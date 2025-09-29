Zranění Krejčíkové je vážné. Asii musí opustit a neví, kdy se bude moct vrátit na kurty

Barbora Krejčíková (29) se zrovna dostávala do skvělé formy a prožívala povedenou asijskou tour. Na probíhajícím turnaji v Pekingu se ale zranila a musela skrečovat a odstoupit ze čtyřhry. Zdravotní problém je vážnějšího rázu a dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se vrací do Evropy. Zatím nedokáže říct, kdy se bude moct vrátit na kurty.
Barbora Krejčíková se v Pekingu vážně zranila (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Krejčíková kvůli vleklému zranění zad zahájila letošní sezonu až v polovině května a po necelých pěti měsících řeší další zdravotní potíže. V utkání třetího kola na aktuální tisícovce v Pekingu špatně došlápla a zranila si levé koleno. V zápase ještě dlouho pokračovala a mohla ho vyhrát, ale v průběhu rozhodujícího setu skrečovala.

Následně zrušila start s krajankou Kateřinou Siniakovou v deblové soutěži a zranění je evidentně vážnějšího rázu. "Po včerejšku je jasné, že zranění je vážnější, než jsem si myslela. Nevím, jak dlouho rekonvalescence potrvá. Vracím se zpátky do Evropy a budu pracovat se svým lékařským týmem na zotavení," napsala Krejčíková na Instagramu.

Zbytek asijské tour tak musí kompletně vynechat. Přitom ji měla i díky čtvrtfinále v Soulu, kde ovládla se Siniakovou čtyřhru, skvěle rozjetou a dostávala se do velmi dobré formy. "Momenty jako tenhle nikdy nejsou snadné. Na asijskou tour jsem se velmi těšila, ale bohužel pro mě končí dřív, než jsem očekávala."

Krejčíková tak přijde o další prestižní tisícovku ve Wuhanu a s největší pravděpodobností pro ni letošní, z jejího pohledu na zdravotní problémy bohatá, sezona skončila. Okruh WTA se totiž do Evropy v letošním roce už nevrátí a hrát se bude už jen na asijském kontinentu.

Další špatnou zprávou je, že nebude moct nasbírat cenné body a vykompenzovat semifinálovou účast na loňském Turnaji mistryň. V žebříčku ji tak čeká podobný propad jako po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu. Na druhou stranu může v prvních pěti měsících následujícího tenisového roku body jen přidávat.

Smutný konec Krejčíkové. V Pekingu se zranila, nedotáhla náskok a musela skrečovat

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
29.09.2025 14:25
No a bude, jak bylo psáno. Dát si voraz a rehábko do AO.
Otmar
29.09.2025 14:06
To je mizérie, navíc koleno je úplně blbý kloub, těžko se předvídá výsledek léčby a délka rehabilitace. Pro letošek je zřejmě konec. Škoda, Bára hrála docela dobře.
Amadeus1
29.09.2025 13:56
Barusko, s takovou se zpět do velké čtyřky nedostaneš.
bardunek666
29.09.2025 13:52
Achjo. A zrovna když to začalo vypadat už dobře. Držím palce, ať stihne začátek nové sezóny
Ondřej.Jirásek
29.09.2025 13:55
je to strašná smůla
