Životní úspěch pro Valentovou! V Ósace přežila bitvu a bude hrát největší finále v kariéře
Cristianová – Valentová 7:6, 4:6, 3:6
Valentová sice v úvodní sadě získala o jeden bod víc než Cristianová, nicméně od začátku v ní tahala za kratší konec. Češka třikrát prohrávala o brejk, trápila se na servisu a za stavu 4:5 potřebovala zřejmě kvůli problému s břišním svalem ošetření mimo kurt. Soupeřce nedovolila set dopodávat, ovšem v tie-breaku byla Rumunka jasně lepší a zkrácenou hru vyhrála snadno 7:3.
Podobně jako v předchozím zápase se ale pražská rodačka od začátku druhého dějství zlepšila. O nadějný náskok 4:2 přišla, avšak po skončení devátého gamu své vedení obnovila a na rozdíl od Cristianová dovedla set na vlastním podání do vítězného konce.
Česká teenagerka prokázala obrovskou bojovnost i v závěrečné sadě, přestože se jednalo o její už šestý zápas v posledních sedmi dnech a potřetí musela do rozhodujícího setu. Proti Cristianové ho začala tím nejlepším možným způsobem a hned v úvodním gamu jí sebrala servis.
Rumunku mohla definitivně zlomit, když vedla 30:0 v další hře na returnu. Cristianová ale servis uhájila a manko dvou brejků nepřipustila. Valentová si ovšem podání bez větších problémů hlídala a téměř tříhodinovou bitvu uzavřela již na příjmu.
Kvalifikantka Valentová absolvuje v Ósace svou teprve čtvrtou hlavní soutěž na nejvyšším okruhu v sezoně a zároveň v kariéře. Každý z předchozích těchto startů dotáhla minimálně do druhého kola (French Open, US Open a Praha) a už podruhé se probila do semifinále.
Zatímco na domácím Livesport Prague Open ji v této fázi zastavila pozdější šampionka a krajanka Marie Bouzková, v Ósace už na životní finále dosáhla. Majitelka devíti profesionálních trofejí tak bude v neděli bojovat o už pátý letošní triumf a ten největší v kariéře.
Postup do finále znamená jistotu premiérového posunu do TOP 60 žebříčku. Sezonu začínala na 241. místě. Ve svém největším finále vyzve v neděli grandslamovou finalistku a světovou sedmadvacítku Fernandezovou, která v semifinále vyřadila jinou rumunskou hráčku Soranu Cirsteaovou.
Proti Kanaďance nastoupí s bilancí 4:3 v soubojích se zástupkyněmi nejlepší padesátky pořadí. Tři ze čtyř skalpů slavila nyní v Ósace a proti 21. tenistce hodnocení Elise Mertensové zaznamenala žebříčkově nejcennější vítězství.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ósace
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
