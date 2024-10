Zranění Ósakaové je vážnější, než se čekalo. Japonka má vyhřezlou ploténku a ukončila sezonu

Naomi Ósakaová se zranila koncem září na turnaji v Pekingu, kde po dvou setech skrečovala osmifinále proti Coco Gauffové. Kvůli zdravotním potížím už chyběla minulý týden na domácím turnaji v Ósace a hrát nebude ani teď v Tokiu.

Bývalá první tenistka světového žebříčku kvůli zranění zad vynechá i závěrečný turnaj Poháru Billie Jean Kingové, který se uskuteční v listopadu v Málaze. Informovala o tom agentura Kjódó.

Naomi Osaka’s 2024 season is over. Now a race against time for Australian swing pic.twitter.com/2AJNNilT0X — Talking Tennis (@TalkingTennisTT) October 20, 2024