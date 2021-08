Zverev po olympiádě kraloval i v Cincinnati a popáté triumfoval na Masters, ve finále nedal šanci Rubljovovi

Alexander Zverev prožívá jedno ze svých nejpovedenějších období v kariéře. Nejlepší německý tenista na nedávných olympijských hrách v Tokiu po cestě za zlatou medailí vyřadil i suveréna letošní sezony Novaka Djokoviče a dnes na Western & Southern Open, kde při předchozích šesti startech v hlavní soutěži nevyhrál jediný zápas, slaví už pátý triumf na turnajích Masters.

Nyní již 11 zápasů neporažený Zverev byl přitom ve včerejším semifinále proti Stefanosovi Tsitsipasovi blízko vyřazení, jeho soupeř měl v rozhodujícím dějství náskok dvou brejků a mohl utkání dopodávat. S dalšími soupeři do třetí sady nemusel a v nejrychlejším finále v historii podniku v Ohiu za 59 minut přehrál 6-2 6-3 Andreje Rubljova, kterému ani v pátém vzájemném souboji nepovolil set.

Zverev měl od začátku zápas pod kontrolou, na podání prohrál jen osm z 39 fiftýnů a jediné zaváhání předvedl za stavu 5-2 ve druhé sadě, když podával na vítězství. Na ztrátu servisu však zareagoval okamžitým rebrejkem a za necelou hodinu se mohl radovat.

From having never won a match in Cincinnati to winning the title - all within one week



The moment @AlexZverev captured his maiden #CincyTennis title with a 6-2 6-3 triumph over Andrey Rublev! pic.twitter.com/s2QoKdhOlq