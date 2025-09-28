Nepříjemnost pro Siniakovou. Zraněná Krejčíková musela zrušit společný start ve čtyřhře
Siniaková s Krejčíkovou spojily síly už v předchozím týdnu v Soulu a dokráčely si pro 18. společný titul. Triumf v jihokorejské metropoli znamenal návrat Siniakové na post deblové světové jedničky. O ten sice rodačka z Hradce Králové po skončení probíhající tisícovky v Pekingu nepřijde, nicméně svůj náskok v čele žebříčku nezvýší.
Krejčíková si totiž v úvodu nedělního programu zranila levé koleno a musela skrečovat utkání třetího kola ve dvouhře. Zdravotní problém je evidentně vážný a Siniaková s Krejčíkovou se nakonec musely z deblové soutěže odhlásit. Nahradí je krajanka Nosková se slovenskou kamarádkou Šramkovou, které vyzvou Šúko Aojamaovou a Cristinu Bucsaovou.
Pro Siniakovou se jedná o velmi nepříjemnou komplikaci v boji o setrvání na tenisovém trůnu. Zatímco její stálá parťačka Taylor Townsendová ve zbytku sezony obhajuje jen společné finále se Siniakovou na Turnaji mistryň, česká tenistka bude odepisovat body za semifinále ve Wuhanu (390 bodů) a triumf v Guangzhou (250).
V tuto chvíli má na Američanku v live žebříčku náskok jen 174 bodů. Townsendová se kvůli zranění kotníku ze všech čínských akcí omluvila a vrátí se až na říjnových podnicích v Japonsku.
Není tedy jasné, s kým Siniaková bude startovat na další tisícovce ve Wuhanu, pokud je zranění Krejčíkové vážnější a nebude moct do čínské metropole vyrazit.
Smutný konec Krejčíkové. V Pekingu se zranila, nedotáhla náskok a musela skrečovat
