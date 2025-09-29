Zranění Krejčíkové je vážné. Asii musí opustit a neví, kdy se bude moct vrátit na kurty
Krejčíková kvůli vleklému zranění zad zahájila letošní sezonu až v polovině května a po necelých pěti měsících řeší další zdravotní potíže. V utkání třetího kola na aktuální tisícovce v Pekingu špatně došlápla a zranila si levé koleno. V zápase ještě dlouho pokračovala a mohla ho vyhrát, ale v průběhu rozhodujícího setu skrečovala.
Následně zrušila start s krajankou Kateřinou Siniakovou v deblové soutěži a zranění je evidentně vážnějšího rázu. "Po včerejšku je jasné, že zranění je vážnější, než jsem si myslela. Nevím, jak dlouho rekonvalescence potrvá. Vracím se zpátky do Evropy a budu pracovat se svým lékařským týmem na zotavení," napsala Krejčíková na Instagramu.
Zbytek asijské tour tak musí kompletně vynechat. Přitom ji měla i díky čtvrtfinále v Soulu, kde ovládla se Siniakovou čtyřhru, skvěle rozjetou a dostávala se do velmi dobré formy. "Momenty jako tenhle nikdy nejsou snadné. Na asijskou tour jsem se velmi těšila, ale bohužel pro mě končí dřív, než jsem očekávala."
Krejčíková tak přijde o další prestižní tisícovku ve Wuhanu a s největší pravděpodobností pro ni letošní, z jejího pohledu na zdravotní problémy bohatá, sezona skončila. Okruh WTA se totiž do Evropy v letošním roce už nevrátí a hrát se bude už jen na asijském kontinentu.
Další špatnou zprávou je, že nebude moct nasbírat cenné body a vykompenzovat semifinálovou účast na loňském Turnaji mistryň. V žebříčku ji tak čeká podobný propad jako po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu. Na druhou stranu může v prvních pěti měsících následujícího tenisového roku body jen přidávat.
