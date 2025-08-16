Zverev zastavil jízdu Lehečkova přemožitele, Shelton bez šance

DNES, 05:54
Aktuality 2
ATP MASTERS CINCINNATI - Alexander Zverev (28) potvrdil na turnaji v Cincinnati výbornou formu, když deklasoval přemožitele Jiřího Lehečky, domácí hvězdu Bena Sheltona (22), jednoznačně dvakrát 6:2, 6:2. Německý tenista tak ukončil devítizápasovou vítěznou sérii Američana a zajistil si postup do semifinále, kde ho čeká světová jednička Carlos Alcaraz.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Shelton Ben
Alexanderer Zverev děkuje fanouškům po výhře nad Benem Sheltonem (@ Ian Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Shelton – Zverev 2:6, 2:6

Zverev předvedl dominantní výkon především na returnu a ve výměnách od základní čáry. K vítězství mu stačila hodina a 17 minut. Německý tenista byl lepším hráčem ve všech směrech, dařilo se mu především využít slabší druhé podání Sheltona, po kterém dostával svého soupeře pod tlak.

Jediný nepříjemný moment pro Zvereva přišel za stavu 2:1 ve druhém setu, kdy si vyžádal lékařské ošetření kvůli problémům s dýcháním.

"Teď se necítím moc dobře… Nejsem si jistý, co se stalo," přiznal šampion z Cincinnati z roku 2021. "Na kurt jsem vstoupil s pocitem, že hraju možná nejlépe za poslední měsíce. Míček jsem cítil skvěle, dařilo se mi při každém úderu. Ale už v prvním setu mi začalo být špatně a postupně se to zhoršovalo. Jsem ale v semifinále a udělám vše pro to, abych byl zítra stoprocentní."

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)


Turnaj v Ohiu se pro Zvereva stal oblíbeným působištěm. Poté, co v minulosti dlouho nedokázal v Cincinnati vyhrát ani jeden zápas, má nyní bilanci 16 výher z posledních 18 duelů. Jediné dvě porážky v tomto období mu připravily pozdější šampioni – Novak Djoković v semifinále 2023 a Jannik Sinner v loňském semifinále.

Němec navíc znovu potvrdil svou dominanci nad Sheltonem. Ve vzájemných zápasech vede nad svým soupeřem už 4:0. Shelton sice nasázel 12 es, zároveň ale vyhrál jen čtyři body z 19 po svém druhém podání. Zverev naopak získal 81 % bodů po prvním servisu a odvrátil i jediný brejkbol, kterému čelil.

Semifinále proti Alcarazovi slibuje velký souboj. Zverev má proti španělské světové jedničce na tvrdém povrchu pozitivní bilanci – vyhrál pět ze sedmi vzájemných utkání, včetně toho posledního na loňském Turnaji mistrů.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
sojka1
16.08.2025 08:14
nevidela jsem.... a v cem - konkretne herne - si myslis, ze levaci Sasovi vyhovuji? Ja je nesnasim.... :-)) jednak je levacka zatacka do jednoruc BH silena, jednak jsem malicka, takze rotaci obecne o to hur zpracuju.... nemuze mu pomahat ta vyska prave? Uderove obracene vymeny jsou mu, podle me, jedno, ma na svou vysku vyborny pohyb..... :-)
Reagovat
alcaraz.dva
16.08.2025 08:00
Zapas jsem následovala..Bylo mi jasny, že s unavenym Benem to bude na jednu branku
Jinak na zápasy Zvereva s leváky se ráda divam( sama jsem levoruka)..
A musím říct, je pro leváky přímo stvořený.. S nimi podle mě hraje rozhodne líp, než s pravaky
Reagovat
alcaraz.dva
16.08.2025 08:00
Nesledovala
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist