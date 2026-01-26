Zverev exceloval na servisu a zastavil rozjetého Tiena. V Melbourne si zahraje o další finále
Zverev – Tien 6:3, 6:7, 6:1, 7:6
Zverev začal boj o postup do semifinále Australian Open lépe. Tienovi sebral servis už v šesté hře a ujal se vedení. Následně jediný brejkbol soupeře odvrátil a po 36 minutách hry úvodní dějství bez problémů dopodával.
Vyrovnaný druhý set dospěl až do tie-breaku, kde si Tien za stavu 5:5 vytvořil setbol skvělým prohozem. Šanci následně využil, dějství zakončil vítězným forhendem a srovnal. Na prohranou zkrácenou hru však Zverev zareagoval nejlepším možným způsobem. Ve třetí sadě naprosto dominoval. Dvakrát Američanovi sebral servis a od stavu 1:1 získal pět her v řadě.
Čtvrtá sada byla opět velmi vyrovnaná. Ve dvanácté hře se třetí nasazený trápil na servisu, chyboval a pustil Tiena k setbolu. Ten však odvrátil skvělým servisem a dvěma vítěznými zákroky na síti si vynutil další tie-break. V něm byl tentokrát od začátku úspěšnější Němec, který si pomohl i dvěma esy v řadě a ovládl ho suverénně poměrem 7:3.
Zverev tak po třech hodinách a 13 minutách postoupil v Melbourne mezi čtyřku nejlepších. Pomohl si především 24 nechytatelnými servisy a 56 vítěznými údery. Odvrátil všechny tři brejkboly a udělal o dvacet nevynucených chyb méně, než soupeř. S Tienem vyhrál po loňském střetnutí na French Open i druhý grandslamový duel a ujal se vedení ve vzájemné bilanci. Jedinou prohru s Američanem zaznamenal v jejich úvodním duelu minulý rok na pětistovce v Acapulcu.
Loňský finalista zde v semifinále nechybí třetím rokem v řadě a celkově zde takto daleko postoupil počtvrté. V roce 2020 padl s Dominicem Thiemem a předloni s Daniilem Medveděvem. Minulý rok mu po setu skrečoval desetinásobný šampion Novak Djokovič kvůli trhlině v hamstringu.
O obhájení loňského finále si zahraje s vítězem australského nočního šlágru mezi Alcarazem a domácím De Minaurem a v obou případech se pro Němce bude jednat o velmi přijatelného soupeře. Se Španělem má vyrovnanou bilanci 6:6, na Australian Open ho porazil před dvěma lety ve čtvrtfinále a na tvrdém povrchu vyhrál pět z osmi duelů. S Australanem prohrál pouze ve třech z 12 duelů a pokaždé v týmové soutěži.
