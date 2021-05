Zverev porazil Nadala už potřetí v řadě, poprvé ho skolil i na antuce

Alexander Zverev se po březnovém triumfu v Acapulku dostal částečně i vinou problémů s loktem do útlumu, když vyhrál pouze dva z pěti zápasů. Porážky utrpěl s Ruusuvuorim, Goffinem a Ivaškou.



Tento týden na antukovém Masters 1000 v Madridu však našel ztracenou herní pohodu. I při svém čtvrtém startu šampion z roku 2018 nechyběl ve čtvrtfinále a po třech dvousetových výhrách postoupil již mezi kvarteto nejlepších.



24letý Němec si po Japonci Keii Nišikorim a Britu Danielu Evansovi poradil i s domácím favoritem Rafaelem Nadalem. O deset let staršího Španěla porazil 6-4 6-4 a na čtvrtý pokus si připsal antukový skalp třináctinásobného vítěze French Open. Celkově ho porazil potřetí v řadě a znovu 2-0 na sety.



Zverev na rychlé madridské antuce vsadil na agresivní hru a nevýrazného Nadala ve výměnách přetlačil. Nastřílel 28 winnerů, zatímco soupeř jen 6. Mrzet ho tak nemusel ani vyšší počet nevynucených chyb, neboť rozdíl nebyl tak výrazný (25-17).

STILL undefeated on the Madrid center court! @AlexZverev wins 10 of the last 14 games to beat Nadal 6-4 6-4 and reach the Madrid semi-finals, where he will face Thiem#MMOpen pic.twitter.com/rzkYGB2AW1 — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2021



"Tohle je jedna z největších výher mé kariéry, protože porazit Rafu na antuce je jedna z nejtěžších věcí v našem sportu," radoval se Zverev, který v prvním setu otočil vývoj ze stavu 2-4.



"Klíčovým momentem bylo, že Rafa za stavu 3-4 při brejkbolu netrefil forhend. Od té chvíle jsem se cítil dobře a předváděl dobrý tenis," komentoval německý tenista, který jako teprve třetí po Andym Murraym a Thiemovi porazil Nadala na antuce a zároveň Federera na trávě a Djokoviče na tvrdém povrchu.

Halle 2016 `

ATP Finals 2018

Madrid 2021@AlexZverev pic.twitter.com/DoO8k69rXq — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2021



O druhé letošní a celkově 24. finále si Zverev zahraje s Dominicem Thiemem, kterého před třemi lety porazil ve finále. Celkově ale vyhrál pouze dva z 10 vzájemných soubojů, naposledy o čtyři roky staršímu Rakušanovi podlehl loni ve finále US Open, kde ho přitom dělil jediný míček od zisku prvního grandslamového titul.



"Dnešní výhrou to tady pro mě nekončí. Teď mě čeká Dominic, který je také skvělým antukářem. Ale já vím, že jsem schopný ho porazit i na antuce. Pamatuju si naše finále na US Open, kde to bylo hodně těsné. Moc se na náš další zápas těším," dodal šestý hráč světa Zverev.



Finalista z let 2017 a 2018 Thiem, který se v Madridu vrací po bezmála dvouměsíční pauze zaviněné problémy s kolenem a ztrátou motivace, dnes po obratu zdolal 3-6 6-3 6-4 Američana Johna Isnera a počtvrté v řadě nechybí na antuce ve španělské metropoli v semifinále.

Last 4 Masters Series have not had Nadal, Djokovic or Federer in any of the finals.



Madrid

Nope.



Monte Carlo

Tsitsipas beat Rublev



Miami

Hurkacz beat Sinner



Paris

Medvedev beat Zverev



Last time ⬇️



Rome 2020

Djokovic beat Schwartzman — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) May 7, 2021