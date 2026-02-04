Hrála v Rusku, takže žádná fotka ani ruka. Ukrajinka vyzvala Maďarku k omluvě
Olijnykovová působí v posledních týdnech na nejvyšším ženském tenisovém okruhu mnohem víc než obvykle a využívá toho k boji za svou zemi, která čelí invazi ruských vojsk. Na nedávném Australian Open žádala o pomoc a vyloučení Rusů a Bělorusů a kritizovala mimo jiné Arynu Sabalenkovou a Daniila Medveděva.
Na aktuálním podniku v Kluži, kde absolvuje svou první hlavní soutěž na turnajích WTA, pak na sebe neupozornila ani tak premiérovým postupem do čtvrtfinále na nejvyšší tour, nýbrž spíše svými vyjádřeními o poslední soupeřce Bondárové.
Ukrajinka už předem avizovala, že se nebude s Bondárovou před zápasem fotit a ani jí po skončení duelu nepodá ruku. "Hrála v prosinci 2022 exhibici v Rusku a přijala finanční odměnu z turnaje, který sponzoroval Gazprom," řekla Olijnykovová pro ukrajinský server BTU.
"To se dá z morálního hlediska přirovnat k tomu, že by hrála turnaj v nacistickém Německu v roce 1941 a nechala se vyplatit prostřednictvím šperků od zavražděných Židů. Gazprom totiž financuje ruskou invazi na Ukrajinu, čímž napomáhá k zabíjení ukrajinských žen i dětí a také našich rodičů, bratrů a manželů, kteří se snaží Ukrajinu bránit," dodala.
"Jde tu o lidskost, důstojnost a základní hodnoty. Tohle nemůžu ignorovat. Světová tenisová komunita by to neměla ignorovat a fanoušci by na to neměli zapomínat. Proto nejsem schopná si s takovou soupeřkou podat ruku nebo se s ní fotit," uvedla Olijnykovová. Svůj slib v zápase, který nakonec vyhrála dvakrát 6:4, dodržela.
Zároveň vyzvala Bondárovou k omluvě. "Připouštím tu možnost, že Anna udělala chybu, i když se jedná o extrémně vážné rozhodnutí z její strany. Pokud veřejně svou chybu uzná, omluví se Ukrajincům a jednoznačně odsoudí ruskou agresi i Putina, tak jsem ochotná ji v budoucnu podat ruku."
