Zverev musí vyhrát odvetu, jinak na Turnaji mistrů končí. Kdo si zajistí souboj s Alcarazem?
Sinner – Shelton | 14:00 SEČ
Jannik Sinner si na probíhajícím Turnaji mistrů poradil bez ztráty setu s Félixem Augerem-Aliassimem (7:5, 6:1) i dvojnásobným šampionem Alexanderem Zverevem (6:4, 6:3) a stal se prvním jistým semifinalistou. Boj o post světové jedničky na konci sezony ale už prohrál a nemůže ovlivnit, protože Carlos Alcaraz zvládl všechny tři zápasy ve skupině a na trůnu přezimuje.
Na halových betonech je v posledních dvou letech k nezastavení a včetně týmového Davis Cupu i exhibičních klání vyhrál už 34 utkání po sobě. Čtyřiadvacetiletý Ital pokračuje letos v Turíně v úctyhodné sérii a také navazuje na loňský triumf. Poslední porážku na krytých hardech utrpěl předloni ve finále Turnaje mistrů proti Novakovi Djokovičovi.
Na Turnaji mistrů na domácí půdě v Turíně se mu daří náramně a vyhrál tady už sedm duelů v řadě a pouze v jednom z posledních 14 odehraných setů v tomto dějišti ztratil více než čtyři gamy. Navíc tady naposledy zaváhal na vlastním servisu v posledním zápase loňské skupinové fáze, v němž přehrál 6:3, 6:4 Daniila Medveděva.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (triumf)
Bilance: 55:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 12:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 16:4 (kariérní 56:36)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 12:2
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (triumf)
Cesta turnajem: Auger-Aliassime (7:5, 6:1), Zverev (6:4, 6:3)
Ben Shelton byl už před startem svého debutu na Turnaji mistrů ve velké nevýhodě. Kvůli nedávnému zranění ramene na US Open totiž nepřijel v ideální formě ani kondici a bohužel pro něj se to proti nejlepším hráčům na světě ukazuje. V úvodním zápase nevyužil sérii tří setbolů a podlehl 3:6, 6:7 Alexanderovi Zverevovi a pak padl ve třech setech s Félixem Augerem-Aliassimem.
Třiadvacetiletý Američan je už v tuto chvíli bez šance na postup do semifinále, ale už jen účast na Turnaji mistrů musí brát jako velký úspěch. Navíc znovu ukázal, že na těch největších akcích umí být velkou hrozbou, když jen velmi těsně prohrál s Augerem-Aliassimem, který má vynikající formu.
I když už nemůže projít do vyřazovacích bojů, pořád může v pátek zabojovat o cenné body do žebříčku. Navíc v případě skalpu Sinnera zakončí letošní sezonu coby americká jednička před Taylorem Fritzem.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Toronto (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 40:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6
Bilance na halových betonech: 4:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:9 (kariérní 7:21)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)
Shelton – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:2
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Zverev (3:6, 6:7), Auger-Aliassime (6:4, 6:7, 5:7)
Vzájemná bilance: Sinner vede 7:1. Sheltonovi se v soubojích proti hráčům TOP 10 žebříčku nedaří (bilance 7:21), přestože je velmi sebevědomým tenistou. Konkrétně se Sinnerem prohrál už sedmkrát po sobě, a pokud Ital nebude výrazně šetřit síly na závěrečné boje, dá se očekávat, že Američana porazí poosmé v řadě.
Zverev – Auger-Aliassime | 20:30 SEČ
Alexander Zverev neprožívá příliš úspěšnou sezonu, a pokud neovládne probíhající Turnaj mistrů, nejspíše na ni bude chtít velmi rychle zapomenout. Letošní tenisový rok zahájil osmi výhrami v řadě, jenže po jasně prohraném finále s Jannikem Sinnerem na Australian Open se často prezentoval podprůměrnými výsledky i výkony. Letos dokázal triumfovat pouze na domácí pětistovce v Mnichově.
Pokud se 28letý Němec probojuje do nedělního finále, s největší pravděpodobností by v něm potkal právě Sinnera, s nímž prohrál 4:6, 3:6 ve skupinové fázi letošního Turnaje mistrů. Aktuálně třetí hráč světa zřejmě přesně v takový duel doufá, protože po nezdaru proti Italovi ve skupině prohlásil, že chce v tomto týdnu jednoho ze svých největších rivalů vyzvat znovu.
Ze všech osmi letošních účastníků je na Turnaji mistrů nejzkušenější a nejúspěšnější a rozhodně by pro něj bylo velkým zklamáním, kdyby se nedostal do vyřazovacích bojů. Za sebou má sedm startů na této akci, čtyřikrát se podíval do semifinále a dvakrát to dotáhl až k titulu. Letos začal výhrou 6:3, 7:6 nad Benem Sheltonem.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Vídeň, Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (finále)
Bilance: 55:24
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 7:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:10 (kariérní 58:79)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)
Zverev – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 18:11
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)
Loňský výsledek: semifinále
Generálka: Vídeň (finále), Paříž (semifinále)
Cesta turnajem: Shelton (6:3, 7:6), Sinner (4:6, 3:6)
Félix Auger-Aliassime bojoval v úvodním zápase skupiny s největším favoritem Jannikem Sinnerem a také se zraněním lýtka. S Italem nakonec padl ve dvou setech 5:7, 1:6 a pak po velmi těsném obratu udolal 4:6, 7:6, 7:5 Bena Sheltona. Pořád má tak šanci na postup do semifinále, o který se utká právě se Zverevem.
Největší turnaj na okruhu ATP se hraje na halových betonech, což 25letému kanadskému tenistovi rozhodně vyhovuje, protože právě v těchto podmínkách je hrozbou pro kohokoli na tour. Na tvrdých površích pod střechou zaznamenal už řadu úspěchů a v posledních týdnech kraloval v Bruselu a hrál finále na Masters v Paříži.
V této dekádě má dokonce na kontě nejvíce vítězství na halových betonech (84), o čtyři více než Sinner. V letošní sezoně disponuje v těchto podmínkách bilancí 16:4, která zahrnuje jen dva nezdary v dohraných zápasech, přičemž oba z nich utrpěl proti Sinnerovi.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Paříž, Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf); Paříž (finále)
Bilance: 49:24
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 16:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 6:6 (kariérní 24:46)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 2:3
Nejlepší výsledek: skupina (2022, 2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále), Paříž (finále)
Cesta turnajem: Sinner (5:7, 1:6), Shelton (4:6, 7:6, 7:5)
Vzájemná bilance: Zverev vede 6:3, včetně exhibicí 8:4. Zverev v posledních měsících bojoval s problémem se zády a Auger-Aliassime musel nedávno skrečovat v Basileji a nebyl fit v úvodním duelu na Turnaji mistrů. Každopádně se bude jednat o přímý souboj o semifinále a oba aktéři už v minulosti v takto důležitých zápasech několikrát psychicky selhali, takže bude zajímavé sledovat, kdo se s touto výzvou popere lépe.
Zverev je mnohem úspěšnějším i zkušenějším hráčem, co se Turnaje mistrů týče. A přesně to by mu mohlo pomoct splnit úlohu mírného kurzového favorita. V podobné roli byl ale také v jediném předchozím letošním souboji ve třetím kole nedávného US Open a Augerovi-Aliassimemu podlehl ve čtyřech těsných setech. Pokud se mu odveta za New York nepovede, na Turnaji mistrů končí.
Páteční program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.) - Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.)
2. Sinner (2-It.) - Shelton (5-USA) / nejdříve ve 14:00 SEČ
3. Salisbury/Skupski (5-Brit.) - Harrison/E. King (8-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. Zverev (3-Něm.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) / nejdříve ve 20:30 SEČ
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře