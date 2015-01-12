Velký přehled Australian Open 2026: Los, program, česká účast a další informace
Základní informace
Termín: 12. ledna - 1. února
Místo konání: Melbourne, Austrálie
Povrch: tvrdý
Kategorie: grandslam
Celková dotace: bude doplněno
Rozlosování hlavní soutěže
V hlavní soutěži mužské i ženské dvouhry bude figurovat 128 jmen. Rozlosování proběhne ve čtvrtek 15. ledna. Čas zatím stanoven nebyl, ale dá se očekávat, že los se uskuteční (loni to bylo ve 14:30 tamního času) ještě před dohráním kvalifikace. Rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Obvykle ho vysílá přímo turnaj na svém kanálu na YouTube.
Hlavní soutěž
Zapište si neděli 18. ledna. To je den, kdy startuje hlavní soutěž Australian Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu na přelomu ledna a února. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 31. ledna a muži si to rozdají o trofej v neděli 1. února.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na Australian Open 2026 bude klíčový žebříček z 12. ledna, jelikož los proběhne ve čtvrtek 15. ledna.
Kvalifikace
Australian Open bude trvat tři týdny a vše začne kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 12. ledna a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek. Kvalifikačním sítem projde pouze 16 nejlepších můžů a žen.
Česká účast
Mužské dvouhry se zúčastní Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Dalibor Svrčina. V ženské hlavní soutěži se představí Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.
Seznam přihlášených pro kvalifikaci zatím není.
Kde sledovat živě
Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 12. - 15. ledna
Los hlavní soutěže: 15. ledna
Hlavní soutěž: 18. ledna - 1. února
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet
Program (předběžný)
Pondělí 12. ledna: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Úterý 13. ledna: 1. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Středa 14. ledna: 2. kolo kvalifikace dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 15. ledna: Finále kvalifikace dvouhry mužů a žen
Neděle 18. ledna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 19. ledna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 20. ledna: 1. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry mužů a žen
Středa 21. ledna: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry mužů a žen
Čtvrtek 22. ledna: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry mužů a žen / 1. kolo mixu
Pátek 23. ledna: 3. kolo dvouhry mužů a žen / 2. kolo čtyřhry mužů a žen / 1. kolo mixu
Sobota 24. ledna: 3. kolo dvouhry mužů a žen / 2. kolo čtyřhry mužů a žen / 1. kolo mixu
Neděle 25. ledna: osmifinále dvouhry mužů a žen / osmifinále čtyřhry mužů a žen / osmifinále mixu
Pondělí 26. ledna: osmifinále dvouhry mužů a žen / osmifinále čtyřhry mužů a žen / osmifinále mixu
Úterý 27. ledna: čtvrtfinále dvouhry mužů a žen / čtvrtfinále čtyřhry mužů a žen / čtvrtfinále mixu
Středa 28. ledna: čtvrtfinále dvouhry mužů a žen / čtvrtfinále čtyřhry mužů a žen / semifinále mixu
Čtvrtek 29. ledna: semifinále dvouhry žen / semifinále čtyřhry mužů a žen
Pátek 30. ledna: semifinále dvouhry mužů / finále mixu
Sobota 31. ledna: finále dvouhry žen / finále čtyřhry mužů a žen
Neděle 1. února: finále dvouhry mužů
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 800
Čtvrtfinále: 400
Osmifinále: 200
3. kolo: 100
2. kolo: 50
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 16
2. kolo kvalifikace: 8
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 2000
Finále: 1300
Semifinále: 780
Čtvrtfinále: 430
Osmifinále: 240
3. kolo: 130
2. kolo: 70
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 40
Finále kvalifikace: 30
2. kolo kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Prize money
Bude doplněno.
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Jannik Sinner
Dvouhra žen: Madison Keysová
Čtyřhra žen: Kateřina Siniaková/Taylor Townsendová
Čtyřhra mužů: Harri Heliövaara/Henry Patten
Mix: Olivia Gadecká/John Peers
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Jannik Sinner / Madison Keysová
2024: Jannik Sinner / Aryna Sabalenková
2023: Novak Djokovič / Aryna Sabalenková
2022: Rafael Nadal / Ashleigh Bartyová
2021: Novak Djokovič / Naomi Ósakaová
2020: Novak Djokovič / Sofia Keninová
2019: Novak Djokovič / Naomi Ósakaová
2018: Roger Federer / Caroline Wozniacká
2017: Roger Federer / Serena Williamsová
2016: Novak Djokovič / Angelique Kerberová
2015: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2014: Stan Wawrinka / Na Li
2013: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2012: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2011: Novak Djokovič / Kim Clijstersová
2010: Roger Federer / Serena Williamsová
2009: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2008: Novak Djokovič / Maria Šarapovová
2007: Roger Federer / Serena Williamsová
2006: Roger Federer / Amélie Mauresmová
2005: Marat Safin / Serena Williamsová
2004: Roger Federer / Justine Heninová
2003: Andre Agassi / Serena Williamsová
2002: Thomas Johansson / Jennifer Capriatiová
2001: Andre Agassi / Jennifer Capriatiová
