Zverev se do Montpellier vrátil výhrou nad McDonaldem. Jiní bývalí šampioni Goffin a Monfils vypadli

Alexander Zverev byl jedním z hlavních favoritů letošního Australian Open, vypadl však nečekaně už v osmifinále s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Spravit chuť si chce tento týden na halovém turnaji ATP 250 v Montpellier, kde svůj poslední start před pěti lety proměnil v titul.



A začal očekávanou výhrou, i když bez problémů se nerodila. 24letý Němec, jediný hráč Top 15 v pavouku, si poradil 6-2 7-6 s Mackenziem McDonaldem. S Američan vyhrál i druhý vzájemný duel.



"Chci na tomto turnaji uspět. Vracím se sem moc rád. Po Australian Open jsem chtěl hrát nějaké turnaje před Acapulcem, Indian Wells a Miami a Montpellier mi do programu perfektně zapadlo," řekl Zverev po vítězném vstupu do soutěže.



Zverev měl zápas dlouho pod kontrolou. Hlídal si své servisy a vedl 6-2 a 4-2. Jenže v následných dvou gamech uhrál jen dva míčky a dovolil soupeři vývoj otočit. Druhý set rozhodl až tie-break, v němž favorizovaný Němec otočil vývoj z 2-4 na 7-5.



"On začal chodit agresivně do svých úderů a byl jsem moc rád, že jsem to ukončil ve dvou setech. Ve druhém setu jsem tam nechal spoustu šancí, ale nakonec jsem vyhrál a to je nejdůležitější," komentoval vítěz loňské olympiády či Turnaje mistrů.







Ve čtvrtfinále bude světová trojka Zverev čelit domácímu osmifinalistovi Australian Open Adrianu Mannarinovi, s nímž vede ve vzájemné bilanci vysoko 6-0.



"Pokaždé, když jsme spolu hráli tak to byly dlouhé a fyzicky náročné zápasy. V Austrálii hrál velmi dobře a dobře hraje i tady. Na zápas se těším a myslím, že to nebude vůbec snadné," očekává Zverev.



33letý Francouz Mannarino ve druhém kole přehrál 6-4 6-2 osmého nasazeného Belgičana Davida Goffina, kterého na tvrdém povrchu porazil poprvé až na šestý pokus. Bývalý sedmý hráč světa Goffin tak neobhájí titul z loňska, který byl jeho dosud posledním a celkově pátým na okruhu ATP.



Monfilse vyřadil Mikael Ymer

Skvělou formu z Austrálie, kde slavil triumf v Adelaide a došel do čtvrtfinále Australian Open, neprodá šampion z let 2010, 2014 a 2020 Gaël Monfils. Letos třetí nasazený Francouz nečekaně nezvládl hned svůj úvodní duel, v němž utrpěl debakl 1-6 2-6 s Mikaelem Ymerem. Švédský tenista vyhrál i druhý vzájemný duel, loni překvapivě uspěl i na Roland Garros.



23letý Ymer tak napodobil svého o dva roky staršího bratra Eliase, který dnes v indickém Púne zaskočil světovou patnáctku Aslana Karaceva a připsal si nejcennější skalp. Mikael Ymer zaznamenal teprve druhý skalp hráče Top 20, ten první byl rovněž proti Monfilsovi.



O své druhé semifinále na okruhu ATP si 83. hráč světa Ymer zahraje s dalším trojnásobným šampionem Richardem Gasquetem, jenž proměnil už devátý z deseti startů na Open Sud de France minimálně ve čtvrtfinále. Dnes ve druhém kole 35letý Francouz porazil 7-5 6-4 Korejce Soon Woo Kwona, oplatil mu porážku z Antverp 2019 a poprvé od loňského srpna vyhrál na turnaji ATP dva zápasy po sobě.



Damir Džumhur porazil 6-1 5-7 6-2 čtvrtého nasazeného Gruzínce Nikoloze Basilašviliho a navázal na svou první výhru na okruhu ATP od loňského léta. O první semifinále od července 2018 si zahraje se Srbem Filipem Krajinovičem.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 490.990 eur

čtvrteční výsledky (03. 02. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Zverev (1-Něm.) - McDonald (USA) 6-2 7-6(5) M. Ymer (Švéd.) - Monfils (3-Fr.) 6-1 6-2 Džumhur (Bos.) - Basilašvili (4-Gruz.) 6-1 5-7 6-2 Mannarino (Fr.) - Goffin (8-Belg.) 6-4 6-2 Gasquet (Fr.) - Soon Woo Kwon (Korea) 7-5 6-4 • Čtyřhra - čtvrtfinále • O'Mara/Reese (Brit./USA) - Jebavý/Molčan (ČR/SR) 6-1 4-6 10-5