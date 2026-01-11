Kosťuková negratulovala Sabalenkové a odmítla se s ní fotit. Napjatý ceremoniál se dal čekat
Sabalenková zvítězila hladce 6:4 a 6:3, obhájila loňský triumf a během slavnostního ceremoniálu si po převzetí trofeje pro šampionku stoupla k mikrofonu a pochválila svou soupeřku Kosťukovou.
"Nejprve chci poblahopřát Martě a jejímu týmu k neuvěřitelnému začátku sezony. Přeji vám vše nejlepší. Doufám, že se ve finále potkáme ještě mnohokrát a předvedeme skvělý tenis," řekla Sabalenková.
Rodačka z Kyjeva patří k nejhlasitějším ukrajinským tenistkám, které připomínají, co se děje v jejich zemi a nejsou spokojeny s tím, že ruští a běloruští tenisté mohou startovat na turnajích. Dle očekávání tak světové jedničce nic nevzkázala a ani jí po zápase nepodala ruku, což už je v takových utkáních naprosto běžné.
Během napjatého ceremoniálu se na Sabalenkovou ani jednou nepodívala, nepogratulovala jí a pak odmítla i společné foto. Kosťuková během něj promluvila i o ruské invazi na Ukrajinu, v níž má Rusku pomáhat právě Bělorusko. Sabalenková jí na konci tohoto proslovu zatleskala.
"Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. V naší zemi jsou teď tisíce lidí bez elektřiny a teplé vody a venku je minus 20 stupňů. Je velmi bolestivé prožívat každý den takovou realitu. Moje sestra je doma na Ukrajině a spí pod třemi dekami. Velmi mě potěšilo, že jsem v tomto týdnu viděla v hledišti tak moc ukrajinských vlajek," uvedla Kosťuková.
Sabalenková poté na postoj ukrajinských tenistek reagovala na tiskové konferenci. "Já s tím nic neudělám. Nevadí mi to, vlastně je mi to jedno. Když nastoupím na zápas, tak je to jen o tenise a sportu. Nemám co dokazovat. Prostě jdu na kurt a bojuju jako sportovkyně."
Aktuální světová jednička přitom už několikrát v minulosti, třeba na French Open 2023, prohlásila, že válku nepodporuje. Vlastně se vyjádřila v tom smyslu, že žádní ruští ani běloruští sportovci ji nepodporují, a kdyby ji uměli zastavit, tak to udělají.
Sabalenková znovu kralovala v Brisbane
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře