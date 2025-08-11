Zmar Noskové. Na Jovicovou uhrála tři hry, loučí se kanárem

DNES, 00:12
Aktuality 12
WTA MASTERS CINCINNATI - Linda Nosková (20) skončila na turnaji v Cincinnati již na své první soupeřce, když ve druhém kole nestačila na domácí Američanku Ivu Jovicovou (17) a podlehla jednoznačně 3:6, 0:6. Česká tenistka si tak připsala třetí porážku v řadě.
Nosková Linda
Jovic Iva
Linda Nosková skončila v Cincinnati ve druhém kole (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Nosková – Jovicová 3:6, 0:6

Nosková vstoupila do duelu s o tři roky mladší soupeřkou velmi nervózně a ve čtvrté hře to byla ona, kdo si jako první prohrál servis a nabrala manko 1:3.

Hned v následujícím gamu musela tři brejkbolové hrozby odvracet i Jovicová, pokaždé si však poradila a dobře rozehranou sadu už nepustila. Za 36 minut ji získala poměrem 6:3 a ujala se vedení 1:0 na sety.

Druhé dějství se pro mladou Češku proměnilo v tenisovou noční můru. Nervózně hrající a chybující Nosková ztratila úvodní dva gamy, a tím i poslední zbytky naděje na případný obrat.

statistiky zápasustatistiky zápasu (@ Livesport / Enetpulse)

Za stavu 2:0 získala Jovicová proti bezradně působící Noskové následující tři gamy čistou hrou. Ani když na výsledkové tabuli svítilo skóre 0:5 se Češka na čestný game nezmohla, po jedné hodině a deseti minutách tak šla své soupeřce gratulovat k jednoznačné výhře 3:6, 0:6.

Vsetínská rodačka vyhrála v celém zápase po svém servisu pouhých 45 % výměn, její soupeřka se dostala na 75 %. Ze šesti brejkbolových možností nevyužila česká reprezentantka ani jedinou, Jovicová ze stejného počtu čtyři.

Příští vyzyvatelkou Jovicové může být další česká tenistka Barbora Krejčíková, ta by si ale nejdříve musela poradit s ukrajinskou hvězdou Elinou Svitolinovou.

Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

12
misa
11.08.2025 01:23
Lindu zdrtila finálová prohra s Maruškou. Teď má sérii tří proher a dokonce 6 ztracených setů v řadě...
aape
11.08.2025 00:57
No jo, Linda
A redaktoři taky mimo
Georgino
11.08.2025 00:44
Hezká statistika tady, obohacující. Česká vlaječka v pohodě (ale nebyla to Linda, nýbrž Jakub). Inferno. Zajímalo by mě, jestli ti, kteří o zápasech píší, také zápas viděli. Vždy ken suchý vývoj dle zápisu utkání, nikdy jediný osobní postřeh.
Viděl to někdo (já ne)?
Tomas_Smid_fan
11.08.2025 00:51
Fakt? Pod Lindou statistika Kuby? To je fakt peklo a to tu teď jsou redaktoři nejmíň tři.
misa
11.08.2025 01:04
Ty články píše AI a občas to v redakci TP nikdo ani nečte. Jsou tam chyby, které by Čech nikdy neudělal, jako třeba zkomolené příjmení Siniakovová.
Dobry-den
11.08.2025 01:05
Opravdu to tak vypadá.
Tomas_Smid_fan
11.08.2025 01:28
tak ať je pod článkem podpis AI a ne Pavel Novotný.
Kandinsky1
11.08.2025 00:37
Co k tomu říct, jedině
Soptik
11.08.2025 00:26
Nosková to je zmar českýho tenisu, nesympatická hráčka. Táhni do pekel
Tomas_Smid_fan
11.08.2025 00:30
řekneš nám, kolik jsi prohrál?
lbc
11.08.2025 00:36
Blondie
11.08.2025 00:37
lol, sáááázkař! Loool
