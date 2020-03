Změna termínu French Open koliduje s Laver Cupem. Letošní ročník se uskuteční v plánovaném termínu, hlásí pořadatelé exhibice

Francouzská tenisová federace včera oznámila změnu termínu French Open. Kvůli momentální pandemii koronaviru se organizátoři spolu s federací rozhodli antukový grandslam posunout na přelom září a října, týden po skončení US Open. Překvapení to nebylo jen pro hráče, kteří o ničem nevěděli, ale také pro pořadatele ostatních turnajů a přední tenisové organizace.

Změna termínu totiž mimo jiné koliduje s Laver Cupem, třídenní exhibiční akcí Rogera Federera, která se má letos uskutečnit v americkém Bostonu.

"Tohle oznámení je pro nás i naše partnery (australská a americká tenisová federace a ATP) velkým překvapením," uvedli pořadatelé Laver Cupu v tiskové zprávě. "Nový termín French Open vyvolal spoustu otázek a musíme řešit úplně novou situaci. Chceme všechny informovat, že i tak hodláme letošní ročník Laver Cupu v Bostonu uskutečnit v plánovaném termínu."

Jenže v Bostonu se má hrát od 25. do 27. září a otázkou je, kdo dá přednost exhibiční soutěži, jež neudílí body do žebříčku, před antukovým grandslamem, odkud si vítěz odveze 2 000 bodů a šek na několik desítek milionů korun.

Také US Open, které je na programu od 31. srpna do 13. září, zvažuje posunutí termínu, všech 50 států USA už má totiž minimálně jeden případ potvrzení nákazy koronavirem. Pořadatelé závěrečného grandslamu sezony ale rozhodně nehodlají jednat takto nešťastným způsobem a veškeré kroky budou konzultovat.

"Momentální situace nemá obdoby, proto zvažujeme všechny možnosti, jednou z nich je termín turnaje posunout na později," uvedla americká tenisová federace v tiskovém prohlášení. "I v momentální situaci by ale taková rozhodnutí neměla přicházet jen tak, bez diskuse s ostatními. My rozhodně budeme v kontaktu s ostatními grandslamy, ITF, WTA i ATP a našimi partnery včetně Laver Cupu."

