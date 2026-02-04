Hrála v Rusku, takže žádná fotka ani ruka. Ukrajinka vyzvala Maďarku k omluvě

Oleksandra Olijnykovová (25) po výhře na turnaji v Rumunsku nepodala ruku soupeřce Anně Bondárové (28). Ukrajinská tenistka odmítla také společnou fotku a kvůli účasti Maďarky na exhibici v Rusku ji vyzvala k omluvě.
Oleksandra Olijnykovová během utkání s Annou Bondárovou (© ALEX NICODIM / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Olijnykovová působí v posledních týdnech na nejvyšším ženském tenisovém okruhu mnohem víc než obvykle a využívá toho k boji za svou zemi, která čelí invazi ruských vojsk. Na nedávném Australian Open žádala o pomoc a vyloučení Rusů a Bělorusů a kritizovala mimo jiné Arynu Sabalenkovou a Daniila Medveděva.

Na aktuálním podniku v Kluži, kde absolvuje svou první hlavní soutěž na turnajích WTA, pak na sebe neupozornila ani tak premiérovým postupem do čtvrtfinále na nejvyšší tour, nýbrž spíše svými vyjádřeními o poslední soupeřce Bondárové.

Ukrajinka už předem avizovala, že se nebude s Bondárovou před zápasem fotit a ani jí po skončení duelu nepodá ruku. "Hrála v prosinci 2022 exhibici v Rusku a přijala finanční odměnu z turnaje, který sponzoroval Gazprom," řekla Olijnykovová pro ukrajinský server BTU.

"To se dá z morálního hlediska přirovnat k tomu, že by hrála turnaj v nacistickém Německu v roce 1941 a nechala se vyplatit prostřednictvím šperků od zavražděných Židů. Gazprom totiž financuje ruskou invazi na Ukrajinu, čímž napomáhá k zabíjení ukrajinských žen i dětí a také našich rodičů, bratrů a manželů, kteří se snaží Ukrajinu bránit," dodala.

"Jde tu o lidskost, důstojnost a základní hodnoty. Tohle nemůžu ignorovat. Světová tenisová komunita by to neměla ignorovat a fanoušci by na to neměli zapomínat. Proto nejsem schopná si s takovou soupeřkou podat ruku nebo se s ní fotit," uvedla Olijnykovová. Svůj slib v zápase, který nakonec vyhrála dvakrát 6:4, dodržela.

Zároveň vyzvala Bondárovou k omluvě. "Připouštím tu možnost, že Anna udělala chybu, i když se jedná o extrémně vážné rozhodnutí z její strany. Pokud veřejně svou chybu uzná, omluví se Ukrajincům a jednoznačně odsoudí ruskou agresi i Putina, tak jsem ochotná ji v budoucnu podat ruku."

Olijnykovová žádala o pomoc a vyloučení Rusů a Bělorusů

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Martinice
04.02.2026 13:09
no no....lidi...trochu slušnosti a rozumu.......Rusové bombardují školy, školky, nemocnice......to snad nemyslíte vážně, některé komentáře...vždyť to je strašná lidská tragédie
aape
04.02.2026 13:17
Nenela
04.02.2026 13:26
Ano, take se divim, tomu, co vsechno se tady pise. Mivala jsem tento chat rada, protoze se tu psalo hlavne o tenise a pokud o jinych tematech, tak zasadne SLUSNE. V poslednich letech to tu bohuzel dost upada, i proto uz nemam chut sem neco psat. Komentare dole jsou ale strasne moc za hranou normalni lidske slusnosti a soucitu

@Serpens, Arny, NOLE
Serpens
04.02.2026 13:30
Nedoporučuju v této době zbytečně útočit do vlastních řad. To je přesně cíl našich nepřátel. Nevím, co jsem podle vás tak strašně neslušného napsal, to jste mě tedy zklamal.
zfloyd
04.02.2026 14:17
nejlepší je na takový příspěvky vůbec nereagovat , když nebude reakce tak to možná přejde
krpo
04.02.2026 14:36
TenisPortal by také (když už sem cpe politiku) měl zdůraznit, že ti opěvovaní ukrajinci jsou ještě horší odrůda německých fašistů z II.s.v.!!!
Serpens
04.02.2026 14:39
Především by měli banovat vás za tyhle nehorázné lži a šíření nenávisti. A ne, lež není názor.
George_Renel
04.02.2026 12:35
Ukrajinka má tak nejvíc co mluvit o zavražděných Židech......
Serpens
04.02.2026 12:32
Tak co, kolik fungl nových uživatelských účtů tenisportálu, které nikdy nekomentují tenis, ale vždy se slétnou bránit taťku Putina, se tu vyblije tentokrát?
Arny
04.02.2026 12:42
Taťku Putina přece nikdo neobhajuje ani nebrání a proč taky ? Bliješ tady tak maximálně ty, ale chápu, že patologičtí rusofobové nepřekousnou, když se někdo ozve vůči Ukrajince. Že si Bondárová může hrát kde chce je prostě fakt.
Serpens
04.02.2026 12:44
"Ozvat se proti proti Ukrajince" a "bránit taťku Putina", to jsou odjakživa spojené nádoby, ať jste si toho vědomi, nebo ne, a ať se vám to líbí, nebo ne, nový uživateli
aape
04.02.2026 13:18
Přesně tak
Ondra979
04.02.2026 14:25
je to presne tak, tady neni vubec co resit..v tomhle konfliktu, ktery jednoznacne vyvolalo russko svou bezprecedentni vojenskou agresi, neutralita jednoduse neni mozna, kdo se tak tvari, tak fandi putlerovi, byt to nemusi rikat takto otevrene, tak to je
Serpens
04.02.2026 14:36
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.02.2026 12:48
krpo
04.02.2026 14:36
Arny
04.02.2026 12:19
To sem musíte pořád dávat tuhle Ukrajinskou potetovanou špí.., která pořád někoho vyzývá, že tam a tam nemá hrát, omlouvat se apod. Co jí je po tom, kde hraje Anna Bondárová ?
Reagovat
JLi
04.02.2026 12:33
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.02.2026 12:55
Ano. To, že to v hlavě nemá v pořádku, ukazuje už svým tetováním. Já pro ni mám životní řadu: Odstraň si tohle apolitické tetování, které máš, a celá se potetuj nápisy typu "Sláva Ukrajině!", "Sláva Banderovi!", "Sláva vyvraždění Poláků a Čechů na Volyni 43-45!", "Podporuji proxy válku USA/NATO vs Rusko, kterou Západ bojuje do posledního Ukrajince!", "Putine, chcípni!". A nechť to korunuje tetováním na svých očích, na které si nechá dát nápis: "Nechci vidět ukrajinskou kapitulaci!", která se neodvratně blíží, a vybití ukrajinské elektřiny a tepláren ji výrazně urychluje.
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.02.2026 12:55
radu. Hahaha.
JLi
04.02.2026 12:58
A měla by hrát v bikinách.
Serpens
04.02.2026 13:12
Kecy na zgrcání, jako vždy, ostudo všech "libertariánů"
aape
04.02.2026 13:19
Sklapni, jsi ubohý
Nenela
04.02.2026 13:22
Nejvetsi spina jsi tady ty, chlapce. Se svami nenavistnymi kecy bez tam, kde slunce nesviti a neotravuj tady normalni lidi
bohouslipovec@seznam.cz
04.02.2026 13:28
Jednoznačně souhlasím. Maďarská hráčka Bodnárová může hrát kde chce. Je to její věc. Bohužel je zde mnoho lidí, kteří pouze poslouchají Českou televizi a Seznam. Nebo se odkazují - lidé říkají............ Proto jsme zde měli poslední 4 roky politiky, kteří nás zadlužily o 1,2 bilionu korun. A tito lidé jsou slyšet všude a chybí jim zdravý rozum. Nepřipouští názor druhé strany a pouze nálepkují a urážejí.
aape
04.02.2026 13:31
Zdravý rozum evidentně chybí tobě, když tu kydáš tyhle ubohý lži
bohouslipovec@seznam.cz
04.02.2026 13:36
Je vidět, že jsi vzdělaný a máš životní přehled. Nejsi náhodou fialový chlapec ?
Serpens
04.02.2026 13:32
Další nový nick... ruská propaganda je rafinovaná, ale za ty léta už trochu předvídatelná. Samozřejmě, co jíneho bychiom měli poslouchat, než naprosto nezaujaté XTV, Raptor TV, Parlametní listy a Sputnik, že...
bohouslipovec@seznam.cz
04.02.2026 13:47
Ukaž někde svoji fotku, rád se směji. Nebo nějaký živý projev na sociální sítích.
Serpens
04.02.2026 13:50
A pointa tohoto žvástu?
JLi
04.02.2026 13:44
Idnes vede ovce kam potřebuje.
volejman
04.02.2026 13:17
Ještě žádná ukrajinská tenistka nezmínila, že by věnovala alespoň část vyhraných peněz na obranu Ukrajiny.
Serpens
04.02.2026 13:23
https://elinasvitolinafoundation.org/news/iga-swiatek-and-elina-svitolina-raised-eu500-000-for-ukraine

Stačilo k tomu půl minuty. Prorusácí jsou zvyklí baštit každý žblebt na sociálních sítích. Ostatní si informace ověřují. Tolik k tvé průhledné lži.
aape
04.02.2026 13:32
volejman
04.02.2026 14:19
Ale já myslím vyhrané peníze ze soutěžních utkání, ne peníze z charitních utkání. To je trochu rozdíl.
JLi
04.02.2026 14:23
Sponzoring přece vede EU pro herce.
krpo
04.02.2026 14:37
alcaraz.dva
04.02.2026 15:13
na prvni pohled holka nevypada psychicky v poradkuí i kvuli vzhledu...muze byt i zneuzivana, podle me..
