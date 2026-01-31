Hra šampiona i nervy ze železa. Jak si Alcaraz podmanil Australian Open a zapsal se do historie?
Každý z grandslamových turnajů ovládl Alcaraz už dvakrát. Nic takového nemohl do letošního roku říct o Australian Open. Jeho maximem byly dvě čtvrtfinálové účasti z let 2024 a 2025. Před letošní sezonou se navíc rozešel s tvůrcem svých úspěchů, koučem Juanem Carlosem Ferrerem. A mnozí měli jasno: "Tohle bude Carlose stát titul." Nic takového se nestalo.
"Chtěl bych poděkovat svému týmu. Museli jsme si projít velmi těžkými časy. V mediálním prostoru kolovaly různé věci a od toho bylo třeba se oprostit. Za to patří mému týmu velký dík. Bylo to složité, náročné, ale zvládli jsme to,“ říkal po finálové bitvě dojatý Španěl, který si řadu fanoušků získává svým bezprostředním chováním během zápasů.
Klíčové momenty
Alcaraz – Paul 7:6, 6:4, 7:5
Osmifinálový duel nezačal Alcaraz vůbec dobře, dotahoval brejk soupeře a přece jen dotáhl první sadu do tie-breaku. Ve zkrácené hře mohl Paul za stavu 5:4 dopodávat, jenže právě v té chvíli přišly chvíle mladého Španěla. Závěr setu otočil Alcaraz pro sebe a v dalším průběhu už Američan nenašel sílu na obrat.
Alcaraz – Zverev 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5
Alcaraz sice v semifinále vedl 2:0 na sety, pak se ale ocitl v krizi. Za stavu 5:4 ve třetí sadě si vyžádal zdravotní přestávku. "Vždyť má křeče. To je neuvěřitelné, tohle nemůžete myslet vážně, jak ty dva chráníte," nechápal Zverev v dialogu s turnajovým supervizorem. Přesto německý tenista dokázal dostat momentum na svou stranu, vynutil pátý set a v něm dokonce podával na vítězství. Jenže pak znovu přišla tradiční Zverevova chvíle, opět nedokázal dotáhnout velký zápas k vítězství. Kredit ale rozhodně patří i Alcarazovi; poslední míč, při kterém vytáhl forhendový prohoz, jen dokumentoval jeho třídu.
Alcaraz – Djokovič 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Finálový zápas Alcaraz začal, jako by na kurtu duchem ani nebyl. V prvním setu jasně kraloval Djokovič, který byl lepší ve všech měřitelných statistikách. Od druhého setu se ale spící španělský šampion probral a začal ukazovat, proč je světovou jedničkou. Opravdová tenisová bitva se rozpoutala ve čtvrtém setu, kdy měl nejdříve blízko k vyrovnání zápasu srbský tenista, když měl brejk na 5:4; svou šanci ale nevyužil. Naopak v závěru to byl Alcaraz, kdo za stavu 6:5 poprvé v setu uspěl na příjmu a mohl se radovat ze sedmého grandslamového titulu kariéry.
Důležitá čísla
22 – Nebylo co řešit. Toto téma se stalo před finálovou bitvou jedním z nejvíce diskutovaných vůbec. Dokáže Alcaraz završit jako nejmladší hráč v historii kariérní Grand Slam? Dokázal. Povedlo se mu to ve věku 22 let a 258 dní, čímž z prvního místa historických tabulek definitivně vymazal svého slavného krajana Rafaela Nadala.
131 – Ve finálovém zápase se na Australian Open setkali mimo jiné i dva hráči, kteří jsou považováni za nejlépe returnující tenisty na okruhu. A čísla nového šampiona to jen potvrzují. Alcaraz získal 131 výměn na příjmu po druhém soupeřově podání. Nikdo jiný nebyl v této statistice lepší.
7 – Trošku v pozadí za faktem, že Španěl získal kariérní Grand Slam, zůstává skutečnost, že si připsal již svůj sedmý titul z turnajů velké čtyřky. Tímto počinem vyrovnal výkon další ikony Björna Borga, který na sedm titulů také dosáhl před oslavou svých 23. narozenin. Legendární Švéd poté přidal "jen“ další čtyři, kariéru totiž ukončil již o dvě sezony později v pouhých pětadvaceti letech.
Alcaraz tak i po rozchodu s Ferrerem a pod vedením Samuela Lópeze ukázal, že s ním mediální masáž, která se na konci minulého roku po oznámení rozchodu rozpoutala, nezamávala. "Nikdo neví, jak tvrdě jsme pracovali, abychom tuhle trofej získali. Tohle je i váš úspěch," uvedl na adresu svého týmu Alcaraz.
Svůj náskok na druhého Sinnera tak rodák z Murcie v žebříčku navýšil už na 3 350 bodů a pojistil si pozici nejlepšího tenisty planety. Všechny čtyři grandslamy dokázal Alcaraz vyhrát jako šestý tenista v tzv. Open éře. Zařadil se po bok Roda Lavera, Andreho Agassiho, Rogera Federera, Rafaela Nadala a Djokoviče.
V letošním roce bude, pokud se grandslamových turnajů týká, obhajovat titul na Roland Garros, kde v minulém roce senzačně otočil ze stavu 0:2 na sety a mečbolů duel se Sinnerem. Se svým úhlavním rivalem se potkal i ve Wimbledonu, kde na precizně hrajícího Itala nestačil. Porážku mu naopak vrátil na US Open.
Alcaraz završil na Australian Open kariérní Grand Slam
Komentáře