Zmar Noskové. Na Jovicovou uhrála tři hry, loučí se kanárem
Nosková – Jovicová 3:6, 0:6
Nosková vstoupila do duelu s o tři roky mladší soupeřkou velmi nervózně a ve čtvrté hře to byla ona, kdo si jako první prohrál servis a nabrala manko 1:3.
Hned v následujícím gamu musela tři brejkbolové hrozby odvracet i Jovicová, pokaždé si však poradila a dobře rozehranou sadu už nepustila. Za 36 minut ji získala poměrem 6:3 a ujala se vedení 1:0 na sety.
Druhé dějství se pro mladou Češku proměnilo v tenisovou noční můru. Nervózně hrající a chybující Nosková ztratila úvodní dva gamy, a tím i poslední zbytky naděje na případný obrat.
Za stavu 2:0 získala Jovicová proti bezradně působící Noskové následující tři gamy čistou hrou. Ani když na výsledkové tabuli svítilo skóre 0:5 se Češka na čestný game nezmohla, po jedné hodině a deseti minutách tak šla své soupeřce gratulovat k jednoznačné výhře 3:6, 0:6.
Vsetínská rodačka vyhrála v celém zápase po svém servisu pouhých 45 % výměn, její soupeřka se dostala na 75 %. Ze šesti brejkbolových možností nevyužila česká reprezentantka ani jedinou, Jovicová ze stejného počtu čtyři.
Příští vyzyvatelkou Jovicové může být další česká tenistka Barbora Krejčíková, ta by si ale nejdříve musela poradit s ukrajinskou hvězdou Elinou Svitolinovou.
Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
