Budu dál mluvit o Ukrajině. Kosťuková schytala silnou kritiku, ale nehodlá ustoupit
Měla by za své chování dostat zákaz startovat na turnajích. Proč tahá politiku a válku do sportu? To nepodávání ruky ruským a běloruským soupeřkám už je trapné. Takové komentáře a i mnohem horší si musela přečíst Kosťuková po prohraném nedělním finále se světovou jedničkou Sabalenkovou v Brisbane.
Na Bělorusku se během slavnostního ceremoniálu ani jednou nepodívala a nepogratulovala jí. A samozřejmě po skončení zápasu nedošlo na podání rukou, což ukrajinské tenistky kvůli ruské invazi na Ukrajinu, v níž má Rusku pomáhat Bělorusko, prostě přestaly praktikovat.
"Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. V naší zemi jsou teď tisíce lidí bez elektřiny a teplé vody a venku je minus 20 stupňů. Je velmi bolestivé prožívat každý den takovou realitu. Moje sestra je doma na Ukrajině a spí pod třemi dekami. Velmi mě potěšilo, že jsem v tomto týdnu viděla v hledišti tak moc ukrajinských vlajek," uvedla Kosťuková během ceremoniálu.
Sabalenková, která několikrát prohlásila, že válku nepodporuje, poté na postoj ukrajinských tenistek reagovala na tiskové konferenci. "Já s tím nic neudělám. Nevadí mi to, vlastně je mi to jedno. Když nastoupím na zápas, tak je to jen o tenise a sportu. Nemám co dokazovat. Prostě jdu na kurt a bojuju jako sportovkyně."
Reagovali také kritici Kosťukové, která patří k nejhlasitějším ukrajinským tenistkám, co se války v její zemi týče. Rodačka z Kyjeva se na sociálních sítích bránila a rozhodně svůj přístup k ruským a běloruským soupeřkám měnit nehodlá.
"Slova, která jsem řekla po zápase, vyvolala spoustu reakcí. Pro mě je jasnou volbou připomínat lidem, čím si prochází Ukrajina a její obyvatelé. Chci poděkovat všem, co mě podporují," napsala Kosťuková na Instagram.
"A chci poděkovat hráčkám, kterým jsem na turnaji čelila," dodala. Pokud myslela skutečně všechny soupeřky, zahrnuje to nejen Sabalenkovou, ale také Rusku Mirru Andrejevovou. Kritika tenisových fanoušků se nicméně objevila i pod tímto příspěvkem.
Kosťuková negratulovala Sabalenkové a odmítla se s ní fotit
