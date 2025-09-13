Životní úspěch! Bartůňková si poradila s polskou favoritkou, je v semifinále

DNES, 08:01
WTA GUADALAJARA – Ve výborných výkonech pokračuje na pětistovce v mexické Guadalajaře Nikola Bartůňková (19). Česká tenistka si ve čtvrtfinále poradila s loňskou šampionkou Polkou Magdalenou Frechovou (27) a zajistila si postup mezi poslední čtyři tenistky. V boji o účast ve finále si zahraje se sedmnáctiletou americkou nadějí Ivou Jovicovou.
Nikola Bartůňková slaví největší úspěch kariéry (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Bartůňková – Frechová 7:5, 6:4

Bartůňková nastupovala do zápasu s Frechovou s vědomím, že její soupeřka je o téměř tři sta míst lépe postavenou hráčkou. Těžkou hlavu si však z toho rodačka z Prahy nedělala.

Divoký úvodní set začala Bartůňková výborně, když se dostala do vedení 2:0. Další minuty ale patřily Frechové. Čtyřmi gamy v řadě otočila průběh úvodního dějství a zdálo se, že si už triumf v první sadě ujít nenechá.

Jiného názoru však byla její o osm let mladší soupeřka. Ztrátu dohnala, za stavu 5:5 potřetí v zápase vzala zkušenější Polce servis a šanci si již ujít nenechala. Bartůňková za 49 minut získala první set 7:5 a šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)


Vstup do druhé sady vyšel lépe rodačce z Lodže, když se dostala do vedení 2:0. Tím však pozitiva pro polskou tenistku prakticky skončila. Bartůňková bleskově srovnala krok, za stavu 3:3 to byla naopak ona, kdo uspěl na returnu a šla do vedení 4:3.

Ve zbytku utkání už česká tenistka žádné komplikace nepřipustila, zápas na svém podání zakončila čistou hrou a po hodině a 30 minutách se mohla radovat z překvapivého vítězství 7:5, 6:4.

Bartůňková, která na turnaji v předcházejícím kole porazila krajanku Darju Viďmanovou, tak stále neztratila v Mexiku ani set. Pro devatenáctiletou českou tenistku se jedná o teprve třetí start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a jednoznačně největší dosavadní úspěch kariéry.

Na tour se Bartůňková vrátila po šestiměsíčním dopingovém trestu, v současné době je v live žebříčku už 142. hráčkou světa, což je také jejím dosavadním životním maximem.

Výsledky turnaje WTA 500 v Guadalajaře

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
zfloyd
13.09.2025 09:02
Nikola hrála nebojácný agresivní tenis , sítě se také nebála a navíc oba sety bez problémů dopodávala což je u Češek docela rarita , viděl jsem ji poprvé a její hra se mi moc líbila , jen tak dál
Mantra
13.09.2025 09:17
jojo, ale když to nepadá, tak je v háji - nemá nic k té agresi. Tadleta Jovic ji vyprovodí ve dvou setech
Trojchyba_Mat
13.09.2025 09:01
Před třemi měsíci se rozcvičovala pár metrů ode mě na ITFku a teď si zahraje semifinále na pětistovce... Fantasticky využitá volná karta Tak Niki, ať se daří dál smile
Honza-K
13.09.2025 08:53
Viděl jsem jenom poslední 2 gamy. Dopodáváno čistou hrou
Mony
13.09.2025 08:29
už máme 4 Češky v TOP 8 Under20, ale Andrejeva, MBoko,Joint a Jovič jsou přeci jen trochu ulétlé..Snad se jich alespoň Terka Valentová chytne
Mony
13.09.2025 08:32
sorry, jen 3 Češky
ale snad se tam brzy přidá Brenda, Laura nebo jedna z Kovačkových
Mony
13.09.2025 08:40
a Vendula
Mantra
13.09.2025 09:19
myslím že ne - Kovačkovy jsou limitovaný vzrůstem, Laura hlavou, Brenda je tak rozházená, že podle mě zase brzy odpadne (myslím, že při prvním neúspěchu jí to hlava zabalí a k tomu se pak přidá tělo - psychosomata jsou svině)
elsky
13.09.2025 08:25
Pěkný úspěch, Frech tedy hrála dost slabě.. kdo je tam dál?
Mony
13.09.2025 08:37
no, Nikol jí k chybám svoji agresivitou donutila. V pinkané by asi tak slabá nebyla
elsky
13.09.2025 08:54
Viděl jsem tedy jen druhý set.. ten brejk dostala Nikola úplně zadarmo.. ale dobrý, nechci její výkon snižovat. Hraje a celkově se pohybuje zajímavě, někoho mi připomíná, musím se podívat na nějaký záznam hry Johna McEnroea.
Mony
13.09.2025 08:17
Ondro! Něco jsi v expeskách zaspal!
Mony
13.09.2025 08:25
pohotově opraveno!
Ondřej.Jirásek
13.09.2025 08:53
to jsem nedělal já, ale všimli jsme si :)
