Životní úspěch! Bartůňková si poradila s polskou favoritkou, je v semifinále
Bartůňková – Frechová 7:5, 6:4
Bartůňková nastupovala do zápasu s Frechovou s vědomím, že její soupeřka je o téměř tři sta míst lépe postavenou hráčkou. Těžkou hlavu si však z toho rodačka z Prahy nedělala.
Divoký úvodní set začala Bartůňková výborně, když se dostala do vedení 2:0. Další minuty ale patřily Frechové. Čtyřmi gamy v řadě otočila průběh úvodního dějství a zdálo se, že si už triumf v první sadě ujít nenechá.
Jiného názoru však byla její o osm let mladší soupeřka. Ztrátu dohnala, za stavu 5:5 potřetí v zápase vzala zkušenější Polce servis a šanci si již ujít nenechala. Bartůňková za 49 minut získala první set 7:5 a šla do vedení 1:0 na sety.
Vstup do druhé sady vyšel lépe rodačce z Lodže, když se dostala do vedení 2:0. Tím však pozitiva pro polskou tenistku prakticky skončila. Bartůňková bleskově srovnala krok, za stavu 3:3 to byla naopak ona, kdo uspěl na returnu a šla do vedení 4:3.
Ve zbytku utkání už česká tenistka žádné komplikace nepřipustila, zápas na svém podání zakončila čistou hrou a po hodině a 30 minutách se mohla radovat z překvapivého vítězství 7:5, 6:4.
Bartůňková, která na turnaji v předcházejícím kole porazila krajanku Darju Viďmanovou, tak stále neztratila v Mexiku ani set. Pro devatenáctiletou českou tenistku se jedná o teprve třetí start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a jednoznačně největší dosavadní úspěch kariéry.
Na tour se Bartůňková vrátila po šestiměsíčním dopingovém trestu, v současné době je v live žebříčku už 142. hráčkou světa, což je také jejím dosavadním životním maximem.
