Zverev je třetí rok po sobě v semifinále French Open. O druhé grandslamové finále si zahraje s Ruudem

FRENCH OPEN - Alexander Zverev (26) v Paříži porazil 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 Argentince Tomáse Martína Etcheverryho (23) a třetí rok po sobě postoupil do semifinále French Open. O druhé grandslamové finále si německý finalista US Open 2020 zahraje s loňským finalistou Norem Casperem Ruudem (24), který si ve čtvrtfinále poradil stejně jako loni s Dánem Holgerem Runem (20).

Alexander Zverev to neměl s jihoamerickým outsiderem Tomásem Martínem Etcheverrym vůbec snadné. 23letý Jihoameričan, který měl před turnajem na kontě jedinou výhru na grandslamu z letošního Australian Open a cestou do čtvrtfinále neztratil ani set, vzdoroval téměř tři a půl hodiny.

Německý favorit v prvním vzájemném duelu získal první set, ale na přelomu druhé a třetí sady ztratil čtyři gamy po sobě a rázem za stavu 1:1 na sety prohrával ve třetím dějství 0:2.

Pak ovšem získal pět her po sobě a strhl momentum zápasu na svou stranu. Ve čtvrtém setu Zverev odvrátil všechny čtyři brejkboly a nakonec zvítězil 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

"On hraje neskutečný tenis, hodně mi připomíná Del Potra. Výborně využívá svého forhendu. Je mladý a jestli bude hrát takhle dál, tak si zahraje i další čtvrtfinále, bude vyhrávat velké turnaje a třeba bude i v TOP 10," chválil Zverev svého soupeře.

Německý tenista hrál počtvrté v řadě na kurtu Philippea Chatriera, ale zatímco předchozí tři kola absolvoval v rámci night session, dnes nastoupil v odpoledních hodinách a stihl dohrát ještě za denního světla.

"Denní podmínky mi sedí víc. Míč je rychlejší a více odskakuje. Tenis na antuce mám rád, hlavně na té rychlejší. A právě taková dnes byla. Ale je mi celkem jedno, jestli hraju přes den, nebo v noci. Jsem v semifinále French Open a o to tady jde," usmíval se bývalý třetí a aktuálně 27. hráč světa Zverev.

26letý Němec postoupil do semifinále grandslamu pošesté v kariéře, dál se ale dostal jen na US Open 2020. Tehdy v New Yorku podlehl v pěti setech Dominicu Thiemovi.

V Paříži je mezi čtyřkou nejlepších třetí rok po sobě. Loni v semifinále statečně vzdoroval Rafaelu Nadalovi, ale v závěru druhé sady si přetrhal vazy v pravém kotníku, kurt opustil na vozíku a po operaci přišel o zbytek sezony.

"Mám za sebou nejtěžší rok v životě. Tenis miluju celým svým srdcem, ale před rokem se mi všechno zbortilo. Teď jsem šťastný, že jsem zpátky a že jsem se vrátil v téhle formě a dostal jsem se znovu takhle daleko," dodal Zverev.

O druhé grandslamové finále si Zverev zahraje s loňským finalistou Casperem Ruudem, proti kterému bude usilovat o první skalp hráče TOP 10 po dvanácti měsících. Ve vzájemné bilanci vede německý tenista 2:1, na antuce na sebe narazí poprvé.

Ruud ve čtvrtfinále stejně jako loni porazil Holgera Runeho. Nekoncentrovaného Dána v rámci night session přehrál 6:1, 6:2, 3:6, 6:3, oplatil mu nedávnou porážku z Říma a vzájemnou bilanci vylepšil na 5:1.

20letý Rune, vítěz dvou letošních antukových turnajů Masters 1000, působil od prvních výměn nesoustředěně a dělal nezvyklé množství chyb. Po 65 minutách hry prohrával v boji o první grandslamové semifinále 0:2 na sety a na kontě měl 30 nevynucených chyb (z toho 7 dvojchyb) a pouze 13 winnerů. Pak se sice dokázal dostat ke své hře, ale víc než na zisk setu a zabránění debaklu se nezmohl.

"Je to pro mě velká úleva. Snažil jsem se hrát bez tlaku, ale nebylo to jednoduché. Byl to velký zápas a proti agresivně hrajícímu Holgerovi to není snadné," komentoval Ruud. "První dva sety jsem dostával spoustu bodů zadarmo, což mi hodně pomohlo. Ale on se od třetího setu výrazně zlepšil. Naštěstí ve čtvrtém jsem získal brejk a vedení už nepustil," přidal 24letý Nor.

"Holger byl favorit, vyhrál poslední vzájemný zápas. Ale já necítil žádnou povinnost prokázat své kvality a potvrdit, že jsem lepší. Šel jsem do toho s čistou hlavou a jsem rád, že to vyšlo," pochvaloval si čtvrtý hráč světa.

Po životní sezoně se v tomto roce trápící Ruud si připsal první letošní skalp člena TOP 10 a vyhrál tak i své třetí grandslamové čtvrtfinále. Loni v Paříži i na US Open to nakonec dotáhl až do finále, titul ale nezískal.

"Dostávám teď do hry více svůj forhend, jsem s ním spokojený. Snažím se být co nejuvolněnější, nepřipouštět si stres. Je to pro mě těžký ročník. Semifinále proti Sašovi bude mít speciální náboj a já se na to moc těším," dodal Ruud, který získal všech deset titulů na turnajích ATP 250. Devět z nich slavil na antuce.