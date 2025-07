Zklamaná Nosková: Můj výkon mě potopil. Nepředvedla jsem ani polovinu z toho, co umím

Linda Nosková (20) označila dnešní finálovou porážku na Livesport Prague Open s Marií Bouzkovou za bolestivou. Turnajová jednička podlehla páté nasazené krajance 6:2, 1:6, 3:6 a nedočkala se titulu z domácího turnaje ve Stromovce ani při své páté účasti a druhé ve finále. V rozhovoru s novináři byla především zklamaná z vlastního výkonu.

"Samozřejmě to bolí. Každé finále bolí, každý prohraný zápas bolí. Chtěla jsem to vyhrát. Nejvíce jsem asi zklamaná z toho výkonu, který mě trošku potopil," uvedla Nosková.

Osmifinalistka letošního Wimbledonu vyhrála první set díky dvěma brejkům. Na stoprocentní servis ale později nenavázala a duel prohrála. Rozhodující třetí set ztratila poté, co od stavu 3:2 prohrála zbývající čtyři hry. "Maruška od druhého setu změnila tempo a trošku se víc hrálo. Trošku mě vyhodila z tempa. Nebyla jsem v rytmu, že bych přesně věděla, co hraju a jak to hraju," podotkla Nosková.

Třiadvacátá hráčka světa nevyužila šanci vyhrát druhý titul na okruhu WTA a zhoršila si bilanci finálových duelů na elitním okruhu na 1:3. Jediný triumf získala vloni v mexickém Monterrey. Poprvé hrála ve finále proti Češce. "Je to jiné. Jednak můj výkon, výkon soupeřky, atmosféra... Asi nejvíc jsem ale ten rozdíl udělala já, ten výkon nebyl dobrý," řekla Nosková.



O sedm let starší Bouzkové podlehla potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Ve Stromovce na ni nestačila ani před třemi lety v semifinále. "Byl to podobný zápas. Mohla jsem si z toho vzít trošku víc. Věděla jsem, jak Maruška hraje. Pro mě je to trochu nechutnější tenis. Musím to ale brát také tak, že jsem dokázala dojít do finále, i když jsem nepředvedla ani polovinu z toho, co umím hrát. Musím se zase naladit pozitivně na další turnaje," řekla Nosková.

Již v neděli svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy odlétá do Montrealu na další turnaj. "Není čas ztrácet čas. Tyhle přelety jsou dost hektické. Uvidíme, co budu dělat dneska. Tolikrát jsem z konce turnaje na začátek dalšího nejela. V Kanadě jsem ještě nikdy nehrála, je to něco nového," uvedla.