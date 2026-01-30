Finále Australian Open: Djokovič zkusí šokovat i Alcaraze. Melbourne uvidí bitvu o rekord!
Alcaraz – Djokovič | 09:30 SEČ
V Melbourne se bude psát historie. Carlos Alcaraz zaútočí na kariérní Grand Slam, Novak Djokovič na rekordní 25. triumf na turnajích velké čtyřky.
Zápasové informace a forma
Alcaraz znovu ukázal svou obrovskou sílu na těch největších turnajích a v semifinále vydřel pětisetové vítězství nad loňským finalistou Alexanderem Zverevem. Nejprve to vypadalo na další vítězství bez ztráty setu pro Španěla, jenže ve třetí sadě měl zdravotní potíže (křeče) a náskok ztratil. Poté byl dokonce kousek od vyřazení, když jeho protivník v rozhodujícím dějství podával na vítězství. Majitel šesti grandslamových trofejí, který ve finále loňského French Open skolil z mečbolů a stavu 0:2 na sety Jannika Sinnera, však vytáhl to nejlepší a nepříznivé skóre otočil.
Až do semifinále postupoval Alcaraz turnajem jako nůž máslem a žádnému protivníkovi nepovolil set. Vedl si tak ještě lépe než jeho největší rival Sinner. Přesto pořád působil na Australian Open jako až druhý největší favorit na triumf. Přitom je světovou jedničkou a ovládl poslední grandslam na US Open 2025. Po nečekaném vypadnutí Sinnera je ovšem rázem hlavním adeptem na zisk titulu. Navíc nastoupí do finále s Djokovičem jako výrazný favorit. Pokud tuto roli zvládne, tak jako nejmladší muž v open éře zkompletuje kariérní Grand Slam. Do sbírky mu chybí trofej právě jen z Melbourne.
Djokovič je právem považován za nejúspěšnějšího hráče všech dob a další fantastický výkon předvedl v semifinále Australian Open, v němž coby obrovský outsider senzačně skolil v pětisetové bitvě šampiona posledních dvou ročníků Sinnera. Srbský rekordman měl obrovskou motivaci a nečekaným vítězstvím potvrdil svůj status jednoznačného krále tohoto turnaje. Proti Italovi, který v současnosti představuje jeho nejtěžší překážku, ukázal neskutečnou psychickou odolnost i fyzickou kondici. V zápase zlikvidoval 16 z 18 brejkbolů a všech osm v rozhodujícím setu a největšího favorita vyřadil.
Tímto výsledkem Djokovič potvrdil, že jeho hlavním nepřítelem je pokročilý tenisový věk a ne nedostatek sebevědomí, motivace či umu. Pokud by na mužském okruhu nepůsobili Alcaraz se Sinnerem, tak je dost pravděpodobné, že by majitel 24 grandslamových trofejí dál sbíral tituly na majorech. Protože i ve skoro 39 letech je pořád mnohem lepším hráčem než zbytek tour. Teď dostane šanci po velmi dlouhé době zaútočit na rekordní 25. grandslamový titul. Jestli po Sinnerovi porazí i Alcaraze a zvedne nad hlavu trofej, bude zřejmě tento triumf považovat za největší úspěch své kariéry. Takové prvenství by se s největší pravděpodobností zařadilo mezi nejlepší sportovní výkony všech dob.
Vzájemná bilance
Djokovič vede těsně 5:4. Pokud bychom započítali exhibiční duel na akci Diriyah Tennis Cup z roku 2023, je srovnáno 5:5. Ve finálových zápasech se dosud potkali čtyřikrát a mají to 2:2. Alcaraz v roce 2023 ukončil Djokovičovu dlouhou vítěznou sérii na wimbledonském centrálním dvorci a Srb pak senzačně zvítězil ve finále olympiády v Paříži.
Naposledy se utkali v semifinále loňského US Open, kde měl Alcaraz jednoznačně navrch. Na Australian Open změří síly podruhé, v loňském čtvrtfinále Djokovič navzdory zdravotnímu problému vyhrál ve čtyřech setech. Také tehdy se hrálo ve večerních hodinách v Rod Laver Areně.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz je v těch největších zápasech fantastický, což potvrzuje celková bilance 14:2 ve finále grandslamů a turnajů Masters. V takovém duelu neuspěl pouze v epické bitvě proti Djokovičovi na Masters v Cincinnati 2023 (měl mečbol a vedl o set a brejk) a ještě v souboji se Sinnerem loni ve Wimbledonu.
Španělský supertalent je vynikající i v rozhodujících setech na grandslamech. Na turnajích velké čtyřky vyhrál 15 ze 16 pětisetových bitev, jediný nezdar utrpěl proti Matteovi Berrettinimu na Australian Open 2022.
Djokovič má stoprocentní bilanci 10:0 ve finále Australian Open. S deseti triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii australského majoru.
Srbský rekordman teprve podruhé nastoupí ve finále Australian Open proti žebříčkově výše postavenému soupeři, v roce 2023 si poradil se Stefanosem Tsitsipasem. Ve finále grandslamů má s žebříčkově výše postavenými hráči poloviční úspěšnost 4:4 a v posledním takovém duelu podlehl Alcarazovi v pěti setech ve finále Wimbledonu 2023.
Sázkařská analýza
Finalisté se navzájem velmi dobře znají, takže taktická příprava by měla být na obou stranách perfektní. V tomto finále je v sázce strašně moc a Alcaraz v minulosti párkrát ukázal, že jeho nervy nejsou ze železa a není vždy odolný psychickému tlaku. Třeba v semifinále French Open 2023 právě proti Djokovičovi, kde ho ve druhé polovině zápasu trápily křeče. Pro Djokoviče je navíc Alcaraz o něco přijatelnějším soupeřem než Sinner. Třeba na loňském Australian Open a ve finále olympiády v Paříži 2024 se mu dokázal dostat do hlavy, vynutil si chyby a narušil Španělův rytmus.
Je však potřeba zmínit, že Alcaraz je výkonnostně nejlepším hráčem letošního Australian Open. Nic na tom nemění ani ztráta luxusního vedení v semifinále se Zverevem, která byla částečně způsobena zdravotními problémy. I když má Djokovič fantastickou bilanci 10:0 ve finále Australian Open, je přece jen o 16 let starší a bude mít pravděpodobně méně sil. Alcaraz by tak mohl pokrýt handicapy -4,5 gamu a -1,5 setu. Pro odvážné sázkaře může být zajímavá varianta v podobě vítězství Alcaraze bez ztráty setu.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 6:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 6:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 54:24)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:1)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 24:8)
Alcaraz – Australian Open
Kariérní bilance: 17:4
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Walton (6:3, 7:6, 6:2), Hanfmann (7:6, 6:3, 6:2), (32) Moutet (6:2, 6:4, 6:1), (19) Paul (7:6, 6:4, 7:5), (6) De Minaur (7:5, 6:2, 6:1), (3) Zverev (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5)
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 5:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 5:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 265:120)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 24:13)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 100:43)
Djokovič – Australian Open
Kariérní bilance: 104:10
Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 10:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Martínez (6:3, 6:2, 6:2), Maestrelli (6:3, 6:2, 6:2), Van De Zandschulp (6:3, 6:4, 7:6), (16) Menšík (bez boje), (5) Musetti (4:6, 3:6, 3:1 skreč), (2) Sinner (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4)
Nedělní program | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře