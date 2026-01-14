Budu dál mluvit o Ukrajině. Kosťuková schytala silnou kritiku, ale nehodlá ustoupit

DNES, 17:30
Téma 12
Marta Kosťuková (23) schytala po slavnostním ceremoniálu na turnaji v Brisbane, kde prohrála finále s Arynou Sabalenkovou, pořádnou kritiku. Ukrajinská tenistka je ovšem odhodlaná dál mluvit o tom, co se aktuálně děje v její zemi, a kritikům zanechala jasný vzkaz.
Marta Kosťuková nehodlá měnit svůj postoj (© WILLIAM WEST / AFP)

Měla by za své chování dostat zákaz startovat na turnajích. Proč tahá politiku a válku do sportu? To nepodávání ruky ruským a běloruským soupeřkám už je trapné. Takové komentáře a i mnohem horší si musela přečíst Kosťuková po prohraném nedělním finále se světovou jedničkou Sabalenkovou v Brisbane.

Na Bělorusku se během slavnostního ceremoniálu ani jednou nepodívala a nepogratulovala jí. A samozřejmě po skončení zápasu nedošlo na podání rukou, což ukrajinské tenistky kvůli ruské invazi na Ukrajinu, v níž má Rusku pomáhat Bělorusko, prostě přestaly praktikovat.

"Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. V naší zemi jsou teď tisíce lidí bez elektřiny a teplé vody a venku je minus 20 stupňů. Je velmi bolestivé prožívat každý den takovou realitu. Moje sestra je doma na Ukrajině a spí pod třemi dekami. Velmi mě potěšilo, že jsem v tomto týdnu viděla v hledišti tak moc ukrajinských vlajek," uvedla Kosťuková během ceremoniálu.

Sabalenková, která několikrát prohlásila, že válku nepodporuje, poté na postoj ukrajinských tenistek reagovala na tiskové konferenci. "Já s tím nic neudělám. Nevadí mi to, vlastně je mi to jedno. Když nastoupím na zápas, tak je to jen o tenise a sportu. Nemám co dokazovat. Prostě jdu na kurt a bojuju jako sportovkyně."

Reagovali také kritici Kosťukové, která patří k nejhlasitějším ukrajinským tenistkám, co se války v její zemi týče. Rodačka z Kyjeva se na sociálních sítích bránila a rozhodně svůj přístup k ruským a běloruským soupeřkám měnit nehodlá.

"Slova, která jsem řekla po zápase, vyvolala spoustu reakcí. Pro mě je jasnou volbou připomínat lidem, čím si prochází Ukrajina a její obyvatelé. Chci poděkovat všem, co mě podporují," napsala Kosťuková na Instagram.

"A chci poděkovat hráčkám, kterým jsem na turnaji čelila," dodala. Pokud myslela skutečně všechny soupeřky, zahrnuje to nejen Sabalenkovou, ale také Rusku Mirru Andrejevovou. Kritika tenisových fanoušků se nicméně objevila i pod tímto příspěvkem.

Kosťuková negratulovala Sabalenkové a odmítla se s ní fotit

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Přidat komentář
aligo
14.01.2026 18:35
Když může kdejaký flastenec psát sr*čky kam se mu zamane... Co by si ona nemohla taky říci to svoje? Jen ať mluví a kdo to nechce poslouchat, ten nemusí.
Reagovat
Gulbis
14.01.2026 18:32
Tady samej ukronácek koukam...
Reagovat
Ondra979
14.01.2026 18:06
je to naprosto v poradku, my si tady uplne nedokazeme predstavit, cemu ta zeme celi, je to neco naprosto brutalniho a odsouzenihodneho, rusko tam pacha zlociny prakticky denne, takze na to maji vsechni ukrajinsti hraci plne pravo
Reagovat
jih
14.01.2026 18:10
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.01.2026 18:14
smile
Reagovat
Fionka
14.01.2026 18:23
Reagovat
The_Punisher
14.01.2026 18:24
Souhlas
Reagovat
aligo
14.01.2026 18:35
Reagovat
Martinice
14.01.2026 17:59
Ať je to jak je....politika bohužel do sportu patří, nemusí mám nikdo nic nalhávat....peníze a politika = SPORT.....je to smutné, ale je to tak.....kdo to nevidí, tak nevím co mu vzkázat....sport přesto velmi miluju a sleduju ho....jsem velký odpůrce RUSKA ( mimo války i DOPING, kauza v biatlonu atd...) a ostatních zemí, které jsou na jejich straně......Sabalenku vůbec nemusím, nefandím jí, ale to je každého věc, komu fandí...na mě je moc velkej ranař....ano ranař - BABOCHLAP a taky mi přijde dost hloupá, nepřející, závistivá....uráží tím co říká, pak se omlouvá...hmmm .....prostě zlá
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.01.2026 18:14
smile
Reagovat
Oin
14.01.2026 18:25
Pod to se můžu podepsat.
Reagovat
aligo
14.01.2026 18:35
Reagovat

