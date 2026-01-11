Sabalenková je znovu královnou Brisbane. Ve finále přehrála nebezpečně rozjetou Kosťukovou
Sabalenková – Kosťuková 6:4, 6:3
V Brisbane kralovala Sabalenková už loni a odrazila se k jedné ze svých nejúspěšnějších sezon v kariéře, možná té vůbec nejlepší. Během ní zaregistrovala včetně triumfu na US Open tři finále na grandslamech, zapsala další tři finálové účasti na akcích WTA 1000 a o titul bojovala také na Turnaji mistryň.
A na další povedený rok se naladila znovu v australském městě, kde dokázala titul zopakovat. Zatímco v loňském finále musela likvidovat manko setu proti Polině Kuděrmetovové, tentokrát prošla turnajem jako nůž máslem a bez ztráty sady.
V letošním finále s Kosťukovou sice přišla o vedení 3:0, nicméně od stavu 4:4 znovu nastolila dominanci a získala pět her v řadě. Na vlastním servisu už Ukrajinku k ničemu nepustila a náskok brejku ve druhém dějství si bez problémů pohlídala. Utkání trvalo jen hodinu a 19 minut.
Sabalenková je i díky devíti loňským finálovým účastem naprosto zaslouženě aktuální světovou jedničkou. V Brisbane upravila svou finálovou bilanci na 22:19 a získala už pátý titul na australské půdě. Dva z nich má z Australian Open, kde se radovala v letech 2023-24 a finále hrála i loni.
V novém vydání žebříčku bude mít v čele náskok minimálně 2 000 bodů před druhou Igou Šwiatekovou. Po cestě za letošním triumfem v Brisbane porazila také Madison Keysovou či Karolínu Muchovou. Nyní ji čeká přesun do Melbourne Parku, kde za týden startuje hlavní soutěž Australian Open.
Kosťuková v předchozích kolech skolila hned tři členky TOP 10 žebříčku. Konkrétně Amandu Anisimovovou, Mirru Andrejevovou a Jessicu Pegulaovou. Svůj druhý kariérní titul ale nevybojovala. V Brisbane absolvovala čtvrté finále na nejvyšší úrovni a dosud uspěla jen v tom úvodním před třemi roky v Austinu.
Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane
