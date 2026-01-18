Zlá předtucha se naplnila. Vondroušová z úvodního duelu Australian Open odstoupila
Byla jedinou českou zástupkyní v první den Australian Open. Už před duelem s Baptisteovou však panovaly obavy o zdravotní stav Vondroušové. Sokolovská rodačka právě kvůli těžce zkoušenému kloubu odstoupila z osmifinálového duelu na turnaji v Adelaide s domácí Kimberly Birrellovou.
Cíl byl jasný: co nejvíce šetřit před dvěma lety operované rameno. Bohužel se to nepovedlo. "Je mi velmi líto, že jsem se musela odhlásit z Australian Open kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. Po všem, s čím jsem se potýkala, je potřeba upřednostnit své zdraví, i když to nebylo jednoduché rozhodnutí. Děkuji všem za pochopení a podporu," uvedla česká šampionka.
Proti Baptisteové byla v roli naprosto jasné favoritky. Američanka prohrála posledních pět duelů, včetně obou letošních, Vondroušová za sebou měla porážku s Polkou Magdalenou Frechovou a výhru nad Ljudmilou Samsonovou.
Vondroušová se tak bojů na prvním grandslamovém turnaji roku nezúčastní druhý rok po sobě. V loňském roce jí start nedovolily problémy se zraněným levým stehnem. Maximem Vondroušové v Melbourne tak zůstává osmifinálová účast z roku 2021.
Hvězdná Češka tak kvůli zdravotním problémům skončila na druhém grandslamovém podniku v řadě, na loňském US Open nenastoupila k čtvrtfinálovému duelu s Arynou Sabalenkovou.
Českou tenistku tak v úvodním zápase nahradí šťastná poražená z kvalifikace Taylor Townsendová, deblová parťačka Kateřiny Siniakové, se kterou v Melbourne obhajují loňský titul.
