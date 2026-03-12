Znovuzrození pokračuje! Nosková zastavila senzaci turnaje a v semifinále vyzve Sabalenkovou

DNES, 22:49
WTA INDIAN WELLS - Linda Nosková (21) využila svou jedinečnou šanci na postup do semifinále prestižní tisícovky v Indian Wells. Poslední česká naděje ve dvouhře si v kalifornské poušti poradila 6:2, 4:6, 6:2 s australskou senzací a překvapením turnaje Talií Gibsonovou (21) a v souboji o finále vyzve světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Linda Nosková splnila roli favoritky a je v semifinále (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Gibsonová 6:2, 4:6, 6:2

Gibsonová v úvodním gamu zahrozila na returnu, když se i díky aktivní hře propracovala k šanci na brejk. Nosková ovšem hrozbu s přehledem zlikvidovala kvalitním podáním a game si pohlídala. Australanka se do prvních problémů na podání dostala za stavu 1:2, kdy po dvojchybě čelila brejkbolu. Češka se hned své první příležitosti chopila, donutila soupeřku k chybě a poté suverénně zvýšila na 4:1.

Nosková jen o pár minut později utekla Gibsonové už o dva brejky. Australská kvalifikantka sice na první brejkbol zahrála vítězný forhend přímo na základní čáru, ale na další hrozbu zareagovat nedokázala. Česká favoritka si nicméně závěr úvodního dějství lehce zkomplikovala, jelikož ho nedokázala dopodávat. Nemuselo ji to však mrzet, protože vzápětí využila svůj čtvrtý setbol na returnu a po 29 minutách měla v zádech náskok setu.

Také v dalším dějství musela Nosková hned v prvním gamu zabrat. Tentokrát odvracela celkem tři brejkboly a v tomto případě si servis uhájit nezvládla. Gibsonová začala mít na kurtu převahu, hrála bez chyb, brejk potvrdila a vedla 2:0.

Nosková pak už držela krok, ale proti takřka bezchybné a agresivní soupeřce se jí vůbec nedařilo dostat se k nějaké šanci na returnu. Ta nakonec vůbec nepřišla, Australanka si náskok jednoho brejku suverénně udržela a vynutila si rozhodující set.

Vstup do posledního dějství se naopak Noskové povedl na výbornou. Tentokrát uhájila servis čistou hrou a následně využila slabší chvilky Gibsonové na podání po dlouhé době, na brejkbol vytáhla famózní forhend po čáře a postupně si vypracovala velmi nadějné vedení 3:0.

Gibsonovou poté povzbudilo snížení na 1:3 a na podání Noskové se po dvou vítězných úderech dostala do náskoku 30:0. Česká tenistka ale nepříznivý vývoj s přehledem otočila a upravila na 4:1 ze svého pohledu. Menší komplikace zvládla vsetínská rodačka i v následujícím gamu na servisu a rychlé třísetové klání uzavřela již na příjmu za stavu 5:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Úvodní dva měsíce sezony se Noskové vůbec nepovedly, ale v Indian Wells ožila. Na probíhajícím turnaji jasně přehrála Jessicu Bouzasovou i hvězdnou Alexandru Ealaovou a mezitím ustála parádní bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou. Došla tak do svého prvního letošního čtvrtfinále.

V Indian Wells nikdy předtím nepřekročila třetí kolo, ovšem teď je v kalifornské poušti poslední českou nadějí ve dvouhře a postoupila už do semifinále. V něm vyzve světovou jedničku a loňskou finalistku Sabalenkovou a bude útočit na své sedmé kariérní finále a druhé na tisícovkách po loňském Pekingu.

Gibsonová momentálně figuruje až na 112. místě žebříčku a díky životnímu turnaji v Indian Wells ji čeká premiérový a suverénní posun do elitní stovky. Australanka vyhrála šest zápasů v řadě a zahrála si své vůbec první čtvrtfinále na hlavním okruhu. Navíc vyřadila členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

98
Mantra
12.03.2026 23:09
Jede styl Djokovič. Na velkou akci zabere, pak si dá voraz a bere pár prvnich druhych kol
Reagovat
tommr
12.03.2026 23:09
Linda se na výhru nadřela víc než se čekalo ale hlavní je že to zvládla ... smile
Dnešní výhra mj. znamená i to že se Linda opět stává českou jedničkou a na trůnu vystřídala Karolínu Muchovou ...
Reagovat
mikina23
12.03.2026 23:07
Bohužel, nezáživná hra Noskové, založená na servisech funguje.
Reagovat
Mantra
12.03.2026 23:08
Di do prdele
Reagovat
chlebavevaju
12.03.2026 23:10
Co napsal špatného?
Reagovat
baba
12.03.2026 23:03
Moc jsem po druhém setu Lindě nevěřila, těch jejích výbuchů už bylo hodně, takže jsem čekala další ve stylu,moc jsem se necítila,nebyl to můj den.Ale Linda to nakonec ustála a velká gratulace. Teď už může jenom mile překvapit ...Bravo!!
Reagovat
paddy
12.03.2026 22:59
podle očekávání s Koalou to bylo snadnější než s Gibonem
lehký los je minulostí
Kladivoun Nosorožce utluče smile
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 23:09
Koukam, ze jses na vylete nekde v Africe;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 22:58
Linda se tak stala 2. CZ hrackou, ktera se dostala do SF IW.
Po Karoline Pliskove si tak zapisujeme Lindu Noskovou. ;-) Gratulace.

Talia neskutecny turnaj take gratulace.

No a hlavne verim stale v jedno prekvapeni, ...takze mamko Elinko? ;-))
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:57
Tak teď ta nejdůležitější otázka - bude moct Kačenka nastoupit? Zatím není skrečováno, zápas je stále v programu ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
12.03.2026 22:57
Se suchým pupíkem
Reagovat
EllNino
12.03.2026 22:56
Linda pecka :)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 23:02
co, bude pecka do pupíku? smile
Reagovat
chlebavevaju
12.03.2026 22:56
Linda využila téměř snového losu a vypadnutí potencionálních soupeřek, další kolo bude ovšem již konečná. Sabalenka dny blbec prakticky nemá a očekávám zápas 2:0 na sety, něco jako 6:4 6:3.
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:58
6:4 6:3 by byl moc pěknej výsledek.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:55
gratulka Nosíkovi! SF na WTA 1000 je pěkné.
Ale byl to hodně nevyrovnaný výkon a nebýt sedmého gemu věnovaného soupeřkou, nevím nevím...
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:58
Řekl bych, že jste k Lindě dnes moc kritičtí. Linda měla jen jednu slabou chvilku na podání, ta ji stála celý set, protože soupeřka byla pak jak robot. První a třetí set byla Linda lepší.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 23:06
nesouhlasím - stačilo, kdyby se Talia nevyházela, mohlo to být ve 3.setu 4:3 a je otázka, jestli by to Linda ustála v hlavě.
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 23:02
Bud rad, ze to nebylo tak, ze si Talia nevybrala 2 lepsi sety jak v turnaji a casto jen v jednom propadala, a tady si vybrala jen jeden... sama Linda rikala v rozhovoru, ze opravdu hrala skvele ve druhem setu a na servu ji nedokazala vubec returnovat...;-))
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:55
Gratulace Lindě, po tom nepovedeném představení u Arabáčů jsem nečekal, že dobrý turnaj přijde tak rychle. Pomohl k tomu pochopitelně los, ale není jednoduché potvrdit roli favoritky v takhle pokročilé fázi turnaje. Proti hekně klidně vyhrát může, pokud udrží standart podání a bude se držet ve výměnách.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:56
jestli bude hrát jak dneska, tak dá s bídou 5 gemů.
Reagovat
Kreuz
12.03.2026 22:52
Nosorozka vyborny!!! Spokojenost!!!
Reagovat
chlebavevaju
12.03.2026 22:52
Myslim si, ze i diváci měli radost, ze ten hrozny zápas skončil.
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:53
Divaci? Ty jsem tam dneska nevidel.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:58
taky jsem se chtěl zeptat, který...
Reagovat
chlebavevaju
12.03.2026 22:58
Uklízečka s prodejce hot dogu.
Reagovat
aligo
12.03.2026 22:59
Jací? Vždyť tak nikdo nebyl
Reagovat
The_Punisher
12.03.2026 22:51
Výborně, Lindí!
Reagovat
sojka1
12.03.2026 22:51
takze semicko, gratulace..... :-)
Reagovat
aligo
12.03.2026 22:51
Reagovat
sojka1
12.03.2026 22:45
takova nazorna ukazka protinozce....nase Linda proti klokani Linde.... :-))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:52
ještě že klokanice zůstala dole
Reagovat
aligo
12.03.2026 22:43
Ten zápas je strašnej... ikdyz Linda teď vede, tak se na to nedá dívat žádná dynamika, žádné pořádné výměny, nic....

GN!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:46
říkám, nedorostlé Kvítí.
Reagovat
sojka1
12.03.2026 22:47
je teprve jaro.... :-)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 23:00
chceš říct, že se zazelená?
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:48
Hráčky mají takové styly, že žádná dynamika není možná.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:37
ds při 0:15 - doufám, že si to trenér zapsal a bude sekec mazec
Reagovat
Kreuz
12.03.2026 22:30
Noska dobry!! Dopodavat!!! Makame!!!
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:28
Málokdy jde od Lindy zaslechnout Pojď
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:34
možná kvůli těm mizerným returnům.
Reagovat
The_Punisher
12.03.2026 22:40
Ale jo, pár krát už dneska zaznělo
Reagovat
Kapitan_Teplak
12.03.2026 22:41
Však je tam jinak ticho jak v kostele.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:27
JEEEEEEĎ
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:32
Říkala "Pojď" tak musíš křičet BĚĚĚĚŽ!
Kdyby to byla motoristka, tak JEEEEĎ!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:32
Ať si jede, nebo běží. Je mi to jedno, hlavně ať vyhraje
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:39
nebo: Už běžím Pupíku!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:32
ty seš taky kam vítr, tam plášť
ale dobře, beru, že to je reportážní titulek.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:33
Tak musím to dělat podle průběhu, úplně se nehodí "hrozí konec" za stavu 3:0, i když vím, že by sis to přál
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:36
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:36
Jakmile se tu objeví titulek že je blízko semifinále, vždycky přijde break pro soupeřku.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:38
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:39
Ondra nám rád brnká na nervy
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:40
Hrozný! Nesnášim ho.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:44
Hyda?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:51
Sis myslel, že si té expresky nevšimnu, co?
Máš kliku, že ti to vyšlo
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:27
Špek vede!
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:21
Servbot
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 22:20
Treti set vetsinou vyhrava Australanka ... myslite ze bude vzdorovat i Sabalence? Prvni kvalifikantka vyherkyne?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:24
Snad se Linda ještě hecne, protože jedtli ne, tak Xena Gibsonku smete tak se 3gemy max.
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:25
Jestli bude takhle podávat, bude to 6:7 6:7
Reagovat
sojka1
12.03.2026 22:18
moc me to nebavi, ale pojd jeste ten set/zapas zachranit, Lindo! :-)
Reagovat
sojka1
12.03.2026 22:21
slevuju na ten zapas.... :-)
Reagovat
miss_tenis
12.03.2026 22:26
Je to dost nudny, atmosfera taky nic moc
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:26
Spíš nic než moc
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:28
je to takový nemastný neslaný... Linda je prostě takový nedotažený Kvítí, asi dost díky Kotyzovy.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:10
Nechci strašit, ale nějak přestávám věřit. Po tom brejku v prvním gamu druhého setu je to dost nemastný neslaný, i když Gibson vůbec nechybuje.
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:11
Až tam Gibsonové přestanou padat ty centimetrové míče, bude změna.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:17
sem ti říkal, že s tímhle se musí opatrně
Pupík hoří na servisu i returnu.

Teď aspoň dvě esa, ale má poslední šanci zachránit set.
Reagovat
miss_tenis
12.03.2026 22:21
Tak nestraš, strašpytle..
Reagovat
Krisboy
12.03.2026 22:00
Pupíku! Já ti jednu plácnu!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 22:00
Přes pupík?
Reagovat
Serpens
12.03.2026 22:01
To podání jí nepůjde věčně. Hlavně ať Linda nezačne čuňačit.
Reagovat
zfloyd
12.03.2026 22:08
obě mají hodně podobný styl , teď jde jen o to , která se trefí častěji do kurtu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 21:51
Ondro?!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.03.2026 21:52
To půjde
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:07
to je už lepší S tím se musí opatrně... Linda od prvního gemu 2.setu nějak zamrzla
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 21:54
Tak jeden krok ma a v prvnim dominovala. Ma to spravne:-) ted uz nejde o predikci.:-) jen popisuje.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:09
nezastávej se ho
Sazí tam dabl za dablem
Druhý set v ohrožení
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 23:07
Ja se ho nezastaval,
jen popisoval, co Ondra popisuje :-D
Reagovat
zfloyd
12.03.2026 21:45
Pupík to zatím pupíkuje dle plánu , trochu se zadrhla v koncovce setu , ale chytře si počkala na double a je to
Reagovat
Krisboy
12.03.2026 21:49
Jj, ty poslední dva gemy byly taktický majstrštyk.
Ale koukám, že taktické šachy pokračují i na začátku druhého
Reagovat
Krisboy
12.03.2026 21:44
Pupík v akci. Vypadá to zatím dobře.
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 21:43
To je raketa! Peklo!
Reagovat
jih
12.03.2026 21:42
Konečně je rozpinkání za námi. Teď to teprve začne!
Reagovat
sojka1
12.03.2026 21:29
LindaN opet v opalovackach, ale zda se, ze to bere zodpovedne, pracovne.... :-)
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 21:49
:-) obedova prestavka. Tak snad u Lindy dnes bude platit, ze po obede pracovni doba jeste nekonci.
Reagovat
sojka1
12.03.2026 21:50
ale po slunicku se to odpodavat proste musi.... :-(
Reagovat
sojka1
12.03.2026 21:55
no, slo to alespon proti.... :-))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:10
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 22:03
:-) to ano.To je zapsano v pracovnich povinnostech urcite.
Reagovat
sojka1
12.03.2026 22:08
aby nam nezacala zakladat odbory.... :-))
Reagovat
Vlk-v-trave
12.03.2026 23:05
:-))
zalozit je muze v SF... a prvni bod...velepseni pracovnich podminek v hlucnem prostredi...
Reagovat
Stippy
12.03.2026 21:17
Aryna vyhrála předčasné finále nad Mboko. Arynu mám rád, je čitelná, hodná holka bez jakéhokoli plánu B. Prostě tlouct a utlouct. Když Arynu hodnotíme, musíme vědět, že není žádná Barty, Hingis, Serena ba ani Halep natož Henin. A Steffi, ani nemluvím. Prosté děvče co umí senzačně hrát tenis. Za pár let to bude báryšňa hromotluk, 120 kilo. Rád bych se mejlil, poněvadž, jak říkám, mám ji rád.
Reagovat
Kreuz
12.03.2026 21:32
Hodna holka! jako takhle :
https://www.tiktok.com/@aryna.sabalenka/video/7611940814784498965
Taky zboznuju!
Reagovat
Serpens
12.03.2026 21:13
Pupík is back
Reagovat
Kreuz
12.03.2026 20:51
Nosková makáme!!! žádný třesky plesky!!! už to nahazuju!!!
Reagovat
PTP
12.03.2026 20:50
Z toho jejího bekhendu jde strach!
Reagovat

