Životní úspěch pro Valentovou! V Ósace přežila bitvu a bude hrát největší finále v kariéře

DNES, 10:15
WTA ÓSAKA - Tereza Valentová (18) si při svém teprve čtvrtém startu v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu zahraje první finále na této úrovni. Talentovaná teenagerka přidala v japonské Ósace už šesté vítězství v řadě, když v semifinálové bitvě udolala 6:7, 6:4, 6:3 Jaqueline Cristianovou (27). O největší titul bude usilovat proti grandslamové finalistce Leylah Fernandezové.
Tereza Valentová si zajistila největší finále v kariéře (© PAUL MILLER / AFP / AFP / Profimedia)

Cristianová – Valentová 7:6, 4:6, 3:6

Valentová sice v úvodní sadě získala o jeden bod víc než Cristianová, nicméně od začátku v ní tahala za kratší konec. Češka třikrát prohrávala o brejk, trápila se na servisu a za stavu 4:5 potřebovala zřejmě kvůli problému s břišním svalem ošetření mimo kurt. Soupeřce nedovolila set dopodávat, ovšem v tie-breaku byla Rumunka jasně lepší a zkrácenou hru vyhrála snadno 7:3.

Podobně jako v předchozím zápase se ale pražská rodačka od začátku druhého dějství zlepšila. O nadějný náskok 4:2 přišla, avšak po skončení devátého gamu své vedení obnovila a na rozdíl od Cristianová dovedla set na vlastním podání do vítězného konce.

Česká teenagerka prokázala obrovskou bojovnost i v závěrečné sadě, přestože se jednalo o její už šestý zápas v posledních sedmi dnech a potřetí musela do rozhodujícího setu. Proti Cristianové ho začala tím nejlepším možným způsobem a hned v úvodním gamu jí sebrala servis.

Rumunku mohla definitivně zlomit, když vedla 30:0 v další hře na returnu. Cristianová ale servis uhájila a manko dvou brejků nepřipustila. Valentová si ovšem podání bez větších problémů hlídala a téměř tříhodinovou bitvu uzavřela již na příjmu.

Kvalifikantka Valentová absolvuje v Ósace svou teprve čtvrtou hlavní soutěž na nejvyšším okruhu v sezoně a zároveň v kariéře. Každý z předchozích těchto startů dotáhla minimálně do druhého kola (French Open, US Open a Praha) a už podruhé se probila do semifinále.

Zatímco na domácím Livesport Prague Open ji v této fázi zastavila pozdější šampionka a krajanka Marie Bouzková, v Ósace už na životní finále dosáhla. Majitelka devíti profesionálních trofejí tak bude v neděli bojovat o už pátý letošní triumf a ten největší v kariéře.

Postup do finále znamená jistotu premiérového posunu do TOP 60 žebříčku. Sezonu začínala na 241. místě. Ve svém největším finále vyzve v neděli grandslamovou finalistku a světovou sedmadvacítku Fernandezovou, která v semifinále vyřadila jinou rumunskou hráčku Soranu Cirsteaovou.

Proti Kanaďance nastoupí s bilancí 4:3 v soubojích se zástupkyněmi nejlepší padesátky pořadí. Tři ze čtyř skalpů slavila nyní v Ósace a proti 21. tenistce hodnocení Elise Mertensové zaznamenala žebříčkově nejcennější vítězství.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

20
Přidat komentář
Mony
18.10.2025 10:30
Ten 3.set byla paráda...ať to vydrží do Číny!
Nebo alespoň do finále
Reagovat
Serpens
18.10.2025 10:28
Skvěle Terko, bohužel to kalí ty zdravotní potíže. O neúčasti v Kuang-čou už asi nikdo nepochybuje, a snad je Tereza jenom unavená...
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 10:26
Tereze se sluší pořádně pogratulovat. Dneska opět předvedla parádní otočku i přes nějaké drobnější momentální potíže, Jsem také rád, že vydrželo nepršet, ty mraky nevěštily nic dobrého. Zítra čekám lítý boj s Leylou. Moc se těším.
Terko paráda, v žívém žebříčku jsi už pronikla do šesté desítky. Bravo!
Reagovat
aape
18.10.2025 10:24
Velká gratulace, Terezka šikulka je z kvalifikace až ve finále smile
Tak hodně štěstí Terko, jdi si pro trofej! smile
Reagovat
aligo
18.10.2025 10:23
Proč je Valentová v Race až 99? Jaké body obhajuje?
Reagovat
honza.khp
18.10.2025 10:24
do race se počítají jen body z WTA turnajů, ona jich má hodně z ITF
Reagovat
bardunek666
18.10.2025 10:19
Obrovská gratulace! Bylo by skvělé, kdyby to Terka dotáhla k titulu, ale Leylah nebude jednoduchá soupeřka.
Nicméně finále je parádní úspěch
Reagovat
Kuba4Win
18.10.2025 10:18
Velká gratulace! smile smile smile smile
Reagovat
com
18.10.2025 10:17
ale proti Fernandezce ji neverim
Reagovat
pantera1
18.10.2025 10:27
Za Terku si ty předčasné zvratky pěkně spolykej .Terez to zvládla a čeká na ni finále, aji kdyby to nevyšlo je šikulka a má budoucnost gratulka
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 10:31
Možná to nezvládne, ale bez boje to nedá, o tom jsem přesvědčen. Ale nestaahujme kaťata, brod je ještě sakra daleko.
Reagovat
rkames
18.10.2025 10:16
nevíte,co to měla Cristian na Terezu za kecy, když odcházela z kurtu? asi nic pozitivního...
Reagovat
com
18.10.2025 10:18
to nevim, ale kdybych to byl ja, tak bych ji zjebal, ze v prvnim setu simulovala
Reagovat
TSP
18.10.2025 10:22
To je fuk, na to už se dějiny ptát nebudou...
Reagovat
Sinuhet1
18.10.2025 10:22
Reagovat
gemkio
18.10.2025 10:24
Vzhledem k tomu, jak Cristian rozhodilo to ošetřování když měla jít podávat na vítězství v 1. Setu , tak to byl nejspíše odkaz na tuhle situaci.
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 10:29
Může to vypadat jako taktické zdržování, takto na konci setu, ale já věřím, že měla Tereza opravdu nějaký akutní problém, který nesnesl odklad.
Reagovat
Mony
18.10.2025 10:31
Kamarádku si asi nezískala
Reagovat
Tomas_Smid_fan
18.10.2025 10:16
tak to je fantazie!
Krasnyz úspěch!
Reagovat
Kuba4Win
18.10.2025 10:18
Reagovat

