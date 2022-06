(Ne)šťastný rok Emmy Raducanuové: Ovládla US Open, pak ji začala ničit zranění. Dá se do kupy na Wimbledon?

Po triumfu na US Open nastoupila mladičká Britka loni jen k pěti zápasům, z nichž tři prohrála. Poté ji v prosinci skolil covid a od počátku letošního roku se potýká se zdravotními problémy. Na Australian Open ji limitovaly puchýře na dlaních, kvůli kterým se nedokázala opřít do úderů a vypadla už ve druhém kole s Dankou Koviničovou. Měsíc poté neprošla přes první kolo turnaje v Guadalajaře, když kvůli bolavé kyčli vzdala ve třetím setu zápas s Darjou Savilleovou.

V Indian Wells pro ni znamenalo konečnou třetí kolo, v němž ji vyřadila Chorvatka Petra Martčiová. Raducanuová po zápase jako příčinu nezdaru označila bolavá záda. "Měla jsem je ztuhlá, nemohla jsme podávat naplno. Asi je to výsledek tvrdého tréninku a toho, že jsem teď tolik nehrála a jen se připravovala na zápasy. A ty jsou intenzivnější než tréninky. Je to složité, když se před každým podáním modlím, abych ho udržela. Myslím, že ještě potřebuji zesílit," vyprávěla pro BBC.

Následoval krach v Miami, kde slečnu s čínsko-rumunskými kořeny ve druhém kole přetlačila Kateřina Siniaková. Češkám se Raducanuová postavila i v půlce dubna v rámci Poháru Billie Jean Kingové. S Terezou Martincovou si ještě poradila, Markéta Vondroušová ji však vyprovodila dvakrát 6-1. Raducanuová si pak na tiskovce postěžovala, že na vině byly opět puchýře, tentokrát na chodidlech: "Úplně mi to znemožňovalo pohyb. Paradoxně mi to ale dodává sebevědomí, protože vím, že příčinou mého slabšího období není moje hra, ale zdraví. Tenisově se cítím velmi dobře."

Pak se rodačka z Toronta dala relativně do kupy a předvedla solidní vystoupení a postupy do čtvrtfinále ve Stuttgartu a osmifinále v Madridu, záhy v Římě se ale znovu ozvala záda. Kvůli bolesti vzdala už v úvodním zápase Biance Andreescuové za stavu 2-6 a 1-2. "Jsem hrozně zklamaná. Chtěla jsem tomu dát šanci, ale netušila jsem, jak moc je to zlé, dokud jsem nevstoupila na kurt. Pořád se učím, kdy mohu na své tělo zatlačit a kdy mu naopak dopřát úlevu," svěřila se po utkání.

V kontextu prohlášení o tvrdé tréninkové dřině a zjišťování, co vlastně její tělo vydrží, je trochu s podivem, že Raducanuová je bez trenéra. Jak hlavního, tak kondičního. Právě před turnajem v Madridu se rozešla s Němcem Torbenem Beltzem, který ji vedl od loňského listopadu, a rozhodla se alespoň dočasně vyzkoušet model bez stálého kouče. "Cítím, že nejlepší pro můj rozvoj teď bude přechod na nový způsob přípravy s podporou LTA," uvedla v prohlášení, že v nejbližší době bude spoléhat na rady odborníků z Britské tenisové asociace. Jmenovitě na Iaina Batese, který má v LTA na starosti ženský tenis, a kondiční experty Toma Cornishe a Willa Herberta.

Pod jejich vedením začala trávit více času v posilovně a zdálo se, že nové koště dobře mete. Vždyť přestože se koncem května loučila s French Open už ve druhém kole, působila spokojeně. Ulevilo se jí totiž, že zdraví tentokrát vydrželo. "Hlavní pro mě je, že fyzicky se cítím dobře," vzkázala.

"I want to take my time with this decision."



British number one Emma Raducanu says she will not rush into appointing her next permanent coach.



Read more ⤵️#BBCTennis — BBC Sport (@BBCSport) June 6, 2022

Jenže uběhly dva týdny a tělo ji zradilo znovu. A to na domácí půdě, na níž se ukázala poprvé od loňského úspěšného debutu na Wimbledonu, kde došla do osmifinále. Do turnaje v Nottinghamu, kde si přesně před rokem odbyla premiéru na okruhu WTA, vstupovala s velkým očekáváním. Jenže hned v úvodní sadě prvního zápasu s Viktorijí Golubicovou skrečovala za stavu 3-4 kvůli bolestem břišního svalu, které jí vystřelovaly až do žeber. Ze zápasu uběhlo pouhých 33 minut.

Raducanuová se následně odhlásila z právě probíhajícího turnaje Rothesay Classic v Birminghamu, aby se zvládla uzdravit na Wimbledon. Vyšetření jí dávají naději, mělo by totiž jít jen o lehčí zranění. Úřadující šampionka US Open se tak možná stihne rozehrát na trávě ještě na turnaji v Eastbourne, který začíná v sobotu 18. června. Tak či tak ji může strašit její letošní bilance, vždyť z 11 turnajů v roce 2022 hned na třech vzdala v prvním kole.

A při pohledu zpět se ukazuje, že nejde o ojedinělý jev. Její náchylnost ke zraněním se projevovala ještě před jejím vstupem na okruh WTA: z 19 profesionálních turnajů nižší úrovně, které odehrála před rokem 2021, musela kvůli zdravotním problémům odstoupit ze čtyř. Ostatně i ve zmiňovaném osmifinále Wimbledonu 2021 byla nucena Ajle Tomljanovicové ve druhém setu za stavu 4-6, 0-3 vzdát, důvodem byly problémy s dýcháním.

British No 1 Emma Raducanu is speaking to us now at the Nottingham Open, after retiring from her match with an injury.



She says it was a freak injury on the side of her body, with her rib.@ITVCentral pic.twitter.com/Qi3rt3oqHe — Mark Kielesz-Levine (@MKLevineITV) June 7, 2022

Oporu v krušných časech nachází u zkušenějších tenistek. "Emmu osobně tak dobře neznám, ale mám pocit, že lidé ji nedostatečně oceňují. Hraje velmi dobře. Měli bychom mít na paměti, že jí je pořád jen 19 let. Úroveň WTA je velmi vysoká a Emmě, stejně jako každé mladé hráčce, bude zkrátka trvat, než si na ni zvykne," prohlásila pro agenturu PA světová šestka Maria Sakkariová a kolegyni poradila, aby se i přes opakující se zdravotní neduhy obrnila trpělivostí.

Ostatně ona sama byla v 19 letech na hranici druhé a třetí stovky žebříčku. "Prorazila jsem později, každý to má jinak. Zvyknout si na náročnost WTA mi trvalo přes tři roky," uvedla.

Raducanuová každopádně zůstává pozitivní. "Myslím, že za posledních 12 měsíců jsem hodně zesílila. Nejen fyzicky, vyrostla jsem jako člověk. Mám pocit, že na kurtu i mimo něj mnohem víc bojuju. Uplynulý rok musím hodnotit pozitivně už jen proto, kolik jsem se toho naučila. To vše u mě převažuje nad jakýmikoli výsledky," řekla pro WTA Insider.