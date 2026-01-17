Česká armáda na Australian Open. Početnější výpravu má jen zámořský gigant. A to není vše!
Do nedělních zápasů zasáhne v Melbourne z české výpravy jen Markéta Vondroušová. V následujících dvou dnech ji však bude ve dvouhře následovat hned deset krajanek. Více tenistek do bojů pod horkým australským sluncem vyšlou jen naprosto nesrovnatelně větší Spojené státy, které bude reprezentovat osmnáct hráček.
Účast v hlavní soutěži si kromě zmiňované Vondroušové zajistily Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Osmičku vyvolených doplnila Karolína Plíšková, která využila divokou kartu, a úspěšné kvalifikantky Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková.
Se stejným počtem hráček vyrazí do akce domácí Austrálie, kterou pochopitelně zvýhodňuje řada divokých karet od domácích pořadatelů. Až za Českem pak figurují Rusko s devíti zástupkyněmi, čtvrtá je pak Ukrajina se šesti tenistkami.
Pro zajímavost – Německo, Španělsko, Francie či Velká Británie vyšlou do australských bojů po kvartetu hráček, jen s jednou nadějí naopak vyrazí do akce Argentina, Brazílie, Rakousko nebo Slovensko. Celkem se v pavouku ženské dvouhry představí 37 národností.
Fanoušci se ale můžou těšit i z nebývalého počtu českých tenistů. Kromě osvědčené trojice Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč se představí i Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.
Očekávání budou o to větší, že Menšík získal v Aucklandu svůj druhý kariérní titul, na stejný počet dosáhl i Macháč v Adelaide. Roli nasazených budou plnit vedle českých jedniček Noskové a Menšíka i Lehečka, Muchová a Vondroušová.
A pokud by vás zajímalo, kdy měl český tenis v pavouku dvouhry na grandslamu větší zastoupení, pak byste museli nalistovat rok 2005, konkrétně pak US Open.
