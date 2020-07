Zverev rozšířil svůj trenérský tým o Španěla Ferrera, zatím jen na zkoušku

Dalším, kdo by měl Alexanderovi Zverevovi pomoci k vytouženému grandslamovému titulu, je bývalý třetí hráč světa David Ferrer. S aktuální světovou sedmičkou se dohodl na dvoutýdenní spolupráci, od září by měl být oficiálně představen jako nový kouč třiadvacetiletého německého tenisty.

Zverev střídá trenéra už poněkolikáté. Před třemi roky v létě německé eso vedl jiný španělský tenista Juan Carlos Ferrero, o rok později další bývalá světová jednička Ivan Lendl. V obou případech však spolupráce trvala jen krátce.

Teď bude na vítěze 11 turnajů ATP dohlížet Ferrer, jenž to v žebříčku ATP dotáhl až na třetí místo a byl dlouholetým členem elitní desítky. Kariéru ukončil loni v květnu doma v Madridu symbolicky porážkou právě se Zverevem.

Ferrer by měl pomoci Zverevovi k vytouženému grandslamového titulu. Na akcích velké čtyřky to zatím jeho svěřenec nejdále dotáhl do semifinále (Australian Open 2020), maximem jeho kouče je finále French Open 2013.

Šance by měl mít letos ještě dvě. Kvůli pandemii koronaviru od března přerušená sezona se má rozjet zase v srpnu. Na přelomu srpna a září by se mělo bez přítomnosti diváků odehrát US Open, na konci září je na programu přeložené French Open.

Podle španělského deníku Marca se Zverev a Ferrer dohodli na spolupráci jen na příští dva týdny. Pokud si padnou do oka, v září by měl být Ferrer oficiálně představen jako Zverevův nový kouč.