Znovuzrození pokračuje! Nosková zastavila senzaci turnaje a v semifinále vyzve Sabalenkovou
Nosková – Gibsonová 6:2, 4:6, 6:2
Gibsonová v úvodním gamu zahrozila na returnu, když se i díky aktivní hře propracovala k šanci na brejk. Nosková ovšem hrozbu s přehledem zlikvidovala kvalitním podáním a game si pohlídala. Australanka se do prvních problémů na podání dostala za stavu 1:2, kdy po dvojchybě čelila brejkbolu. Češka se hned své první příležitosti chopila, donutila soupeřku k chybě a poté suverénně zvýšila na 4:1.
Nosková jen o pár minut později utekla Gibsonové už o dva brejky. Australská kvalifikantka sice na první brejkbol zahrála vítězný forhend přímo na základní čáru, ale na další hrozbu zareagovat nedokázala. Česká favoritka si nicméně závěr úvodního dějství lehce zkomplikovala, jelikož ho nedokázala dopodávat. Nemuselo ji to však mrzet, protože vzápětí využila svůj čtvrtý setbol na returnu a po 29 minutách měla v zádech náskok setu.
Také v dalším dějství musela Nosková hned v prvním gamu zabrat. Tentokrát odvracela celkem tři brejkboly a v tomto případě si servis uhájit nezvládla. Gibsonová začala mít na kurtu převahu, hrála bez chyb, brejk potvrdila a vedla 2:0.
Nosková pak už držela krok, ale proti takřka bezchybné a agresivní soupeřce se jí vůbec nedařilo dostat se k nějaké šanci na returnu. Ta nakonec vůbec nepřišla, Australanka si náskok jednoho brejku suverénně udržela a vynutila si rozhodující set.
Vstup do posledního dějství se naopak Noskové povedl na výbornou. Tentokrát uhájila servis čistou hrou a následně využila slabší chvilky Gibsonové na podání po dlouhé době, na brejkbol vytáhla famózní forhend po čáře a postupně si vypracovala velmi nadějné vedení 3:0.
Gibsonovou poté povzbudilo snížení na 1:3 a na podání Noskové se po dvou vítězných úderech dostala do náskoku 30:0. Česká tenistka ale nepříznivý vývoj s přehledem otočila a upravila na 4:1 ze svého pohledu. Menší komplikace zvládla vsetínská rodačka i v následujícím gamu na servisu a rychlé třísetové klání uzavřela již na příjmu za stavu 5:2.
Úvodní dva měsíce sezony se Noskové vůbec nepovedly, ale v Indian Wells ožila. Na probíhajícím turnaji jasně přehrála Jessicu Bouzasovou i hvězdnou Alexandru Ealaovou a mezitím ustála parádní bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou. Došla tak do svého prvního letošního čtvrtfinále.
V Indian Wells nikdy předtím nepřekročila třetí kolo, ovšem teď je v kalifornské poušti poslední českou nadějí ve dvouhře a postoupila už do semifinále. V něm vyzve světovou jedničku a loňskou finalistku Sabalenkovou a bude útočit na své sedmé kariérní finále a druhé na tisícovkách po loňském Pekingu.
Gibsonová momentálně figuruje až na 112. místě žebříčku a díky životnímu turnaji v Indian Wells ji čeká premiérový a suverénní posun do elitní stovky. Australanka vyhrála šest zápasů v řadě a zahrála si své vůbec první čtvrtfinále na hlavním okruhu. Navíc vyřadila členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
