Alcaraz ovládl Australian Open! Ve finálové bitvě přehrál Djokoviče a slaví kariérní Grand Slam

DNES, 09:15
Aktuality 188
AUSTRALIAN OPEN - Úřadující světová jednička Carlos Alcaraz (22) poprvé v kariéře ovládl Australian Open, když si ve finále poradil s Novakem Djokovičem (38) po setech 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Pro Španěla jde o sedmý grandslamový titul, zároveň se mu podařilo jako nejmladšímu hráči v historii završit kariérní Grand Slam. Dosavadním rekordmanem v open éře byl Rafael Nadal, který tohoto výkonu dosáhl ve 24 letech.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz s vítěznou trofejí za vítězství na Australian Open (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Alcaraz – Djokovič 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Djokovič i Alcaraz vstoupili do zápasu velmi sebevědomě a hladce získali svá úvodní podání. Do prvních problémů se ale hned ve čtvrté hře dostala světová jednička. Španěl čelil třem brejkovým hrozbám, dvě stihl odvrátit, třetí už ne a byl to on, kdo si poprvé v utkání prohrál servis. Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 4:1.

Žebříčkový favorit působil v úvodu utkání na kurtu nejistým dojmem, často chyboval a i při svém dalším gamu na podání se dostal do problémů, když prohrával 0:30. Z nepříjemné situace se ale dokázal dostat a udržel naději na otočení úvodního setu.

Djokovič ale i nadále naprosto ovládal průběh prvního setu. Na svém podání působil suverénně, nervózně působící Alcaraz naopak v osmé hře podruhé v utkání přišel o servis a první set ztratil překvapivě hladce za 33 minut 2:6. Rodák z Bělehradu získal v úvodním dějství po prvním servisu 13 ze 14 výměn, Alcaraz pak jen 12 z 18.

Světová jednička se nevydařeným setem nenechala deprimovat. Alcaraz se s postupem času uklidnil, jeho údery získaly délku i razanci. To se ukázalo ve třetí hře druhé sady, kdy poprvé vzal svému soupeři servis. Vzápětí musel i on odvracet hrozbu ztráty podání, poradil si však a šel do vedení 3:1.

Situace na kurtu se oproti prvnímu setu diametrálně změnila. Byl to Djokovič, kdo se dopouštěl řady nevynucených chyb, za což v sedmém gamu zaplatil další ztrátou servisu a nabral manko už 2:5. Španěl si výborně rozehraný set nenechal ujít, získal ho 6:2 a srovnal stav utkání na 1:1.

ss (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič po nevydařeném druhém setu zamířil do útrob arény. Hned v úvodním gamu na svém servisu musel řešit nepříjemný stav 0:30, dokázal si však poradit. Pod dohledem tenisových legend, jako jsou Rod Laver, Rafael Nadal či Carlos Costa, se začala na kurtu odehrávat do té doby jasně nejlepší pasáž finálového boje.

Oba hráči předváděli parádní výměny, které dostávaly nadšené fanoušky do varu. Za stavu 2:2 však srbský tenista neodolal agresivní soupeřově hře a poprvé ve třetím setu přišel o podání. Djokovič postupem času na dvorci působil pasivnějším dojmem. Za stavu 3:5 ze svého pohledu pomohl soupeři několika lacinějšími chybami, ztratil servis a tím pádem i druhou sadu v poměru 3:6.

Desetinásobný vítěz Australian Open se do velkých problémů dostal hned na začátku čtvrté sady. Při svém podání musel ve druhé hře odvracet hned šest brejkbolů, dokázal si ale poradit a srovnal na 1:1. V následujících gamech už jasně dominovali servírující hráči.

Do složité situace se Djokovič dostal i za stavu 3:4, kdy při svém podání prohrával 0:30. Především díky výbornému servisu ale soupeře do trháku nepustil a sada tak mířila do dramatické koncovky. Za stavu 4:4 to byl naopak Alcaraz, kdo musel likvidovat brejkovou možnost soupeře. I on s přispěním nevynucené chyby Srba kritický moment ustál a znovu šel do vedení.

V závěru utkání měl více sil Alcaraz, který za stavu 6:5 uspěl na returnu a po více než třech hodinách boje mohl slavit svůj sedmý grandslamový titul, první na Australian Open.  Djokovič tak při své jedenácté účasti ve finále poprvé padl a svůj rekordní 25. grandslamový titul zatím nepřidá.

Finále Australian Open: Djokovič zkusí šokovat i Alcaraze. Melbourne uvidí bitvu o rekord!

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

188
Přidat komentář
Frantz
01.02.2026 13:40
Dobře to dopadlo...vidět tam jogurta mlátit se do prsou, po tom, co si rozerval triko, bych vidět fakt nechtěl..Navíc haluzář idemooo!, už měl dávno sedět v letadle Karel se svým ouškem teda taky nic moc, ale pořád lepší než falešnej balkánec
Reagovat
PTP
01.02.2026 13:39
Škoda, čekal jsem, že Novak to udělá dramatičtější, předvede nějaké divadélko, ale nic. A ještě tady musí člověk číst vycpávkové slinty toho, co nám vůbec nechyběl
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 13:25
No stihl jsem aspom MB.
a ted ty zdvorilostni fraze obou akteru, ktere dostavaji fans do black-outu,... ;-)

...tak jiste Djokovic je nej. prizpusobivy hrac tenisu ever, ktery nejen se prizpusobi hre, souperi atd. napric generacemi, ale take vyvoji zapasu... tento jeho tak typicky cesky charakter jak zpivaji Cimrmani (tam kde hynuli sobi atd.) ho dostal tam kde je, a ani nevim do kolikateho uz finale Majoru. ;-) pocet vitezstvi sice nenatahl na nejakych uz taky pomalu ztracim pamet... snad 25. to dnes nezvladl, ale jak se bude ucastnit, tak on si tu cestu prizpusobit se vsem okolnostem vzdy najde a jak osud da,,, tak kdo vi,... na nejakem Majoru se klidne ta dira k vitestvi muze otevrit... jeho charakter mu podle jiste dovoli pinkat jeste par let... slibuje a predstavuje si nejakych 10 let.

Alcaraz sice skompletoval karierni GS, jiste pekne, ale pokud se mu podari letos pridat RG, W, a USO, tak se vratime zpet k zasadni hodnote GS... (nazyvaneho dnes kalendarnim) A pak by zacala nova historie... a honba za Lejvrem... take je to mozne, nebot je dost mlady a videt, ze na to ma... takze uvidime uz na RG, zda sance na historicky okamzik ve 21. stoleti zije... pro nej to nejdulezitejsi v tomhle cili je, ze prave a konecne zacal viteznym Majorem na AO...

a ted uz jen nozicky a zaver - hodnoceni AO26 ;-))
Reagovat
Random33
01.02.2026 13:24
Rozhodne si nemyslim, ze Djokovic promarnil posledni sanci na GS. Jeho konkurence je na grandslamech pouze Sinner a Alcaraz. A ze letosni sezonu porazi jednoho z nich a pak na nej bude cekat druhej? Muze se stat cokoli. Zraneni, pokles formy, nebo nekoho z dua Alc/Sin vyradi nekdo jinej. Jsem si naprosto jisty, ze kdyby Zverev porazil Alcaraze, titul bere Djokovic. 100%. A takovych situaci muze nastat treba na vsech zbyvajicich GS letos
Reagovat
aape
01.02.2026 13:32
Taky si myslím, že Zverev by ho neporazil
Otázka je ale, jestli Novák bude mít ještě chuť to zkoušet dál...
Reagovat
Random33
01.02.2026 13:36
Loni 4 semifinale. Letos prvni GS a hned finale? Jiste, po letosni sezone to muze zabalit. Ale on je naprosto oddanej tenisu. Podle me tu chut bude mit, pokud bude drzet zdravi
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 13:34
smile
Reagovat
GaelM
01.02.2026 13:39


Se Zverevem souhlas, ten by Djokera nedal. Méně už souhlasím s tím, že budou další šance. Čas hraje nemilosrdně proti němu, už teď bylo ve finále vidět jak je fyzicky pozadu, u míčů pomaleji, musí se vydýchávat. A to měl v průběhu turnaje několik snadných soupeřů, walkover od Menšíka a nedohraný zápas od Musettiho. Tolik faktorů najednou už se znovu nesejde, ne tak rychle, jak by Djoker potřeboval. Nějaká drobná šance by mohla být ve Wimbledonu, ale to by z něj pořadatelé nesměli úpravou trávy dělat druhou antuku...
Reagovat
dappe
01.02.2026 13:18
Zápas nic moc. Ani jeden nebyl z objektivních důvodů v pohodě, navíc se hrálo o hodně. Djokovič si bude určitě vyčítat druhý set, protože ten úplně odevzdal, přitom Alcaraz se částečně našel až v průběhu setu třetího.

Pro Djokoviče to asi nebyla definitivně poslední šance, ale větší už podle mě nebude. Nejlepší GS, dva dárky v průběhu turnaje (zranění soupeřů), dokonalé využití slabšího Sinnera a ve finále trochu rozbitý Alcaraz. Přesto to nestačilo.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 13:23
V 2. setu na servisu Noleho to bylo 15:15 a Carlos tam dal brutální prase a pak hru vyhrál a tím hodně vyrostl.
Reagovat
GaelM
01.02.2026 13:35
Reagovat
Mayo
01.02.2026 13:13
GOATi tenisu:

Sampras 14-4
Alcaraz 7-1
Reagovat
Tom59
01.02.2026 13:05
Nádhera Carlos, ani ne ve 23 kariérní GS, není co dodat, KRÁL. před Djokovičem ale fakt klobouk dolů, nikdy jsem mu nefandil, už jen po tom co předvedl v SF jen těžko někdo může rozporovat to, že je nejlepší v historii. 25. kus už asi neklapne, ale i tak zaslouží brutální respekt.
Reagovat
aape
01.02.2026 13:33
Reagovat
Patt
01.02.2026 13:01
Djokovič má neskutečně přesný servis. Ve hře už na Alcaraze nestačil. Prostě už nikdy nevyhraje 25 GS. Každý objektivní fanoušek musí uznat, že Djokovič je zatím tenisový GOAT. Je možný, že Alcaraz ho může za 15 let překonat. Ale jak tady někteří fanoušci napsali, že je to nejlepší sportovec všech dob při hejtování Messiho, tak jsou úplně trapní a je dobře že Djokovič dnes prohrál.
Reagovat
dejwo
01.02.2026 13:08
Přesně tak, Messi >>> Plačkovič
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 13:16
Messi je chudý příbuzný oproti GOATkovicovi. Djokovic je nejlepší sportovec všech dob s velkým náskokem. Za tím je Usyk. Nejenom o jeden level výš oproti Messimu, ale o 2 levely. MS ve fotbale 2023 bylo ve znamení korupce a korupčního podvodného vítězství Argentiny. Na všech dalších MS Messi šíleně selhal. Na OH hrách v Pekingu Messi nečelil žádným All Time Great hráčům (Djokovic porazil ATG Alcaraze na OH v pokročilém věku). A Messi nikdy neopustil komfortní zónu, měl za sebou nejlepší zálohu všech dob v Barceloně a za 20 let vyhrál jenom 4 LM, mnohokrát kardinálně selhal. Messi nikdy neotestoval své schopnosti v Itálii a hlavně v PL... další red flag. Messi není pravděpodobně ani nejlepší hráč všech dob. Takže těžko může být nejlepším sportovcem všech dob. :))
Reagovat
GaelM
01.02.2026 13:19
Nedává vůbec smysl porovnávat individuální a kolektivní sportovce. Úplně jiné světy.
Reagovat
Carmelo
01.02.2026 13:20
Usyk? Toho by si dal takový Lewis k snídani.
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 13:23
Lewis, který dostal nakládačku od průměrného Rahmana a solidního McCalla? :DD Lewis, který podal průměrný výkon proti průmerné southpaw Zeljko Mavrovicovi, který je levely pod southpaw Usykem? :) Lewis, kterého zachránil cut Klitschka? Lewis, který se vyhnul dalším southpaw Byrdovi a Moorerovi? :DDDDDD Hezká pohádka.

Lewis by v ringu vedle Usyka vypadal jako školáček a prohrál UD.

Vzdělej se, máš velké mezery ve znalostech. :)) hihi
Reagovat
Carmelo
01.02.2026 13:27
Aha, nevěděl jsem, že jsi ten nudící se dement z Eurofotbalu. Tady je veškerá diskuze zbytečná...
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 13:30
1) legenda hihihi začala tady, ne na EF
2) Ooooooo, chudince Carmelovi došly argumenty. Hihihihi
3) Gratuluji Ti, rozložil jsem tě argumenty do posledního atomu a ty ses nezmohl na nic.... jsi jako ta rybička, která zoufale lapá po dechu. To je teda chabý výkon ala inkontinence starého dědečka
4) než začneš s někým debatovat, nastuduj si informace, ať pak nevypadáš jako idi.ot, hihi
Reagovat
dejwo
01.02.2026 13:28
Plackovic neni ani z poloviny takovy sportovec jako Messi a Jordan.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 13:29
Najlepsi je MJ široko ďaleko.
Reagovat
dejwo
01.02.2026 13:37
Přesně tak
Reagovat
Ereinion
01.02.2026 13:37
jsem nevěděl že seš takový klaun...takže GOAT je Ronaldo?
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 13:00
Veliká gratulace oboum. Carlos se oficiálně stal nejlepším španělským tenistou všech dob. Fenomenální.

Djoko ve 39 letech po ATG pětiseťáku se Sinnerem a nejlepším výkonu starého sportovce v historii planety dnes sahal po pátém setu s méně než 48 hodinami na regeneraci..... greatness, The Greatest.

Trofeje jsou ve správných rukách za tento rok. :)) Hihi Blahoslaveni budiž oba.

Vamos Carlitos a GOATkovic! Puta steroid cheaters SINner a Dopal. Hihi
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 13:02
smile
Reagovat
dejwo
01.02.2026 13:06
????????????????
Reagovat
dappe
01.02.2026 13:11
Djokovič měl hlavně ve věku Alcaraze 1 GS titul, a to ještě s přispěním mononukleozy Federera na AO 08.

Alcaraz má 7 GS titulů, kariérní grandslam.

Pokud tvůj první odstavec platí vůči Nadalovi, tím spíše pak platí vůči Djokovičovi.
Reagovat
dejwo
01.02.2026 13:15
Reagovat
Ereinion
01.02.2026 13:18
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 13:20
Djokovic sabotoval svou kariéru tím, že začal bezlepkovou dietu až v roce 2011, kdy okamžitě začal dominovat PEAK verze Nadala a Federera. Začít Djokovic bezlepek v roce 2005, tak měl minimálně 5 nebo 6 GS v roce 2010. To, že má Novak 24 GS je v podstatě fatální nenaplnění jeho potenciálu vedle operací, lepku a covid nazi mafie. Pouze testament na to, že je nejlepším sportovcem všech dob.

Djokovic navíc dominoval zlaté éře tenisu.

Tímhle už jsme si prošli příteli. Vymysli si lepší argumenty. :))
Reagovat
dappe
01.02.2026 13:33
Na argumenty mám případně čas dobrých 15 let, Alcaraz začíná. Pouze jsem v reakci na tvůj nesmyslný příspěvek proti Nadalovi nadhodil pár čísel (faktů, ne domněnek), aby sis uvědomil, jak bídně z toho vychází Djokovič.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 13:24
K tvojmu poslednému odstavcu, všetci štyria sú na tom rovnako
Reagovat
baggik
01.02.2026 13:00
Mohl mu to pustit. Djoko by s klidem ukončil kariéru a nic by se nestalo. Hrál dobře. Alcaraz je robot.
Reagovat
ipko
01.02.2026 13:02
stačilo, že vyhral finále olympiády, niektorý fanúšikovia Djokoviča sú proste stále nenažraní
Reagovat
JLi
01.02.2026 13:08
A druzí neurvalí.
Reagovat
fialka
01.02.2026 13:04
Myslíš, že by on niekomu inému dačo pustil?
Reagovat
Marduch
01.02.2026 13:07
Je to přesně naopak, hrál by o to déle.
Reagovat
fialka
01.02.2026 12:59
Hurá. Carlito vstúpil do histórie. Časom bude prekonávat ďalšie rekordy. Hlavne veľa zdravia.
Reagovat
street4
01.02.2026 12:58
Novaku nevadi. Porazila te svetova jednicka ve finale. Neni se za co stydet. Alcarazovi to preji. A ty si uzivej, ze jsi statisticky nejlepsi hrac vsech dob. Ted je rada na mladych.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 13:11
Reagovat
QacO
01.02.2026 12:55
Tak škoda nepodarilo sa je to šport a lepší vyhral.
Gratulujem AlkoFans
Djoko rozhodne ide ďalej Tenisový rok práve len začína.
Djoko poooooóód
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:56
smile
Reagovat
Mayo
01.02.2026 12:55
Alcaraz ak vyhra tuto sezónu 3 GS, tak to môže byt zaujímavé v celkovom počte GS.
Reagovat
annah
01.02.2026 12:55
Velká gratulace Carlosovi!!! Udělal mi ohromnou radost! Když už to nezvládl Janek, Carlos to dal! Po prvním setu jsem od toho odešla zalít kytky, říkala jsem si, že to snad pomůže. A ono jo!
Ale klobouk dolů před Djokem. Je to fakt borec. Předváděl parádní tenis.
Reagovat
pantera1
01.02.2026 12:54
Stejně si borec i když to nevyšlo. Pořád jsi jeden z nejlepších a těžko bude někdo z nich v tvém věku tak dobrej. Je mi to líto . Moc jsem mu to přála a nejen já.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:57
Přesně tak. Nole klobouk dolů co dokázal. Carlitos byl dnes prostě lepší.
Reagovat
pantera1
01.02.2026 13:06
Jj, přehrát dva nejlepší hráče současností hned po sobě v náročných bitvách, to už by byl opravdu zázrak. No nic jedeme dál .
Reagovat
Ereinion
01.02.2026 12:53
Djokovič hrál skvěle, ale všechno štěstí už vypotřeboval v předchozích kolech. Každopádně nebýt Sincaraze, tak by furt vyhrával GS na běžícím páse jako v 2018-23. Gratulace Carlosovi a jeho fans, v 22 dát kariérní GS je neuvěřitelný
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 12:56
Djokovic 2018 - 2023 by v Austrálii porazil tohohle Carlose i Sinnera ve 4 setech. To je celkem očividné a zřejmé.
Reagovat
GaelM
01.02.2026 13:14
Reagovat
Ereinion
01.02.2026 13:21
No vzhledem k tomu, že stěží porazil Thiema v 2020 tak nevím, nevím...plus něco jiného je porazit jednoho z nich, a něco úplně jiného je porazit oba za sebou. Už v tom zápase se Sinnerem měl neuvěřitelný štěstí a něco takovýho se prostě dvakrát neopakuje. Ale zahrál skvěle, za mě furt třetí nejlepší hráč na světě
Reagovat
ChybelJsemVam
01.02.2026 13:27
Djokovic oba zdemoloval na WTF 2023. Ještě minulý rok porazil s natrženým svalem Carlitose ve čtvrfinále. Je evidentní, že kapacita plic se u něj po 3 letech výrazně zhoršila. Taky hodně lidí zapomíná, že se Djokovicovi po operaci menisku v roce 2024 značně zhoršil laterální pohyb. O tomhle jsem celkem přesvědčený. Kdyby mezi nimi byl rozdíl 11 a 13 let místo 14 a 16 let, tak jsem si jsem celkem jistý, že by je Djokovic mentálně uštval.
Reagovat
Ereinion
01.02.2026 13:41
jo, Djokovič je o něco horší, ale oba (Sinner i Alcaraz) jsou o HODNĚ lepší než v 2023. Btw Djokovič prohrál s Carlosem ve finále GS už v 2023. A Carlos se pořád zlepšuje, ještě rok zpátky byl na hardu daleko zranitelnější, i na Masters byl mimo Indian Wells slaboučkej a prohrával s kdekým...a teď vyhrál 2 GS v řadě. Je mu jen 22, je logický že se ještě stále zlepšuje.

Každopádně i tak respekt Djokovičovi, že dokázal porazit Sinnera, sice se mu sešlo úplně všechno, ale tak to chodí. Nebýt těch dvou tak se imo blíží 30 GS.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:58
Reagovat
farr
01.02.2026 12:51
Carlito to zase pustí Novakovi na Wimblu. Alkáč odsouvá Nadala i z posledního GOAT achievmentu co mu ještě zbyl. Zásadní věc, že hříšník zrzek je dávno v letadle.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 12:57
Ako inak Rafa nikdy neprehral finále svojho top GS.
Reagovat
Dovodo6
01.02.2026 12:57
Kdyby se tam nějak náhodou dostal v 38 letech, tak by to prehral
Reagovat
GaelM
01.02.2026 13:14
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 13:06
Rafa nikdy neporazil Novaka na AO, Novak porazil Nadala na RG hned 3x.
Reagovat
Ereinion
01.02.2026 13:22
2x, a to už byl Nadal za zenitem...snad nebudem počítat ten zápas na Olympiádě, když už byl Nadal úplně mimo
Reagovat
RFanousek
01.02.2026 13:25
Dvakrát ne? 2015, 2021
Reagovat
Mantra
01.02.2026 12:51
začal pěkně, ale 2-4set by ho porazil i ten Zveerev
Reagovat
uztoje
01.02.2026 12:51
videl jsem poseldní set jen, ale Djoko klobouček, ač ho nemusím...
Reagovat
ipko
01.02.2026 12:50
športová spravodlivosť zvíťazila, vamos Carlos
Reagovat
com
01.02.2026 12:50
25 není a nebude no

Vámos
Reagovat
street4
01.02.2026 12:51
A zalezi na tom? O nejlepsim hraci historie je na par rozhodnuto
Reagovat
street4
01.02.2026 12:52
*let
Reagovat
vojta912
01.02.2026 12:49
Vamos Carlos!

Ted jsem cekat na vysledky ultrazvuku, kde se potvrdí osmkrát zlomeny nejaky sval
Reagovat
Mantra
01.02.2026 12:49
proti MB slušně rezignoval
Reagovat
chlebavevaju
01.02.2026 12:49
Carlos poslal Djokoviče do důchodu, skvěle.
Reagovat
Mantra
01.02.2026 12:49
ale holky tady říkaly, že neskončí, nikdy neskončí, zapametajte si to
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:52
Jo, dřív skončí tp než Djoker.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 12:48
Vamos Carlos! Všetko je tak ako ma byt
Reagovat
Mayo
01.02.2026 12:46
Ako inak najslávnejší tenista je v hľadisku.
Reagovat
HolyMotors
01.02.2026 12:42
Jedem Carlos máš ho na lopatě, tak ho doraž.
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:44
Ještě se tou lopatou praštíš do hlavy.
Reagovat
pantera1
01.02.2026 12:41
Nole zaber, zkus to poslat do pátého prosím, je mi jasný, že dochází šťáva .
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:45
smile smile
Reagovat
PTP
01.02.2026 12:38
Ale celkově je to nějaký zvadlý, ne ?
Reagovat
Mayo
01.02.2026 12:42
V 5. setu to nebude zvadlý
Reagovat
gocii
01.02.2026 12:49
strašný finále. Jejich souboje mě vubec nebaví
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:53
Ženské finále mělo větší grády smile
Reagovat
Random33
01.02.2026 12:34
Ted to vypada, ze Djokovic pridava na obratkach. Opet v ten nejdulezitejsi moment. Citi sanci. Pokud bude 5. set, rozhodne Djokovic neni bez sance. Jeho fyzickou pripravenost by mu mohlo zavidet 95% soucasne ATP a to jeste k tomu v tomhle veku..
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:35
Měl brejkbol na 5:4 ale udělal lacinou chybu
Reagovat
GaelM
01.02.2026 13:18
Rozhodující moment, proti Sinnerovi klíčové míče vyhrál a proto postoupil. Ve finále hrál taky skvěle, ale už tam to kouzlo prostě nebylo.
Reagovat
jeronym
01.02.2026 12:30
Djokovic ma tvar jesitného dabla,
oci jak zlé trnky zaludne hledi,
kdo me zboznuje, kdo me nenavidi...?
falesné usmevy a vyhruzky cedi. ????
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:37
Anděl se projevil.
Reagovat
jeronym
01.02.2026 12:45
vsem nam ho davali za priklad,
nikdo ho z nasi tridy nemel rad...
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:47
Nebo tě nikdo nemiloval ještě opravdově.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 12:07
Carlos je už ako Sinner na BB
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 12:05
Teď už to Carlos asi nějak dovamosí.
Reagovat
JLi
01.02.2026 11:54
Klaus fandí jistě careviči.
Reagovat
pantera1
01.02.2026 11:57
Doufejme, že to ještě otočí. Začínám mít obaly .
Reagovat
JLi
01.02.2026 11:58
smile smile
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 11:58
Taky jsem už spíš pesimista
Reagovat
pantera1
01.02.2026 11:59
Ach jo tak blízko a přece tak daleko .
Reagovat
PTP
01.02.2026 12:03
obaly - Už to balíš, jo?
Reagovat
pantera1
01.02.2026 12:04
Obavy, teď mi není moc do smíchu, ani Nick Cave pro štěstí nezabírá
Reagovat
PTP
01.02.2026 12:07
Neboj, Novak ještě zapne.
Reagovat
pantera1
01.02.2026 12:14
Nedívám se, nemám na to koule .
Reagovat
PTP
01.02.2026 12:15
Ještě to tak!
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:04
Djokr jen dělá drama.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 12:06
Nyní srovnal na 1:1 smile Naděje žije. Idemooo Nole smile
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:08
Jooooo, Djoker je carevič a mág v jednom!
Reagovat
pantera1
01.02.2026 12:15
Jj, teď fandím z kuchyně
Reagovat
JLi
01.02.2026 12:18
Známe ho přece, stratéga
Reagovat
PTP
01.02.2026 11:54
In the middle of the night
In the middle of the night I call your name
Oh, Djoko
My love will turn you on
Reagovat
Mayo
01.02.2026 11:54
Stále čakám na nejaku raketu z FH od Carlita, že Djokiho zahodí
Reagovat
QacO
01.02.2026 11:50
Kurna Djoko niak vymekol...
Neviem Neviem ci to dá
Djoko poooooóód
Reagovat
Mira17
01.02.2026 11:49
Ten servis co měl v semifinále dnes Djok nemá
Reagovat
GaelM
01.02.2026 11:59
Je toho víc, Alcaraz ho prostě nutí hrát pokaždé o jeden, dva, tři... excelentní míče navíc. To už o 20 let starší tělo těžko dává. Proti Sinnerovi to bylo o vynikajícím plánu který Djoker zvládl přenést na kurt, ale Alcaraz je tolik fyzicky jinde, že se může porazit už jen sám.
Reagovat
Alien
01.02.2026 11:48
Noule, do toho! Džokere, do toho!
Reagovat
PTP
01.02.2026 11:32
Ouška a pěstičky světové jedničky.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 11:33
Tie ouška to je otras
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:34
;-) nechavam si ujit... v CM legenda Domink Paris vypalil doma rybnik Marcovi a vede... :-D zatim skvely sjezd...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.02.2026 11:52
Paris je legenda... kouknu ze záznamu. Marco byl ale neskutečný ve Wengenu.
A koukals loni na pinec? Hlavně co dělali Truls a Calderano? Fantastické zápasy.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 11:57
V biatlonu na ME jedeme o placku - jenže na poslední stojce hrobař Štvrtecký 4 trestná kola - z 8 výstřelu trefil jen jeden terč A z boje o bronz je pád na 9. místo
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:59
Zatim paradni sjezd... Ryan a Frano von Allmen ;-) teda klobouk dolu... hodne zajimava bedna, nebudu prozrazovat at si zaznam uzijes...
Uf nevidel... tolik pinec nesleduji, a bohuzel ted ani nemohu hrat, bez treningu uplne... Trable zdravotni hodne spatne moja tlapa trpi hodne... ;-))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.02.2026 12:13
tenisový loket?
já konečně chodím aspoň jednou týdně. Taky mám pálku, se kterou zahraju to, co nikdy předtím, takže mě to fakt bavím. Jinak ty zápasy z loňska fakt doporučuji, je jich na YT hafo. Barvy prostředí fakt divoké
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 12:24
Noha... ;-)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.02.2026 12:30
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 12:11
Jinak dnes na startu i Honza, ale myslim, ze jak se dostane do dvacitky, tak to bude dost uspech... cast trate urcite zajimavy pro neho jako SG specialistu, ale ty skoky... no uvidime...
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 12:24
No, je to tam tak naslapane, tak spis jak se vleze do tricitky, to bude velky uspech... ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 12:34
No bez sance... hodne naslapane casy.... zatim ma nejhorsi cas... hodne jizda na jistotu, ale asi i dobre nez se zrakvit tesne pred OH... to by byla skoda...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.02.2026 12:44
njn, ten rozdíl oproti SG tam pro něj prostě hraje roli a ve sjezdu mu zas o moc nejde..., zvláště před těmi OH.
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 12:28
Jaký pinec máš na mysli? Jaký turnaj, kde to sleduješ?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.02.2026 12:35
na YT z loňska. Nepochopil jsem kategorii turnajů, jestli něco jako WC nebo WCH. Bylo několik velkých a jsou z nich dlouhé záznamy.
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 12:43
No Hugo loni vyhrál World cup a pak se ještě dostal do finále mistrovství světa.
Truls ten zas má dvě stříbra z poslední olympiády.
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:35
A misto ousek a pesticek Domink s Marcem v objeti a usmevech, radosti... ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:57
Ouska a pesticky,
pouhy styl a moda,
Zoom generace oda,
dute gesta tresnicky,
bez pecky a duzinky,
sucha jak sopel z nosu,
ktera hnije a pekne kvasi,
dobre se Alkac z toho vari...
Reagovat
PTP
01.02.2026 11:27
Na ESPN dávají v pauze reklamu na prostředek pro obnovení vlasů, jestlipak se Rafa dívá?
Reagovat
ipko
01.02.2026 11:34
Nadal je v hľadisku
Reagovat
Mantra
01.02.2026 11:27
a fertig, už se dostal do nálady a důchodce je mimo - škoda, dneska jsem mu přál
Reagovat
farr
01.02.2026 11:50
Njn, hlavně když už porazil Hříšníka, tak jednou mu nemoh vocas Zverev odklidit na jedný noze hrajícího Carlose. Fakt jako trapák roku. Asi jako kdyby Nole nechal kulhajícího Alkáče projít přes SF v Paříži. Fakt Chocholouška pro Sašu...
Reagovat
GaelM
01.02.2026 11:56
Je to tak, Zverev jim to zkazil oběma.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.02.2026 12:15
zkazila to upírka
Reagovat
Mayo
01.02.2026 10:59
Pomaly začnú zaťahovat?
Reagovat
PTP
01.02.2026 10:53
Karel mu takticky nechal 1. set a teď začal přitahovat šrouby.
Reagovat
GaelM
01.02.2026 10:59
Je nepříjemně vidět jak se karta obrací, ještě víc než v zápase se Zverevem. A hlavně Djoker už není tak nekompromisní jako v prvním setu. Doufám, že to po tom brejku jen takticky nechtěl hrotit a ve třetím setu zase zapne, jinak se obávám že může být brzo hotovo
Reagovat
ipoeta
01.02.2026 11:16
Pustit set - tomu říkáš taktika?...
Reagovat
PTP
01.02.2026 11:21
Nahodit a zaseknout.
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 11:29
Dát iluzi vítězství.
Reagovat
Sinuhet1
01.02.2026 10:28
tady jsou dalsi streamy pokud by nekdo hledal
https://livetv.sx/enx/eventinfo/339057314_carlos_alcaraz_novak_djokovic/
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:33
Na začátku sezony je třeba uložit fungující streamy...
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 10:35
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:38
Minulý rok byly všechny ty streamy zaplevelené těma vyskakujicíma oknama, hlavně ty co posílal Patik
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 10:44
Definitivne jsem opustil ty streamy... lezlo mne to na nervy... player to jisti... hodne levne, plus si mohu kdykoliv vzit zapas, kdy chci a vybrat z mnoha komantaru...

ale obcas jeste sahnu...
https://jokertvguide.sx/

Jen je to treba aktualizovat, meni se tam adresa.
Reagovat
Mayo
01.02.2026 10:26
Carlos zatiaľ fackovací panák. Snáď to bude trochu dôstojne finále a nejaké bomby z forehandu trafí do kurtu.
Reagovat
Tomas.baboucek@gmail.com
01.02.2026 10:25
Prosím prosím je někde stream zdarma?
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:27
https://tennistream.online/

Sice je zdarma, ale zaplatit mi za něj můžeš
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 10:28
https://tennistream.online/

Další streamy máš tady dole v této diskuzi.
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 10:25
Pripomina to US21 Djokovic x Medved
Djokovic stal pred nejvetsi metou sve kariery... proste nezvladl ten tlak a Medvedev tak bral ten svuj jeden Major... jen tak pro zajimavost od 2021 nezname jineho viteze nez Alcaraz, Sinner a prave Djokovic... nepocitajic prave to stesti pro Medveda.

Dnes Alcaraz stoji z jeho pojledu pred nej. vyzvou sve kariery a je videt, ze tlak tam je a ze to proste neustal... stava se ;-)

Myslim, ze z pohledu divaka Djokovic muze slavit... on teda jeste neee... ale ma dnes vsechno na sve strane. a tu snuru by mel prodlouzit...

Crans Montana vola... ;-))
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 10:23
smile NOLE smile zatím super smile Nechci nic zakřiknout, ale když v roce 2022 vyhrála Rybka Wimbledon, pak vyhrál i Nole - nyní by se to mohlo opakovat. smile
Reagovat
pantera1
01.02.2026 10:25
Snad to vyjde, myslím, že se zopakují OH.
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 10:29
smile smile smile
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:22
Wake up Carlito.
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 10:38
Spis wake up Mensik, Zverev, Drapal, Rune, FAA, Minotaur, atd.

Machac probuzeny, a verim, ze to bude jeste lepsi... trebas na trave se najde...
Mussetti hodne posun, ale musi jeste vyresit dobrou fyzickou pripravu + stres

Bublika nema smysl probouzet, ten je probuzeny, a hraje ve svem vlastnim tenisovem Universu... no a Shelton - ten hraje uz tak s obrovskym handicapem... to prijde asi se spozdenim...velky talent Americkeho fotbalu se definitivne rozhodle nekde kolem 16... pinka nekde od 12... ale teprve vlastne 2022 je tim rokem rozhodujicim...toz za mne klobouk dolu...

Ale jasne vim, ze proti Alcarazovi, a Sinnerovi to neni jednoduche, tyhle tenisove produkty se obrovskym vkladem... eh... ale verim, ze i ty produkty se da zlomit, vsak veteran Djokovic nasel jednoduchou cestu na Sinnera... dnes to jes spis o tom stresu Carlose... Nadal na tribune... velka vyzva a meta... takze ten produkt ma take sve diry ;-D
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:54
Musetti má vrcholovou fyzickou kondici, jednu z nejlepších na okruhu, lepší než Sinner.
Většinu zápasů uběhá/ubrání. Jeho problém je durability.
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:07
Prave jsem tam dal ten plus sttres... ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:08
durability - je naje na to ceske slovo?
Reagovat
PTP
01.02.2026 11:09
odolnost
Reagovat
Vlk-v-trave
01.02.2026 11:13
Je tam i ten faktor stresu... asi jo... dik... ;-)
Reagovat
jeronym
01.02.2026 10:18
Zrejme vcera vecer Pina Colada pro Karla
kyselé mléko pro Djoka
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 10:09
Kája je nějaký zakřiknutý. Buď se nedal úplně dokupy po tom šíleném SF, nebo ho šokoval Djokovič proti Jankovi anebo si na něj prostě nevěří.
Reagovat
Mantra
01.02.2026 10:07
Když Novák vyhraje, vyhlásí konec kariery po zápase?

Ano-

Ne-
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 10:08
Ne.
Reagovat
JLi
01.02.2026 10:08
Ani náhodou!!!
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 10:13
smile konec kariéry plánuje až po OH 2028. Říkal to pro srbská média, že chce končit zahalen do srbské vlajky - to znamená vyhrát např. mix na OH a pak konec.
Reagovat
Mantra
01.02.2026 10:15
achjo, to ví každý, ale každý ví jak to je...
Reagovat
jackiec
01.02.2026 10:20
proč by měl jak stále má na vyhrávání gs
Reagovat
Mantra
01.02.2026 10:31
ztráta motivace? naplnění cíle? co já vím, vyčerpání? úleva... cokoliv - myslím, že to je zcela na místě
Reagovat
JLi
01.02.2026 10:45
Vyčerpá spíš mladé borce než sebe.
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:21
Vyhlásí její začátek.
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 10:26
Vzdá se všech svých titulů a vyhraje si je všechny znova.
Reagovat
Random33
01.02.2026 10:04
Tak Alkac dostava na zadek hned od zacatku
Reagovat
Mayo
01.02.2026 10:04
Carlos do toho bude bezmozgovo mlátiť a bude sa vyhadzovať. Djoki sa už začína usmievať po výmenách.
Reagovat
gugu
01.02.2026 09:30
nekdo prosim stream?
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 09:32
https://tennistream.online/

Kanál č.1 Případně, že se nespustí znova načíst a klikat stream 1 či 2
Reagovat
gugu
01.02.2026 09:33
dekuju moc
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 09:33
To samé tady:
https://topliga.net/tennis-can1/
Reagovat
Mayo
01.02.2026 09:23
Buh vi či bude zápas sledovať aj legendárny dr. Fuentes
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 09:50
Legendárny GOAT antuky je v hledišti, tak snad ano
Reagovat
Pe3k
01.02.2026 10:21
Fuentes nechápe na čem Djoko frčí.
Reagovat
FedError
01.02.2026 11:55
Reagovat
Marduch
01.02.2026 10:24
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist