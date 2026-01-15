Los Australian Open: Nosková i Menšík mohou dojít do osmifinále, Bouzková a Bejlek půjdou na favoritky
V horní čtvrtině pavouku ženské dvouhry, kde je nejvýše nasazenou světová jednička Aryna Sabalenková, není žádná z Češek. Běloruska by v případném čtvrtfinále měla narazit na Italku Jasmine Paoliniovou.
Ve druhé části, kde je největší favoritkou Coco Gauffová, je 32. nasazená Markéta Vondroušová, která začne proti Hailey Baptisteové a s americkou favoritkou se může utkat ve třetím kole. Hned pod ní je další nasazená Češka Karolína Muchová, která na úvod vyzve Jaqueline Cristianovou. Barbora Krejčíková schytala hned do prvního kola nasazenou Dianu Šnajderovou.
Sára Bejlek začne proti Ashlyn Kruegerové a v případě postupu se s největší pravděpodobností střetne s obhájkyní titulu Madison Keysovou. Turnajová třináctka Linda Nosková začne proti Darje Semenisté. Kateřina Siniaková má na úvod Pannu Udvardyovou a v případném druhém kole by měla vyzvat Amandu Anisimovovou, ta by se v osmifinále měla potkat s Noskovou.
Karolína Plíšková začne proti jedné z nejtěžších možných soupeřek, které postoupily přes kvalifikační boje. Čeká ji vítězka US Open z roku 2017 a bývalá světová trojka Sloane Stephensová, se kterou prohrává ve vzájemné bilanci 1:6. Američanka měla ještě donedávna hrůznou sérii 13 porážek v řadě. V Melbourne ji však přerušila a rozjela se ke skvělým výkonům. Ve druhém kole může narazit na nasazenou Leylah Fernandezovou.
Ve spodní čtvrtině je Tereza Valentová, kterou čeká nasazená domácí Maya Jointová. Marie Bouzková má přijatelné první kolo, ve kterém vyzve Renatu Zarazuaovou. Poté se ale střetne se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou. Své soupeřky už znají i dvě úspěšné české kvalifikantky. Linda Fruhvirtová začne proti Lulu Sunové. Nikolu Bartůňkovou v prvním kole čeká Ruska reprezentující Austrálii Darja Kasatkinová.
Světová jednička Carlos Alcaraz, který se v Melbourne pokusí o zkompletování kariérního grandslamu, začne proti domácímu Adamu Waltonovi. Španěl by v případném semifinále měl narazit na třetího nasazeného Alexandera Zvereva. V horní polovině pavouku není žádný český zástupce.
Ve čtvrtině, kde je hlavním favoritem desetinásobný šampion Novak Djokovič, jsou oba nasazení čeští tenisté. Jiřího Lehečku na úvod čeká francouzský kvalifikant Arthur Gea. Ve druhém kole by mohl vyzvat šampiona z roku 2014 Stana Wawrinku. V případném třetím kole by měl jít na Američana Taylora Fritze. Ve stejné části je i Vít Kopřiva, který začne s Janem-Lennardem Struffem a v případě výhry by se utkal s Fritzem. Tomáš Macháč se na úvod utká s Grigorem Dimitrovem.
Jakuba Menšíka na úvod čeká bývalý člen TOP 10 Pablo Carreňo. Dále by šel na jednoho z kvalifikantů nebo lucky loserů. Ve třetím kole by se mohl potkat s Tallonem Griekspoorem a v osmifinále s Djokovičem.
Dalibor Svrčina je ve spodní čtvrtině, kde je nejvýše nasazeným šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner. Český mladík začne proti ve formě hrajícímu Jaume Munarovi. Ve druhém kole by případně potkal Caspera Ruuda.
Přehled losu českých tenistů:
Muži:
Jakub Menšík (16) – Pablo Carreňo (Šp.)
Jiří Lehečka (17) – Arthur Gea (Fr.)
Tomáš Macháč – Grigor Dimitrov (Bul.)
Vít Kopřiva – Jan-Lennard Struff (Něm.)
Dalibor Svrčina – Jaume Munar (Šp.)
Ženy:
Linda Nosková (13) – Darja Semenistá (Lot.)
Karolína Muchová (19) – Jaqueline Cristianová (Rum.)
Markéta Vondroušová (32) – Hailey Baptisteová (USA)
Barbora Krejčíková – Diana Šnajderová (Rus.)
Karolína Plíšková – Sloane Stephensová (USA)
Sára Bejlek – Ashlyn Kruegerová (USA)
Marie Bouzková – Renata Zarazúaová (Mex.)
Kateřina Siniaková – Panna Udvardyová (Maď.)
Tereza Valentová – Maya Jointová (Austr.)
Linda Fruhvirtová – Lulu Sunová (N. Zél.)
Nikola Bartůňková – Darja Kasatkinová (Austr.)
