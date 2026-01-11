Sabalenková je znovu královnou Brisbane. Ve finále přehrála nebezpečně rozjetou Kosťukovou

WTA BRISBANE - Aryna Sabalenková (27) bez ztráty setu obhájila loňský triumf na silně obsazené pětistovce v australském Brisbane. Aktuální světová jednička v letošním finále přehrála 6:4, 6:3 Ukrajinku Martu Kosťukovou (23), která do utkání vstupovala po třech skalpech TOP 10 v řadě. Běloruska dosáhla na 22. kariérní titul a opět začala sezonu prvenstvím.
Aryna Sabalenková zopakovala loňský triumf v Brisbane (© ALBERT PEREZ / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sabalenková – Kosťuková 6:4, 6:3

V Brisbane kralovala Sabalenková už loni a odrazila se k jedné ze svých nejúspěšnějších sezon v kariéře, možná té vůbec nejlepší. Během ní zaregistrovala včetně triumfu na US Open tři finále na grandslamech, zapsala další tři finálové účasti na akcích WTA 1000 a o titul bojovala také na Turnaji mistryň.

A na další povedený rok se naladila znovu v australském městě, kde dokázala titul zopakovat. Zatímco v loňském finále musela likvidovat manko setu proti Polině Kuděrmetovové, tentokrát prošla turnajem jako nůž máslem a bez ztráty sady.

V letošním finále s Kosťukovou sice přišla o vedení 3:0, nicméně od stavu 4:4 znovu nastolila dominanci a získala pět her v řadě. Na vlastním servisu už Ukrajinku k ničemu nepustila a náskok brejku ve druhém dějství si bez problémů pohlídala. Utkání trvalo jen hodinu a 19 minut.

Sabalenková je i díky devíti loňským finálovým účastem naprosto zaslouženě aktuální světovou jedničkou. V Brisbane upravila svou finálovou bilanci na 22:19 a získala už pátý titul na australské půdě. Dva z nich má z Australian Open, kde se radovala v letech 2023-24 a finále hrála i loni.

V novém vydání žebříčku bude mít v čele náskok minimálně 2 000 bodů před druhou Igou Šwiatekovou. Po cestě za letošním triumfem v Brisbane porazila také Madison Keysovou či Karolínu Muchovou. Nyní ji čeká přesun do Melbourne Parku, kde za týden startuje hlavní soutěž Australian Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kosťuková v předchozích kolech skolila hned tři členky TOP 10 žebříčku. Konkrétně Amandu Anisimovovou, Mirru Andrejevovou a Jessicu Pegulaovou. Svůj druhý kariérní titul ale nevybojovala. V Brisbane absolvovala čtvrté finále na nejvyšší úrovni a dosud uspěla jen v tom úvodním před třemi roky v Austinu.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
bardunek666
11.01.2026 10:36
Aryně patří velká gratulace. Opět má na začátku roku velmi dobrou formu. Doufám, že ve stejné formě bude pokračovat na AO, titul jí přeji (pokud nebude ve finále hrát s Bárou :D)
Stippy
11.01.2026 10:14
Mne zaujalo očekávané superkorektní vysílání televizní režie: pohled jinam před začátkem, kdy Kosťuk nepodala Aryně ruku, pohled jinam, kdy poražená Kosťuk opět nepodala ruku vítězce.
Nola
11.01.2026 10:18
neriesit, hlavne, ze hrala v obtiahnutom outfite, pri ktorom tu slintali chlapi
PTP
11.01.2026 10:36
Já jsem vyslintal celej rybník
PTP
11.01.2026 09:46
Hnusná držka zase vyhrála
Stippy
11.01.2026 10:09
Blbe
PTP
11.01.2026 10:14
Ahoj, věrný náš kamaráde!
Otmar
11.01.2026 08:54
Marta odehrála asi svůj nejlepší turnaj a hrála dobře. Nicméně ani ona nestačila na světovou jedničku a prohrála dokonce stejným skórem jako Muška i dle počtu gamů. Chci jen říct, že Aryna je světovou jedničkou správně, porazit ji samozřejmě lze, ale podaří se to jen málokdy a málokomu. A jsem rád, že Muška patří mezi ty, které to občas dokážou.
