Životní úspěch pro český talent! Kumstát si zahraje největší finále v kariéře

DNES, 13:56
Aktuality 17
ATP CHALLENGER LIBEREC - Jan Kumstát si zajistil největší finále v kariéře. Devatenáctiletý český talent, který hrál před dvěma lety finále juniorského Australian Open, protáhl svou parádní jízdu na domácím challengeru v Liberci. V semifinále zdolal 7:5, 6:4 zkušeného Inda Sumita Nagala a v neděli bude bojovat o první titul mezi profesionály.
Profily hráčů
Nagal Sumit
Kumstat Jan
Jan Kumstát si v Liberci zajistil své největší finále (© ČTK / Peřina Luděk)

Kumstát – Nagal 7:5, 6:4

Kumstát prožívá v posledních týdnech nejlepší období kariéry. Finalista juniorského Australian Open z roku 2024 si v polovině července zahrál své první semifinále na challengerech a v tomto týdnu na domácí antuce v Liberci své maximum znovu vylepšil.

Na domácím podniku Svijany Open dokázal skolit zkušeného krajana Zdeňka Koláře, bývalého člena TOP 100 žebříčku Thiaga Seybotha Wilda, který přijel po triumfu ve švýcarském Zugu, Frederica Ferreiru Silvu i někdejšího 68. hráče pořadí Nagala. Set povolil pouze Kolářovi v prvním kole.

V Liberci se Kumstát může spolehnout na svůj dělový servis. Za celý turnaj zatím ztratil podání pouze dvakrát a jednou se mu to stalo v semifinále s Nagalem. Manko 2:4 ve druhém setu ovšem zlikvidoval a zápas uzavřel čtyřmi vyhranými gamy po sobě. Sám si vypracoval osm šancí na brejk a třikrát uspěl. V utkání nastřílel devět es a dohromady jich v tomto týdnu trefil čtyřicet.

Kumstát má na kontě tři odehraná finále na profesionální tour a všechna absolvoval na nejmenších turnajích kategorie M15. Bohužel pro něj se vždy musel spokojit s trofejí pro poraženého finalistu, dvakrát neuspěl loni a jednou letos v řeckém Heraklionu.

V neděli tak zaútočí na svůj první profesionální triumf a zároveň největší titul kariéry. Jeho protivníkem bude loňský šampion Gonzalo Bueno z Peru.

Výsledky turnaje ATP Challenger 75 v Liberci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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Rudolf_2
01.08.2026 17:10
Viděl jsem Buena v Poznani. Dalík ho tam poměrně snadno přehrál a to ještě na začátku druhého setu Dalík podklouzl a ztratil dva gemy, když si "šetřil" kotník...
Snad to Honzovi vyjde...
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 14:59
to mu přeju, gratulace!
A Nagalovi taky
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andel14
01.08.2026 14:47
Jan to určitě dotáhne do světové 10 ????????
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BarboraSalome.1
01.08.2026 14:22
Super. Přeji Honzovi, aby turnaj vyhrál celý. To by bylo pěkné a 75 bodů k tomu.
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Preview.lover
01.08.2026 14:18
talent Kumstát
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 14:19
Vy si prostě nemůžete pomoct. Vy chcete tu osmiúčtovou chobotnici zase přivolat zpátky
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pantera1
01.08.2026 14:22
Když on měl některý hlášky fakt super . Se nedá zapomenout.
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 14:24
Kučeravý Shelton a talent Kumstát... co dál?
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pantera1
01.08.2026 14:28
Pan com zde? Odborníčka pantera . to sedí . Zázračné české dítě...
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 14:29
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pantera1
01.08.2026 14:31
A ještě sazet, sazet, sazet .
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 14:56
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misa
01.08.2026 15:00
Stačí guláš a Australan, i když ti píšou oproti tehdejší chobotnici jen málo...
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 15:31
njn když s těmi osmi chapadly se mu to psalo...
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misa
01.08.2026 15:33
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com
01.08.2026 15:11
pise ten, ktery hodil talent do nadpisu smile
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 15:21
ale ne "talent Kumstát"
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