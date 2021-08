Zlato je víc než grandslamy. Je to další krásný střípek do skvělé letní mozaiky, řekl trenér Krejčíkové Kartus

Za největší deblové vítězství v kariéře označil trenér Barbory Krejčíkové Aleš Kartus její olympijský triumf s Kateřinou Siniakovou v Tokiu. Podle něj je to další krásný střípek do skvělé mozaiky letošní úspěšně sezony pětadvacetileté rodačky z Brna.

"Deblové zlato z Tokia je ve čtyřhře úplně to nejcennější a převyšuje všechna grandslamová vítězství," řekl v rozhovoru s ČTK Kartus, který včerejší triumf staví nad šest grandslamových vítězství v deblu a mixu. "Netroufnu si to srovnávat s výhrou ve dvouhře na Roland Garros, to stojí možná o kousek výš, ale každopádně je to další nádherný střípek z tohoto léta," dodal.

Kartus sledoval dnešní finále na dovolené v Chorvatsku, na terase s celou rodinou měl oči přilepené na tabletu. "Jiná možnost tady nebyla, ale jsem rád i za ni. Nic nám neuteklo. Máme před sebou krásný den a určitě si otevřeme lahvinku dobrého vína," řekl.

Z jihu Evropy během her pravidelně volal přes internet do Tokia. "S Bárou jsem mluvil denně, řešili jsme hlavně taktické věci, ale vždy jen před dvouhrou," uvedl Kartus, jehož svěřenkyně prohrála v osmifinále se Švýcarskou Belindou Bencicovou, pozdější vítězkou a finálovou soupeřkou v deblu.

"Debl si Bára s Kateřinou a trenérem Pálou řídili sami, beze mě," řekl kouč. Pro fedcupového kapitána měl Kartus jen slova chvály. "Petr Pála zvolil výtečnou taktiku, která holkám přinesla zlato," prozradil něco z mnoha předchozích rozhovorů, které spolu na dálku vedli. "Byl to servis na téčko do středu, Golubicové do bekhendu a Bencicové do forhendu, vše trochu i na tělo."

Během turnaje Kartus ani jednou nezapochyboval o tom, že české tenistky budou nakonec stát na nejvyšším stupni. "Vždyť jsou to světové jedničky, hrozně moc toho spolu odehrály," uvedl. Nejhůř mu bylo při souboji s australským párem Ashleigh Bartyová, Storm Sandersová. "Přece jenom Bartyová je světová jednička v singlu, trochu obavy tam byly," dodal Kartus.

Krejčíková má za sebou extrémně náročné léto s dvěma grandslamy a olympiádou, ale na delší odpočinek čas mít nebude. "Holky by měly přiletět domů a my se pak za pár dní sbalíme a vydáme se do Ameriky na betonovou část sezony. Pak nás snad čeká Turnaj mistryň, pokud ho někdo v této době vůbec uspořádá. A bude konec sezony," řekl Kartus.