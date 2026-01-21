Potřebuji vaši pomoc. Ukrajinská tenistka žádá vyloučení Rusů a Bělorusů
Tenisové organizace ATP a WTA účast ruských a běloruských hráčů na turnajích povolily, tenisté z těchto zemí jen nesmějí používat státní symboly. "Myslím si, že je velmi špatné, že nejsou diskvalifikováni jako v jiných sportech,“ řekla Olijnikovová v rozhovoru pro deník Melbourne Age.
Pětadvacetiletá tenistka, jejíž otec bojuje na frontě proti ruské invazi, při svém grandslamovém debutu podlehla obhájkyni titulu Madison Keysové. Kontaktům s hráčkami z Ruska a Běloruska se snaží vyhýbat. "Vzniká dojem, že všichni jen hrajeme tenis, ale lidé nevidí, co se děje za tím,“ uvedla.
Její krajanka Elina Svitolinová po postupu do 3. kola naznačila, že každý úspěch ukrajinského sportovce může zemi pomoci. “Protože k ní znovu a znovu přitáhne pozornost. Nesmí se na nás zapomenout. Potřebujeme pomoc, a když k tomu budeme moci jakkoli přispět, musíme to udělat," řekla někdejší světová trojka.
Běloruska Aryna Sabalenková, první hráčka žebříčku, hraje kvůli vojenskému konfliktu pod neutrální vlajkou již několik let. "Přeji si mír, a kdybych mohla něco změnit, určitě bych to udělala. Víc k tomu nemám co říct. Jsem tu kvůli tenisu a nechci mluvit o politice,“ reagovala na dotaz ohledně vyjádření Olijnikovové.
