobře vědí, že je nyní ideální čas vsadit na Ljutovou.
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Mac
02.08.2026 20:21
taky jsem si říkal, že teď začne úplně jiný zápas... ale vid docela solidně podává a zdá se, že si na mladou věří...
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zfloyd
02.08.2026 19:58
Darja po prvních gamech vypadá , že je lepší , tak snad to vydrží
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pantera1
02.08.2026 19:47
Darjo, zlom vaz a zakonči tu úspěšnou neděli vítězně smile
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HankMoody2
02.08.2026 20:00
Proč tenhle komentář nesmaže admin? Tady normálně pantera1 nabádá Vidmanovou, aby lámala vaz. Přijde ti to ok?
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pantera1
02.08.2026 20:02
To se normálně říká, co máš za problém .
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P.T.P.
02.08.2026 20:07
Hals- und Beinbruch!
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pantera1
02.08.2026 20:10
Za chvíli se budu bát něco napsat .
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P.T.P.
02.08.2026 20:13
Asi chce aby z tebe byla taky dvojka jako z něho
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pantera1
02.08.2026 20:17
To ne, dycinky jednička!!
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HankMoody2
02.08.2026 20:30
tohle je luxusní koment
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Sinuhet1
02.08.2026 20:33
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Ondřej.Jirásek
02.08.2026 20:13
To fakt nemusíš
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HankMoody2
02.08.2026 20:31
Jirásku, ty lumpe jeden, že tys mě před časem napráskl? Sem tu napsal, že mám slabost pro pyžmo jedné tenistky a letěl jsem odsud...
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P.T.P.
02.08.2026 20:34
Jasně, to bylo za to tvrdý y ve slově pižmo.
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Ondřej.Jirásek
02.08.2026 20:36
Určitě! Protože já mám přece čas projíždět všechny komentáře a ještě vás nahlašovat
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Otmar
02.08.2026 20:17
On jenom netuší, má-li Darja zlomit vaz sobě nebo soupeřce, ale to je jeho problém...nelámejte si tím hlavu, chyba není na Vaší straně!
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pantera1
02.08.2026 20:24
Zatím to vypadá velmi nadějně, teď nestratit hlavu a dotáhnout to do vítězného konce .
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honza.khp
02.08.2026 19:46
další ruská tankistka? (nebo se mi ta postava šnajderky zdá?)
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Mac
02.08.2026 20:09
mě připomíná trochu rumunsko- maďarskou svycarku z Lausanne, timeu bacsinsky...
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tommr
02.08.2026 20:15
já bych řek že se hodně podobá Blinkové ...
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tenisman1233
02.08.2026 20:16
Mě zčásti připomíná Brendu F.
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P.T.P.
02.08.2026 20:18
Je to mladá Ruska
a je krásně úzká
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vergus
02.08.2026 20:22
Jsem jediný, komu zase přijde podobná na Sinnera (bez urážky)?
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vergus
02.08.2026 20:23
Teď vidím, že se mluvilo o Liutové, tak nic
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P.T.P.
02.08.2026 20:25
Ale Darča fakt trochu vypadá jako Jenda.
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frenkie57
02.08.2026 20:25
Ale ty asi myslíš Darju, ne? Řeč je o její soupeřce.
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Frick
02.08.2026 20:22
Mně z části připomíná Naděždu Krupskou.
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Otmar
02.08.2026 20:19
Možná budou z posádky jednoho tanku. Ani nevím, jestli v tomhle věku do tanku může?
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frenkie57
02.08.2026 20:26
Leda na čumendu, při dni otevřených dveří.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:04
mně se taky hned vybavila
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