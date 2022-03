Zverev prohrál s Paulem i v Indian Wells, vypadl i Auger-Aliassime

Alexander Zverev před třemi týdny v Acapulcu neunesl porážku ve čtyřhře a při záchvatu vzteku opakovaně tloukl raketou do umpiru a nadával rozhodčímu. Za nesportovní chování byl z turnaje vyloučen a hrozil mu zákaz činnosti.



Olympijský vítěz nakonec dostal jen pokutu a roční podmínku a může dál hrát. Na Masters 1000 v Indian Wells toho ale příliš nevyužil, ve dvouhře vypadl hned po svém prvním vystoupeni.



Čtyřiadvacetiletý Němec byl po odhlášení Novaka Djokoviče největším favoritem spodní poloviny pavouka, ale vstup do soutěže se mu nepoved. S domácím vrstevníkem Tommym Paulem prohrál 2-6 6-4 6-7 a neobhájí loňské čtvrtfinále.



Po snadno prohraném prvním setu Zverev zvýšil úroveň své hry a mířil za obratem. V rozhodující sadě vedl po brejku 4-2, ale vzápětí udělal několik zbytečných chyb a nadšeně hrající Paul za podpory publika dovedl zápas k vítězství.



39. hráč světa Paul, který loni na podzim ve Stockholmu získal první titul na okruhu ATP, porazil Zvereva i ve druhém vzájemném střetnutí. Člena Top 10 zaskočil počtvrté v kariéře, skalp světové trojky je jeho nejcennějším.



Ve 3. kole se Paul utká s Australanem Alexem de Minaurem, který si poradil 7-6 6-3 s krajanem Johnem Millmanem.







Formu z úvodu sezony neprodal devátý hráč světa Félix Auger-Aliassime. Kanadský favorit skončil stejně jako loni už po svém úvodním vystoupení, v němž podlehl 6-7 7-6 3-6 Botici Van de Zandschulpovi.







Nizozemec, který si připsal druhý skalp hráče Top 10, si o první osmifinále na turnajích Masters 1000 zahraje se Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0). Srbský tenista udolal po odvrácení dvou mečbolů a bezmála třech hodinách boje 7-6 3-6 6-7 Chorvata Marina Čiliče.



Ze hry venku je i bývalá světová jednička Andy Murray, který nenačal osmou stovku vítězství. Ve druhém kole zkušený Brit podlehl 6-7 3-6 Kazachu Alexanderu Bublikovi, jenž si ve třetím vzájemném střetnutí připsal premiérovou výhru.







Světová šestka Matteo Berrettini se po kratší pauze zaviněné zraněním břišního svalu vrátil výhrou 6-3 4-6 6-4 nad dánským teenagerem Holgerem Runem. O první osmifinále na Masters v Indian Wells se 25letý Ital utká s Jihoafričanem Lloydem Harrisem (h2h 1-0).



Andrej Rubljov po únorových triumfech v Marseille a Dubaji zvládl i start v Indian Wells. Sedmý hráč světa porazil 7-5 6-4 Němce Dominica Koepfera, svou neporazitelnost prodloužil na 10 utkání a pouhým postupem do 3. kola vyrovnal své kalifornské maximum.



Aslan Karacev se po sérii šesti výher z úvodu sezony dostal do útlumu, neboť prohrál už šest z posledních sedmi zápasů v roli papírového favorita. V Indian Wells podlehl 6-7 4-6 domácímu Stevu Johnsonovi a čtvrtý z posledních pěti turnajů opouští hned po svém úvodním vystoupení.



Domácí Taylor Fritz vykročil za obhajobou semifinále drtivou výhrou 6-1 6-1 nad Polákem Kamilem Majchrzakem. O postup do osmifinále si 24letý Američan zahraje s Jaume Munarem (h2h 0-0). Španělský tenista zdolal po využití až šestého mečbolu a tříhodinovém boji 4-6 6-4 7-6 krajana Pabla Carreña a vyrovnal své maximum na turnajích Masters 1000.