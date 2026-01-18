Zlá předtucha se naplnila. Vondroušová z úvodního duelu Australian Open odstoupila

AUSTRALIAN OPEN - Nejhorší možný scénář se naplnil. Markéta Vondroušová (26) ke svému úvodnímu zápasu na Australian Open proti americké soupeřce Hailey Baptisteové (24) nenastoupila. Na vině je těžce zkoušené levé rameno, se kterým měla wimbledonská šampionka problémy již v předcházejících týdnech.
Markéta Vondroušová z Australian Open odstoupila (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Byla jedinou českou zástupkyní v první den Australian Open. Už před duelem s Baptisteovou však panovaly obavy o zdravotní stav Vondroušové. Sokolovská rodačka právě kvůli těžce zkoušenému kloubu odstoupila z osmifinálového duelu na turnaji v Adelaide s domácí Kimberly Birrellovou.

Cíl byl jasný: co nejvíce šetřit před dvěma lety operované rameno. Bohužel se to nepovedlo. "Je mi velmi líto, že jsem se musela odhlásit z Australian Open kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. Po všem, s čím jsem se potýkala, je potřeba upřednostnit své zdraví, i když to nebylo jednoduché rozhodnutí. Děkuji všem za pochopení a podporu," uvedla česká šampionka.

Proti Baptisteové byla v roli naprosto jasné favoritky. Američanka prohrála posledních pět duelů, včetně obou letošních, Vondroušová za sebou měla porážku s Polkou Magdalenou Frechovou a výhru nad Ljudmilou Samsonovou.

Vondroušová se tak bojů na prvním grandslamovém turnaji roku nezúčastní druhý rok po sobě. V loňském roce jí start nedovolily problémy se zraněným levým stehnem. Maximem Vondroušové v Melbourne tak zůstává osmifinálová účast z roku 2021.

Hvězdná Češka tak kvůli zdravotním problémům skončila na druhém grandslamovém podniku v řadě, na loňském US Open nenastoupila k čtvrtfinálovému duelu s Arynou Sabalenkovou.

Českou tenistku tak v úvodním zápase nahradí šťastná poražená z kvalifikace Taylor Townsendová, deblová parťačka Kateřiny Siniakové, se kterou v Melbourne obhajují loňský titul.

Česká armáda na Australian Open. Početnější výpravu má jen zámořský gigant. A to není vše!

Výsledky Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
frenkie57
18.01.2026 05:00
No dalo se to čekat. Myslím, že Maki můžeme tak na půl roku odpiskat, tedy za předpokladu, že to rameno půjde nějak úspěšně řešit. V opačném případě to také může znamenat konec.
Reagovat

