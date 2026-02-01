Alcaraz ovládl Australian Open! Ve finálové bitvě přehrál Djokoviče a slaví kariérní Grand Slam
Alcaraz – Djokovič 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Djokovič i Alcaraz vstoupili do zápasu velmi sebevědomě a hladce získali svá úvodní podání. Do prvních problémů se ale hned ve čtvrté hře dostala světová jednička. Španěl čelil třem brejkovým hrozbám, dvě stihl odvrátit, třetí už ne a byl to on, kdo si poprvé v utkání prohrál servis. Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 4:1.
Žebříčkový favorit působil v úvodu utkání na kurtu nejistým dojmem, často chyboval a i při svém dalším gamu na podání se dostal do problémů, když prohrával 0:30. Z nepříjemné situace se ale dokázal dostat a udržel naději na otočení úvodního setu.
Djokovič ale i nadále naprosto ovládal průběh prvního setu. Na svém podání působil suverénně, nervózně působící Alcaraz naopak v osmé hře podruhé v utkání přišel o servis a první set ztratil překvapivě hladce za 33 minut 2:6. Rodák z Bělehradu získal v úvodním dějství po prvním servisu 13 ze 14 výměn, Alcaraz pak jen 12 z 18.
Světová jednička se nevydařeným setem nenechala deprimovat. Alcaraz se s postupem času uklidnil, jeho údery získaly délku i razanci. To se ukázalo ve třetí hře druhé sady, kdy poprvé vzal svému soupeři servis. Vzápětí musel i on odvracet hrozbu ztráty podání, poradil si však a šel do vedení 3:1.
Situace na kurtu se oproti prvnímu setu diametrálně změnila. Byl to Djokovič, kdo se dopouštěl řady nevynucených chyb, za což v sedmém gamu zaplatil další ztrátou servisu a nabral manko už 2:5. Španěl si výborně rozehraný set nenechal ujít, získal ho 6:2 a srovnal stav utkání na 1:1.
Djokovič po nevydařeném druhém setu zamířil do útrob arény. Hned v úvodním gamu na svém servisu musel řešit nepříjemný stav 0:30, dokázal si však poradit. Pod dohledem tenisových legend, jako jsou Rod Laver, Rafael Nadal či Carlos Costa, se začala na kurtu odehrávat do té doby jasně nejlepší pasáž finálového boje.
Oba hráči předváděli parádní výměny, které dostávaly nadšené fanoušky do varu. Za stavu 2:2 však srbský tenista neodolal agresivní soupeřově hře a poprvé ve třetím setu přišel o podání. Djokovič postupem času na dvorci působil pasivnějším dojmem. Za stavu 3:5 ze svého pohledu pomohl soupeři několika lacinějšími chybami, ztratil servis a tím pádem i druhou sadu v poměru 3:6.
Desetinásobný vítěz Australian Open se do velkých problémů dostal hned na začátku čtvrté sady. Při svém podání musel ve druhé hře odvracet hned šest brejkbolů, dokázal si ale poradit a srovnal na 1:1. V následujících gamech už jasně dominovali servírující hráči.
Do složité situace se Djokovič dostal i za stavu 3:4, kdy při svém podání prohrával 0:30. Především díky výbornému servisu ale soupeře do trháku nepustil a sada tak mířila do dramatické koncovky. Za stavu 4:4 to byl naopak Alcaraz, kdo musel likvidovat brejkovou možnost soupeře. I on s přispěním nevynucené chyby Srba kritický moment ustál a znovu šel do vedení.
V závěru utkání měl více sil Alcaraz, který za stavu 6:5 uspěl na returnu a po více než třech hodinách boje mohl slavit svůj sedmý grandslamový titul, první na Australian Open. Djokovič tak při své jedenácté účasti ve finále poprvé padl a svůj rekordní 25. grandslamový titul zatím nepřidá.
a ted ty zdvorilostni fraze obou akteru, ktere dostavaji fans do black-outu,... ;-)
...tak jiste Djokovic je nej. prizpusobivy hrac tenisu ever, ktery nejen se prizpusobi hre, souperi atd. napric generacemi, ale take vyvoji zapasu... tento jeho tak typicky cesky charakter jak zpivaji Cimrmani (tam kde hynuli sobi atd.) ho dostal tam kde je, a ani nevim do kolikateho uz finale Majoru. ;-) pocet vitezstvi sice nenatahl na nejakych uz taky pomalu ztracim pamet... snad 25. to dnes nezvladl, ale jak se bude ucastnit, tak on si tu cestu prizpusobit se vsem okolnostem vzdy najde a jak osud da,,, tak kdo vi,... na nejakem Majoru se klidne ta dira k vitestvi muze otevrit... jeho charakter mu podle jiste dovoli pinkat jeste par let... slibuje a predstavuje si nejakych 10 let.
Alcaraz sice skompletoval karierni GS, jiste pekne, ale pokud se mu podari letos pridat RG, W, a USO, tak se vratime zpet k zasadni hodnote GS... (nazyvaneho dnes kalendarnim) A pak by zacala nova historie... a honba za Lejvrem... take je to mozne, nebot je dost mlady a videt, ze na to ma... takze uvidime uz na RG, zda sance na historicky okamzik ve 21. stoleti zije... pro nej to nejdulezitejsi v tomhle cili je, ze prave a konecne zacal viteznym Majorem na AO...
a ted uz jen nozicky a zaver - hodnoceni AO26 ;-))
Otázka je ale, jestli Novák bude mít ještě chuť to zkoušet dál...
Se Zverevem souhlas, ten by Djokera nedal. Méně už souhlasím s tím, že budou další šance. Čas hraje nemilosrdně proti němu, už teď bylo ve finále vidět jak je fyzicky pozadu, u míčů pomaleji, musí se vydýchávat. A to měl v průběhu turnaje několik snadných soupeřů, walkover od Menšíka a nedohraný zápas od Musettiho. Tolik faktorů najednou už se znovu nesejde, ne tak rychle, jak by Djoker potřeboval. Nějaká drobná šance by mohla být ve Wimbledonu, ale to by z něj pořadatelé nesměli úpravou trávy dělat druhou antuku...
Pro Djokoviče to asi nebyla definitivně poslední šance, ale větší už podle mě nebude. Nejlepší GS, dva dárky v průběhu turnaje (zranění soupeřů), dokonalé využití slabšího Sinnera a ve finále trochu rozbitý Alcaraz. Přesto to nestačilo.
Sampras 14-4
Alcaraz 7-1
Lewis by v ringu vedle Usyka vypadal jako školáček a prohrál UD.
Vzdělej se, máš velké mezery ve znalostech. :)) hihi
2) Ooooooo, chudince Carmelovi došly argumenty. Hihihihi
3) Gratuluji Ti, rozložil jsem tě argumenty do posledního atomu a ty ses nezmohl na nic.... jsi jako ta rybička, která zoufale lapá po dechu. To je teda chabý výkon ala inkontinence starého dědečka
4) než začneš s někým debatovat, nastuduj si informace, ať pak nevypadáš jako idi.ot, hihi
Djoko ve 39 letech po ATG pětiseťáku se Sinnerem a nejlepším výkonu starého sportovce v historii planety dnes sahal po pátém setu s méně než 48 hodinami na regeneraci..... greatness, The Greatest.
Trofeje jsou ve správných rukách za tento rok. :)) Hihi Blahoslaveni budiž oba.
Vamos Carlitos a GOATkovic! Puta steroid cheaters SINner a Dopal. Hihi
Alcaraz má 7 GS titulů, kariérní grandslam.
Pokud tvůj první odstavec platí vůči Nadalovi, tím spíše pak platí vůči Djokovičovi.
Djokovic navíc dominoval zlaté éře tenisu.
Tímhle už jsme si prošli příteli. Vymysli si lepší argumenty. :))
Gratulujem AlkoFans
Djoko rozhodne ide ďalej Tenisový rok práve len začína.
Djoko poooooóód
Ale klobouk dolů před Djokem. Je to fakt borec. Předváděl parádní tenis.
Každopádně i tak respekt Djokovičovi, že dokázal porazit Sinnera, sice se mu sešlo úplně všechno, ale tak to chodí. Nebýt těch dvou tak se imo blíží 30 GS.
Vámos
Neviem Neviem ci to dá
Djoko poooooóód
A koukals loni na pinec? Hlavně co dělali Truls a Calderano? Fantastické zápasy.
Uf nevidel... tolik pinec nesleduji, a bohuzel ted ani nemohu hrat, bez treningu uplne... Trable zdravotni hodne spatne moja tlapa trpi hodne... ;-))
já konečně chodím aspoň jednou týdně. Taky mám pálku, se kterou zahraju to, co nikdy předtím, takže mě to fakt bavím. Jinak ty zápasy z loňska fakt doporučuji, je jich na YT hafo. Barvy prostředí fakt divoké
Truls ten zas má dvě stříbra z poslední olympiády.
Djokovic stal pred nejvetsi metou sve kariery... proste nezvladl ten tlak a Medvedev tak bral ten svuj jeden Major... jen tak pro zajimavost od 2021 nezname jineho viteze nez Alcaraz, Sinner a prave Djokovic... nepocitajic prave to stesti pro Medveda.
Dnes Alcaraz stoji z jeho pojledu pred nej. vyzvou sve kariery a je videt, ze tlak tam je a ze to proste neustal... stava se ;-)
Myslim, ze z pohledu divaka Djokovic muze slavit... on teda jeste neee... ale ma dnes vsechno na sve strane. a tu snuru by mel prodlouzit...
Crans Montana vola... ;-))
Machac probuzeny, a verim, ze to bude jeste lepsi... trebas na trave se najde...
Mussetti hodne posun, ale musi jeste vyresit dobrou fyzickou pripravu + stres
Bublika nema smysl probouzet, ten je probuzeny, a hraje ve svem vlastnim tenisovem Universu... no a Shelton - ten hraje uz tak s obrovskym handicapem... to prijde asi se spozdenim...velky talent Americkeho fotbalu se definitivne rozhodle nekde kolem 16... pinka nekde od 12... ale teprve vlastne 2022 je tim rokem rozhodujicim...toz za mne klobouk dolu...
Ale jasne vim, ze proti Alcarazovi, a Sinnerovi to neni jednoduche, tyhle tenisove produkty se obrovskym vkladem... eh... ale verim, ze i ty produkty se da zlomit, vsak veteran Djokovic nasel jednoduchou cestu na Sinnera... dnes to jes spis o tom stresu Carlose... Nadal na tribune... velka vyzva a meta... takze ten produkt ma take sve diry ;-D
Většinu zápasů uběhá/ubrání. Jeho problém je durability.
kyselé mléko pro Djoka
