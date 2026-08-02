ŽIVĚ: Viďmanová po dominanci totálně odpadla. Ruský zázrak je blízko šokujícímu triumfu
Ljutovová – Viďmanová 1:6, 6:1, 4:1 / hraje se
Obě aktérky musely hned v úvodu zápasu bojovat o vlastní servis. Zatímco Viďmanová vyřešila stav 30:30 skvěle a soupeřku k ničemu nepustila, Ljutovová udělala dvě chyby po sobě a pustila zkušenější Češku do vedení 2:0.
Viďmanová ale brejk i kvůli špatnému rozhodnutí za stavu 15:15 nepotvrdila. Po voleji si totiž myslela, že míč na straně kurtu soupeřky dopadl na zem dvakrát. Umpirový sudí však nic nezahlásil a česká tenistka poté snadno ztratila podání. O sporném incidentu pak ještě s rozhodčím diskutovala, avšak dala na radu týmu a nechala už situaci být.
Naštěstí pro Viďmanovou udělala Ljutovová další chyby a náskok brejku byl po ukázkovém kraťasu z rakety české naděje okamžitě obnoven. Tentokrát už brejk potvrdila, a to naprosto suverénně. Měla tak v zádech nadějné vedení 4:1, které přesně odpovídalo dění na kurtu. Češka byla jednoduše ve všech směrech lepší hráčkou.
Také v následujících minutách excelovala hlavně Viďmanová a další brejk znamenal luxusní vedení 5:1. Ljutovová marně hledala recept na pestrou hru i dělový servis české hráčky a jediný game v úvodním dějství získala po zmíněném sporném okamžiku.
Ljutovová se před začátkem druhého setu vydala na toaletu, přidala na agresivitě a i přes promarněné vedení 40:0 si na čtvrtý pokus poprvé v utkání vyhrála vlastní podání. Rovněž Viďmanová musela přes shodu, ale brejkbol nepřipustila a skóre srovnala.
Viďmanová v této sadě nedokázala na kurtu vůbec dominovat. Ljutovová se výrazně zlepšila, Češka začala mnohem víc kazit a vlastními chybami dovolila soupeřce jít do vedení 3:1. Mladá Ruska neměla větší potíže a s mnohem stabilnější hrou byla schopná brejk potvrdit.
Ve druhém dějství naopak měla převahu Ljutovová a rady si nevěděla Viďmanová. Česká tenistka se nemohla proti zlepšenému výkonu Rusky dostat ke své hře a tentokrát sama získala jen jeden game.
Viďmanové nepomohla ani delší přestávka před rozhodujícím setem. Češka se s Ljutovovou dál pouštěla do delších výměn, nehrála dostatečně agresivně a hned v úvodním gamu si prohrála servis. Vzápětí mohla okamžitě zareagovat, ale i kvůli nedůrazným úderům nevyužila náskok 30:0.
Při skóre 0:3 už to vypadalo se šancemi Viďmanové mizivě. Proti bezchybné Ljutovové dál kupila nevynucené chyby a po dvojchybě ji pustila do vedení už o dva brejky.
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Komentáře
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Oproti včerejšku tedy nebe a dudy
Ruský zázrak není v 16 o nic lepší než v tom věku byly sestry Fruhvirtovy.
a je krásně úzká