Zklamaná Valentová: Je těžké nebýt negativní. Bohužel mi to nesedlo, mohla jsem jít výš
"Každé vypadnutí se kouše blbě. Snažím se nebýt moc negativní, ale teď mi to moc nejde. Asi to přijde až s postupem času," uvedla. "Mám od sebe celkem velká očekávání, takže je pak těžké sama se sebou pracovat. Myslím ale, že jsem mohla jít výš. Myslím, že ano," řekla.
Členka TK Sparta Praha prohrála duel s 54. hráčkou světa Snigurovou za hodinu a 50 minut. V semifinále domácího turnaje neuspěla podruhé, vloni nestačila na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. V prvním setu dnes Valentová nedotáhla vedení 5:3, náskok brejku nevyužila ani ve druhé sadě.
"Nevím, jak to komentovat. Byl to těžký zápas. Myslím si, že soupeřka hrála dobře a dneska byla lepší. Kredit patří jí. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát zase doma semifinále. Byl to dobrý zápas, ale bohužel to nevyšlo," podotkla Valentová.
S o pět let starší Snigurovou hrála podruhé. Nenavázala na předloňské vítězství z Říčan. Ukrajinka se prezentuje především plochými údery bez větší rotace. "Je to určitě nepříjemné, moc lidí takhle nehraje. Je to těžké, člověk musí být hodně dole, navíc hraje slušnou délku. Dá se na to hrát, ale bohužel mi to dneska nesedlo," hodnotila svěřenkyně trenéra Libora Salaby.
Nervózní před utkáním na zaplněném centrálním dvorci na Štvanici nebyla. Fanoušci jí naopak pomáhali. "Nepřišlo mi, že bych měla nějaké extrémní nervy. Byla taková normální nervozita jako před každým zápasem. Ale spíš jsem byla nějak blbě nastavená v hlavě," uvedla Valentová.
Přestože ji v pátečním čtvrtfinále trápily potíže se zády, dnes hrála finalistka loňského turnaje v Ósace bez bolesti. "Vzala jsem si prášek, který zabral. Udělali jsme s týmem, co bylo třeba a na to, jak to vypadalo včera, to dnes bylo dobré. Včera jsem měla dva prášky a moc nezabraly, zatímco dnes to bylo o dost lepší. Dneska mě to v zápase nelimitovalo," podotkla Valentová.
Věří, že zdravotní trable její další program neovlivní. "Ještě se na to podíváme s fyzioterapeutem, ale myslím si, že ne. Normálně mám v plánu turnaj v Torontu a to normálně pojedu," doplnila Valentová.
Valentová padla v bitvě se Snigurovou
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Tady je neustale predkladana jako symbol neuspechu. Proboha proc?