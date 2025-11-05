Zverev v nelichotivé statistice překonal už i Berdycha. V TOP 10 je nejdéle bez grandslamu
Zverev byl na žebříčku nejvýše na druhém místě a nebýt jeho vážného zranění v semifinále na French Open v roce 2022, pravděpodobně by se dostal na tenisový trůn. Do TOP 10 se poprvé dostal už na konci května 2017 poté co získal svůj premiérový turnaj Masters v Římě.
V pondělí započal už svůj 370. týden v elitní desítce a ujal se vedení v nelichotivé statistice. Stal se hráčem, který strávil nejvíce času v TOP 10 žebříčku ATP ze všech hráčů v historii, aniž by získal grandslamový titul. Přeskočil i Tomáše Berdycha, který byl v TOP 10 o jeden týden méně.
Dalšími dvěma hráči na tomto listu jsou tehdejší rivalové bývalého českého tenisty David Ferrer a Jo-Wilfreid Tsonga, kteří stejně jako on nedokázali na grandslamech prolomit nadvládu Novaka Djokoviče, Rogera Federera a Rafaela Nadala. Na čtvrté pozici je bývalý třetí hráč světa a vítěz Turnaje mistrů z roku 2009 Nikolaj Davyděnko.
Zverev neskrývá, že vyhrát jeden z majorů je jeho největším cílem. Situaci má ale možná ještě složitější než Berdych a spol. V začátcích jeho kariéry se ještě musel potýkat s členy BIG THREE, které téměř ihned nahradili Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem. Španěl s Italem nadvládu na grandslamech převzali a získali posledních osm titulů.
To nemění nic na tom, že se Němci na těchto čtyřech turnajích vůbec nedaří. Pouze třikrát si zahrál finále. V tom prvním na US Open zahodil náskok dvou setů proti Dominicu Thiemovi, loni v Paříži nedotáhl vedení 2:1 proti Alcarazovi a letos naprosto nestačil na Australian Open na Sinnera.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře