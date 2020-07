Zverev dal přednost přípravě s týmem, domácí exhibiční turnaje v Berlíně hrát nebude

Alexander Zverev odřekl účast na dvojici exhibičních turnajů v Berlíně. Sedmý hráč světového žebříčku, jenž měl být příští týden hvězdou domácí akce, se rozhodl vzdát startu a dát přednost přípravě s týmem, do něhož tento týden přibral na zkoušku jako trenéra Davida Ferrera.

"Rozhodl jsem se, že se nyní nebudu účastnit žádných organizovaných akcí," napsal na instagramu třiadvacetiletý Zverev, jenž v posledních týdnech čelil kritice za nezodpovědné chování v době, kdy mohl být nakažen koronavirem. "Nikdy není příjemné propást šanci zahrát si doma, ale brzo budu zase zpátky," dodal.

Zverev si kritiku vysloužil po startu na Adria Tour kvůli porušování opatření proti šíření koronaviru. Po turnajích v Bělehradě a Zadaru měl sice na rozdíl od několika jiných hráčů negativní testy, místo dodržování slibované izolace se ale objevil na videu z tanečního klubu.

V Berlíně, kde budou hrát muži i ženy, by se měla objevit i dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. První turnaj se odehraje od 13. do 15. července na trávě na stadionu Steffi Grafové, druhý bude následovat od 17. do 19. července na tvrdém povrchu v hangáru na bývalém letišti Tempelhof.