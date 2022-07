Zraněný Zverev ještě účast na US Open nevzdal, spíše se ale vrátí až v září v Davis Cupu

"Sascha se zotavuje dobře a stále doufá, že by mohl být připraven na US Open. Nicméně je ještě příliš brzo na to říct, zda tam skutečně bude moci hrát," napsal Zverevův mluvčí v e-mailu agentuře Reuters. Závěrečný grandslam sezony začne v New Yorku 29. srpna.

Pětadvacetiletý Němec tento týden potvrdil účast na turnaji v Tokiu od 3. října. Finalista US Open 2020 a olympijský vítěz by se ale mohl vrátit už 13. září v jedné ze základních skupin finálového turnaje Davis Cupu, jež se bude hrát v jeho rodném Hamburku.

"Zářijový Davis Cup v Hamburku vypadá jako realističtější varianta, ale doufáme, že by mohl být připraven už dříve. Mohl by tak před Tokiem odehrát několik turnajů," uvedl mluvčí vítěze 19 turnajů ATP.