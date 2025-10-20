Ztracené vedení a sedm prohraných her v řadě. Bartůňková divokou kartu v Tokiu nevyužila
Bartůňková – Sonobeová 4:6, 3:6
Bartůňkové se na pětistovce v Tokiu podařilo ukořistit jednu z divokých karet a dostala tak šanci si připsat velkou porci bodů, aby nadále postupovala žebříčkem nahoru směrem k elitní stovce. V utkání proti domácí Sonobeové byla jasnou favoritkou, což se jí na začátku dařilo potvrzovat. Začala ziskem podání soupeřky a ve čtvrté hře odvrátila dva brejkboly a vedení se jí dařilo udržet.
V zápase bylo k vidění několik dlouhých gamů a výměn. V úvodu měla problémy při podání především mladá Japonka, to se ale poté naprosto otočilo. I Bartůňková čelila dalším brejkbolům, při tom až čtvrtém v osmé hře už zareagovat nedokázala a vedení ztratila. Levou rukou hrající Sonobeová po vítězném forhendu srovnala na 4:4 a následně předvedla čistou hru a poprvé se dostala do vedení. V desáté hře si Bartůňková zkomplikovala situaci třemi dvojchybami a game a zároveň set soupeřce zcela odevzdala.
Trápení mladé Češky pokračovala i ve druhém dějství, kde si i kvůli již sedmé dvojchybě prohrála potřetí v řadě servis. Otáčet začala až za stavu 0:3 a 0:40, game nakonec získala a zastavila sérii sedmi prohraných her v řadě. Prolomit podání domácí hráčky se ale Bartůňkové nedařilo a po dvou hodinách boje pro ni turnaj skončil. Sonobeová v boji o čtvrtfinále vyzve vítězku duelu mezi Američankou Sofií Keninovou a krajankou Mojukou Učidžimaovou.
Bartůňkové se na posledních dvou turnajích náramně dařilo. Na pětistovce v Guadalajaře si zahrála největší semifinále v kariéře a následně postoupila do finále na podniku WTA 125 v Samsunu. I díky těmto výsledkům si vylepšila kariérní maximum a dostala se až na 132. místo na světě. V Tokiu však další body pro přiblížení k TOP 100 nezískala.
Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
