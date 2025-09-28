Smutný konec Krejčíkové. V Pekingu se zranila, nedotáhla náskok a musela skrečovat

DNES, 08:18
Aktuality 18
WTA PEKING - Barbora Krejčíková (29) měla výborně rozehraný turnaj kategorie WTA 1000 v Pekingu. Hned na začátku utkání třetího kola s McCartney Kesslerovou (26) se ovšem zranila, náskok setu a brejku nedotáhla a Američance nakonec za stavu 6:1, 5:7 a 0:3 vzdala.
Barbora Krejčíková v Pekingu kvůli zranění skrečovala (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Kesslerová – Krejčíková 1:6, 7:5, 3:0 / skreč

Krejčíková chytla v Pekingu parádní formu a bez ztráty setu vyřídila Annu Blinkovovou i rozjetou světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou. Hned v úvodním gamu v utkání třetího kola s Kesslerovou však přišla velmi nepříjemná komplikace.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře špatně došlápla a musela si okamžitě nechat silně obvázat levé koleno. Američanka ji naštěstí nenutila moc běhat, Krejčíková hrála agresivně a přesně a v úvodním setu Kesslerové nic nedovolila.

Po suverénní první sadě musela Krejčíková řešit další problém. Ve druhé hře si prohrála z vedení 40:0 servis a soupeřku pustila do náskoku 2:0 a 30:0. V tom momentě ovšem i díky chybám Kesslerové zase nastolila dominanci. Krejčíková otočila na 4:2 a rázem sama vedla o brejk.

Pak ale začala více chybovat a Kesslerové se povedl obrat na 5:4. Krejčíková skóre srovnala a v delším gamu za stavu 5:5 měla brejkbol, na který ovšem zkazila return. Američanka se zase dostala do vedení a Krejčíková na vlastním servisu v posledním gamu tohoto setu příliš chybovala a musela do rozhodujícího dějství. V něm už nedokázala vzdorovat. Kesslerová si pohodlně vypracovala náskok 3:0 a Krejčíková se rozhodla v zápase nepokračovat.

Brněnská rodačka zahájila letošní sezonu až v polovině května. Po vleklém zranění zad se rozjížděla velmi pomalu, ovšem teď mohla už na čtvrtém turnaji v řadě postoupit do osmifinále, což jí nedovolil hlavně další zdravotní problém.

Zranění Krejčíkové je evidentně vážnějšího rázu, jelikož musela zrušit společný start s krajankou Kateřinou Siniakovou, s níž měla v rámci nedělního programu absolvovat první kolo deblové soutěže.

Kesslerová si v úterý zahraje o své největší čtvrtfinále v kariéře. Její soupeřkou bude Eva Lysová, která skolila ve třech setech Jelenu Rybakinovou a slavila svůj první kariérní skalp TOP 10.

Nepříjemnost pro Siniakovou. Zraněná Krejčíková musela zrušit společný start ve čtyřhře

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

18
Přidat komentář
com
28.09.2025 09:22
Noskova/Sramkova jdou na misto Siniačky/Big4Krejči
Reagovat
Esgalnor
28.09.2025 09:10
Takovyhle "blby" zraneni, ach jo. Snad to nic nebude, za par dni to prejde. Bara vypadala, ze se zas rozjizdi, dalsi pauza uz by moha bejt tragicka.
Reagovat
miros
28.09.2025 09:01
Tak co, Muchová si taky udělá bebíčko a vzdá ?.
Reagovat
miros
28.09.2025 08:59
Ach jo jo Barunko Barunko ty jsi fakt tragédka. No jo no v rozhodujícím setu čekala, že dostane kanára, tak to radši trapně vzdala. Radši už fakt běž do důchodu.
Reagovat
frenkie57
28.09.2025 09:07
Takovéto kecy nejsou nutný.
Reagovat
com
28.09.2025 09:12
sou smile hlavne pro ty, kterym zkazila tiket A nebo je nechala ve štychu v deblu
Reagovat
HAJ
28.09.2025 09:20
Tento komentář fakt nemusel být
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.09.2025 09:23
Reagovat
aape
28.09.2025 08:38
Opravdu smutný konec Báry, zrovna když se začala dostávat do herní pohody, škoda, tak at to není nic hrozného
Reagovat
Otmar
28.09.2025 08:32
No tak dopadlo to, jak nejblběji mohlo....skreč, zranění, nakrknutá Siniaková (nedivím se), a herní přestávka? Endoprotéza mezi dvěma špíly je ukvapené řešení!
Reagovat
com
28.09.2025 08:21
Reagovat
aligo
28.09.2025 08:25
No tak... na zranění? Vážně?
Reagovat
frenkie57
28.09.2025 08:30
To je z nervů.
Reagovat
pantera1
28.09.2025 08:46
Baru , to je strašná škoda..
Reagovat
com
28.09.2025 08:52
na to, ze Katka si mohla zajistit svetovou jednicku do konce roku a nic z toho nebude
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.09.2025 08:59
Reagovat
com
28.09.2025 09:11
smile
Reagovat
aligo
28.09.2025 09:39
Může si za to sama tím, jak hrála Evropu místo Ameriky na rozdíl od TT
Reagovat

Nový komentář

