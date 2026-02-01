Znovu bez největší hvězdy: Vyčerpaný Alcaraz nebude v Rotterdamu obhajovat titul
Úřadující světová jednička strávila v Melbourne dva týdny pod enormní fyzickou zátěží a podle vlastních plánů se nyní rozhodl do Nizozemska necestovat. Znamená to, že v Rotterdamu nebude obhajovat titul a turnaj tak přijde o svou největší hvězdu i prvního nasazeného hráče.
Organizátoři nizozemské akce informovali o Alcarazově neúčasti v době, kdy se španělský tenista stále nachází v Austrálii a plní své poslední mediální povinnosti. "Carlos Alcaraz nebude v Rotterdamu obhajovat svůj titul. Šampion Australian Open se rozhodl, že po svém obrovském úsilí v posledních dvou týdnech potřebuje více času na návrat do akce. Přejeme Carlosovi brzké uzdravení,“ uvedli pořadatelé.
Pro Rotterdam nejde o výjimečnou situaci. Už v loňském roce učinil podobné rozhodnutí Jannik Sinner, který po vítězství na Australian Open rovněž odstoupil s odkazem na fyzické vyčerpání. Turnaj tak přichází o svou největší hvězdu už druhý rok po sobě.
Alcarazovy další plány zůstávají beze změn. Po vynechání Rotterdamu by se měl vrátit do akce na turnaji ATP Dauhá 2026, kde v minulosti došel do čtvrtfinále, v němž podlehl Jiřímu Lehečkovi. Hrát se bude v týdnu od 16. února, což Španělovi poskytne více než týden a půl na přípravu.
Největší dopad jeho absence v Rotterdamu se pravděpodobně projeví v žebříčku. Alcaraz přijde o 500 bodů, jeho konto by se mělo zastavit na 13 150 bodech. I nadále si však udrží téměř třítisícový náskok před Sinnerem, který se jej v následujících dvou měsících pokusí stáhnout.
Na turnaji by se z českých hráčů měl objevit jen Tomáš Macháč. Česká jednička Jakub Menšík doléčuje natržený břišní sval z Australian Open, Lehečka bude českou jedničkou v zápase prvního kola Davisova poháru proti Švédsku, který se hraje o víkendu 7. a 8. února.
