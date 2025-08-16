Zverev zastavil jízdu Lehečkova přemožitele, Shelton bez šance
Shelton – Zverev 2:6, 2:6
Zverev předvedl dominantní výkon především na returnu a ve výměnách od základní čáry. K vítězství mu stačila hodina a 17 minut. Německý tenista byl lepším hráčem ve všech směrech, dařilo se mu především využít slabší druhé podání Sheltona, po kterém dostával svého soupeře pod tlak.
Jediný nepříjemný moment pro Zvereva přišel za stavu 2:1 ve druhém setu, kdy si vyžádal lékařské ošetření kvůli problémům s dýcháním.
"Teď se necítím moc dobře… Nejsem si jistý, co se stalo," přiznal šampion z Cincinnati z roku 2021. "Na kurt jsem vstoupil s pocitem, že hraju možná nejlépe za poslední měsíce. Míček jsem cítil skvěle, dařilo se mi při každém úderu. Ale už v prvním setu mi začalo být špatně a postupně se to zhoršovalo. Jsem ale v semifinále a udělám vše pro to, abych byl zítra stoprocentní."
Turnaj v Ohiu se pro Zvereva stal oblíbeným působištěm. Poté, co v minulosti dlouho nedokázal v Cincinnati vyhrát ani jeden zápas, má nyní bilanci 16 výher z posledních 18 duelů. Jediné dvě porážky v tomto období mu připravily pozdější šampioni – Novak Djoković v semifinále 2023 a Jannik Sinner v loňském semifinále.
Němec navíc znovu potvrdil svou dominanci nad Sheltonem. Ve vzájemných zápasech vede nad svým soupeřem už 4:0. Shelton sice nasázel 12 es, zároveň ale vyhrál jen čtyři body z 19 po svém druhém podání. Zverev naopak získal 81 % bodů po prvním servisu a odvrátil i jediný brejkbol, kterému čelil.
Semifinále proti Alcarazovi slibuje velký souboj. Zverev má proti španělské světové jedničce na tvrdém povrchu pozitivní bilanci – vyhrál pět ze sedmi vzájemných utkání, včetně toho posledního na loňském Turnaji mistrů.
Jinak na zápasy Zvereva s leváky se ráda divam( sama jsem levoruka)..
A musím říct, je pro leváky přímo stvořený.. S nimi podle mě hraje rozhodne líp, než s pravaky