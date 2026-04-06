Změna občanství nestačí. Kontroverzní Ukrajinka odmítla podat ruku mladší z tenisových sester

DNES, 09:00
Ukrajinské tenistky odmítají podávat ruským a běloruským tenistkám ruku po zápase. Společné foto před utkáním rovněž nepřichází v úvahu. Právě skončený turnaj v Charlestonu ale ukázal, že minimálně kontroverzní Oleksandře Olijnykovové nestačí ani změna občanství.
Oliynykova Oleksandra
Kudermetova Polina
Oleksandra Olijnykovová patří k nejhlasitějším kritikům (© FLAVIU BUBOI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Olijnykovová totiž odmítla podat ruku mladší ze sester Kuděrmetovových, která už nějakou dobu reprezentuje Uzbekistán. Byla to tuhá a více než dvouhodinová bitva. Kontroverzní Ukrajinka sahala po postupu, ale nakonec s Polinou padla 6:3, 6:7, 4:6.

Zatímco Polina Kuděrmetovová se rozhodla loni v prosinci odejít z ruského tenisového svazu a reprezentovat jinou zemi, její slavnější a starší sestra Veronika zůstává pod Ruskem, i když vlajka u jejího jména kvůli stále trvající ruské invazi na Ukrajinu nesvítí.

Ani změna občanství ale evidentně není dostatečná a Olijnykovová s předstihem odmítla mladší ze sester podat ruku. Zatímco diváci na kurtu byli předem informováni na panelech, ti u televizních obrazovek mohli být překvapeni.

Důvodem může být to, že některé ruské hráčky sice změnily občanství, nicméně nevyjádřily se veřejně proti válce jako například Darja Kasatkinová. Alespoň tak si spousta tenisových příznivců vysvětluje, proč Olijnykovová ruku Kuděrmetovové nepodala.

Naopak Kasatkinová hraje od loňského jara za Austrálii a dočkala se podání ruky i vyjádření respektu od Marty Kosťukové, která stejně jako Olijnykovová patří k nejhlasitějším ukrajinským hráčkám, co se kritiky ruských a běloruských tenistek týče.

Olijnykovová se nebála kritizovat ani největší tenisové hvězdy současnosti, například aktuální světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a bývalého lídra žebříčku Daniila Medveděva. Dokonce se opřela i do maďarské hráčky Anny Bondárové, protože hrála exhibici v Rusku. Také jí odmítla podat ruku a fotit se s ní.

Hrála v Rusku, takže žádná fotka ani ruka

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

PTP
06.04.2026 10:06
Tetovaná, ale zásadová
pantera1
06.04.2026 09:54
Počmáraná Kraslica na sebe potřebuje za každou cenu upozorňovat.
volejman
06.04.2026 10:34
Mohla by dělat politruka a tvrdě kádrovat.
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 10:50
pořádek musí kva byť!

A propos, Carevna rozhodně není žádné neviňátko. O sestře Poline nedokážu říct nic pozitivního či negativního, protože se nachází na exkurzi v Uzbekistánu.
Mantra
06.04.2026 09:01
krev není voda, to se ví
