Ztráta vedení, zranění a skreč. Šwiateková neporazila Rybakinovou ani v oblíbeném Římě

Iga Šwiateková v roce 2023 utrpěla pouze pět porážek, dvě z nich na tvrdém povrchu s Jelenou Rybakinovou. V osmifinále Australian Open prohrála 4:6, 4:6, v semifinále v Indian Wells dokonce ještě snadněji 2:6, 2:6.

Blízko prvnímu letošnímu skalpu o dva roky starší Kazašky byla až na svém oblíbenějším povrchu a na oblíbeném turnaji. Antuka v Římě dlouho otupovala servis Rybakinové, která navíc ve snaze o útočnou hru výrazně častěji chybovala, a Šwiateková nečekaně suverénně kráčela za hladkým vítězstvím.

Nakonec však kurt opustila opět se sklopenou hlavou. A ještě k tomu zraněná.

21letá Polka do zápasu vletěla s touhou o odplatu a ziskem první čtyř gamů rozhodla o osudu prvního setu. V něm se dopustila pouze pěti nevynucených chyb, zatímco soupeřka jich nastřádala trojnásobek a zahrála o jeden winner méně.

Z koncentrace jí nevykolejil ani vlastní zvonící mobil, který musela už v průběhu úvodní hry najít v báglu a poslat do publika svému týmu.

Ring Ring, Ring Ring



Wonder who was calling? pic.twitter.com/jiwBknOCy0 — wta (@WTA) May 17, 2023

Souboj na kurtu pokračoval navzdory relativně hustému mrholení a dvojnásobná vítězka French Open a majitelka tří grandslamových trofejí Šwiateková vstoupila brejkem i do druhého dějství, za stavu 6:2 a 4:2 měla brejkbol a byla blízko vítězství.

Jenže ho neproměnila a momentum zápasu se z minuty na minutu otočilo.

Vzápětí totiž polská tenistka poprvé přišla o podání, když Rybakinová využila hned svůj první brejkbol, v dalších dvou gamech na returnu nevyužila celkem pět šancí na brejk a musela do ošidného tie-breaku.

Psychická výhoda byla na straně Kazašky a útočnou hrou si vypracovala tři setboly v řadě. Navíc ve stejný moment Šwiateková při marném natahování se po míčku ucítila ostrou bolest v pravé noze, chytla se za koleno a několik vteřin zůstala nehnutě stát.

Iga Swiatek stumbles & limps in her match against Elena Rybakina



This does not look good.



The beauty of her game is her physicality, but it can be a double edged sword.



Hopefully she’s alright. ❤️‍ pic.twitter.com/70Nv5rmf6e — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2023

Po ztrátě další výměny a setu se světová jednička rozplakala, vyžádala si medical timeout a zmizela v šatnách. Na kurt se vrátila se zabandážovaným stehnem a ještě odehrála čtyři gamy. Byť si svůj servis dvakrát pohlídala, za stavu 6:2, 6:7 a 2:2 se vydala k síti a utkání skrečovala.

Sad moment for Iga Swiatek as she retires to Elena Rybakina in Rome



They both played some beautiful tennis.



Hopefully she recovers quickly for Roland Garros. pic.twitter.com/QPx21H9TaL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2023

Šwiateková v Římě prohrála po sérii 14 vítězství a 25 vyhraných setech v řadě a neobhájí tak triumfy z předchozích dvou let. V čele žebříčku se její náskok na druhou Arynu Sabalenkovou ztenčí na 1399 bodů a navíc je nejisté, zda bude schopná obhajovat 2000 bodů za loňské vítězství na French Open. Grandslam na pařížské antuce startuje v neděli 28. května.

Vítězka loňského Wimbledonu a finalistka letošního Australian Open Rybakinová upravila vzájemnou bilanci na 3:1, radost z dnešního vítězství má ale zakalenou.

"Nikdy není dobré vyhrát touto cestou. Byl to opravdu dobrý zápas. Doufám, že to pro Igu není nic vážného a brzy se uzdraví. Děkuju fanouškům, že nás v tuhle noční hodinu přišli podpořit," řekla půl hodiny po půlnoci světová šestka Rybakinová, jež se v žebříčku posune poprvé na 5. místo.

"Hlavně začátek zápasu byl náročný, nezačala jsem dobře. Iga hrála hodně agresivně, byla výbušnější a lépe se pohybovala. V prvním setu jsem bojoval se svým prvním servisem, takže mi vážně nepomohlo hrát pořád po druhé servisu. Ve druhém setu jsem se už cítila mnohem lépe," dodala.

23letá Kazaška, jež ještě nikdy nevyhrála dva turnaje během jedné sezony, v Itálii postoupila do svého největšího antukového semifinále. O celkově 14. finále, v nichž má bilanci 4:9, se utká v dalším souboji grandslamových vítězek s Jelenou Ostapenkovou (h2h 1:2), kterou v lednu přehrála v Melbourne.

"Ostapenková je velmi těžká soupeřka. Musím do zápasu dobře vstoupit a být agresivní při svém servisu. Nebude tam moc výměn a myslím, že to bude další obtížný zápas," řekla Rybakinová.

25letá Lotyška Ostapenková v Římě zvládla už třetí třísetový zápas. Španělku Paulu Badosaovou porazila 6:2, 4:6, 6:3, vzájemnou bilanci vyrovnala na 2:2 a poprvé od loňského září postoupila do semifinále. Na antuce do něj prodrala poprvé od triumfu na French Open 2017.

První semifinálovou dvojici vytvořily už v úterý Ukrajinka Anhelina Kalininová, kterou čeká druhé a největší semifinále kariéry, a Veronika Kuděrmetovová, jež zabojuje o své největší finále.