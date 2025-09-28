Smutný konec Krejčíkové. V Pekingu se zranila, nedotáhla náskok a musela skrečovat
Kesslerová – Krejčíková 1:6, 7:5, 3:0 / skreč
Krejčíková chytla v Pekingu parádní formu a bez ztráty setu vyřídila Annu Blinkovovou i rozjetou světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou. Hned v úvodním gamu v utkání třetího kola s Kesslerovou však přišla velmi nepříjemná komplikace.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře špatně došlápla a musela si okamžitě nechat silně obvázat levé koleno. Američanka ji naštěstí nenutila moc běhat, Krejčíková hrála agresivně a přesně a v úvodním setu Kesslerové nic nedovolila.
Po suverénní první sadě musela Krejčíková řešit další problém. Ve druhé hře si prohrála z vedení 40:0 servis a soupeřku pustila do náskoku 2:0 a 30:0. V tom momentě ovšem i díky chybám Kesslerové zase nastolila dominanci. Krejčíková otočila na 4:2 a rázem sama vedla o brejk.
Pak ale začala více chybovat a Kesslerové se povedl obrat na 5:4. Krejčíková skóre srovnala a v delším gamu za stavu 5:5 měla brejkbol, na který ovšem zkazila return. Američanka se zase dostala do vedení a Krejčíková na vlastním servisu v posledním gamu tohoto setu příliš chybovala a musela do rozhodujícího dějství. V něm už nedokázala vzdorovat. Kesslerová si pohodlně vypracovala náskok 3:0 a Krejčíková se rozhodla v zápase nepokračovat.
Brněnská rodačka zahájila letošní sezonu až v polovině května. Po vleklém zranění zad se rozjížděla velmi pomalu, ovšem teď mohla už na čtvrtém turnaji v řadě postoupit do osmifinále, což jí nedovolil hlavně další zdravotní problém.
Zranění Krejčíkové je evidentně vážnějšího rázu, jelikož musela zrušit společný start s krajankou Kateřinou Siniakovou, s níž měla v rámci nedělního programu absolvovat první kolo deblové soutěže.
Kesslerová si v úterý zahraje o své největší čtvrtfinále v kariéře. Její soupeřkou bude Eva Lysová, která skolila ve třech setech Jelenu Rybakinovou a slavila svůj první kariérní skalp TOP 10.
