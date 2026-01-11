Kosťuková negratulovala Sabalenkové a odmítla se s ní fotit. Napjatý ceremoniál se dal čekat

DNES, 15:00
Téma 4
V nedělním finále na pětistovce v Brisbane došlo na souboj Ukrajinky Marty Kosťukové (23) s Běloruskou Arynou Sabalenkovou (27) a už před nástupem na kurt se dala očekávat jiná atmosféra než ta, která je u tenisových utkání obvyklá. Zápas proběhl bez jakéhokoli dramatu, ale pořadatelé i Ženská tenisová asociace pak museli zvládnout napjatý ceremoniál.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Kostyuk Marta
Marta Kosťuková během slavnostního ceremoniálu (© WILLIAM WEST / AFP)

Sabalenková zvítězila hladce 6:4 a 6:3, obhájila loňský triumf a během slavnostního ceremoniálu si po převzetí trofeje pro šampionku stoupla k mikrofonu a pochválila svou soupeřku Kosťukovou.

"Nejprve chci poblahopřát Martě a jejímu týmu k neuvěřitelnému začátku sezony. Přeji vám vše nejlepší. Doufám, že se ve finále potkáme ještě mnohokrát a předvedeme skvělý tenis," řekla Sabalenková.

Rodačka z Kyjeva patří k nejhlasitějším ukrajinským tenistkám, které připomínají, co se děje v jejich zemi a nejsou spokojeny s tím, že ruští a běloruští tenisté mohou startovat na turnajích. Dle očekávání tak světové jedničce nic nevzkázala a ani jí po zápase nepodala ruku, což už je v takových utkáních naprosto běžné.

Během napjatého ceremoniálu se na Sabalenkovou ani jednou nepodívala, nepogratulovala jí a pak odmítla i společné foto. Kosťuková během něj promluvila i o ruské invazi na Ukrajinu, v níž má Rusku pomáhat právě Bělorusko. Sabalenková jí na konci tohoto proslovu zatleskala.

"Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. V naší zemi jsou teď tisíce lidí bez elektřiny a teplé vody a venku je minus 20 stupňů. Je velmi bolestivé prožívat každý den takovou realitu. Moje sestra je doma na Ukrajině a spí pod třemi dekami. Velmi mě potěšilo, že jsem v tomto týdnu viděla v hledišti tak moc ukrajinských vlajek," uvedla Kosťuková.

Sabalenková poté na postoj ukrajinských tenistek reagovala na tiskové konferenci. "Já s tím nic neudělám. Nevadí mi to, vlastně je mi to jedno. Když nastoupím na zápas, tak je to jen o tenise a sportu. Nemám co dokazovat. Prostě jdu na kurt a bojuju jako sportovkyně."

Aktuální světová jednička přitom už několikrát v minulosti, třeba na French Open 2023, prohlásila, že válku nepodporuje. Vlastně se vyjádřila v tom smyslu, že žádní ruští ani běloruští sportovci ji nepodporují, a kdyby ji uměli zastavit, tak to udělají.

Sabalenková znovu kralovala v Brisbane

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

5
Přidat komentář
ladinec
11.01.2026 15:33
Kosťukova nevidi co dělaji spojene staty americke
Reagovat
patriks
11.01.2026 15:09
Kosťuková si asi ještě nevšimla, že na Ukrajinu útočí Putinova vojska. Je mi záhada, jak se mohla dostat až do finále. A tam se takhle "předvést".
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 15:44
Ja bych spis rekl, ze sis jeste nevsiml, ze pokud jakykoliv ukrajinec si nekde s nekym z BL, RUS poda jen ruku - nejen ve sportu, a je to mdeialne videt, tak uz je lepsi aby se domu ani nevracel, a to samy plati pro ruske sportovce... kteri jak se ofiko vyjadri proti putinovi nebo valce, nebo zmeni zemi, tak se uz domu nevraceji... v obou pripadech se to opravdu nevyplaci, a riskuji ne ani svuj zivot, ale zivoty svych blizkych, ktere se mohou promenit v peklo a to na obou stranach barikady... ne vsichni dokazi byt jako Rublev, jenze jeho rodina uz davno nejen protiputinovska, ale take protikomunisticka... ;-) takze jsou zvykli... jenze take celkem vycouval, co jsem si vsiml v porovnani s prvnimi dvemi lety... takze to doma nebude asi uplne nejaka pohodicka...
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 15:44
*medialne
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 15:45
*je
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist