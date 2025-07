Poslední vystoupení Kvitové ve Wimbledonu? Krejčíková začne obhajobu, Muchové hrozí konec

Úterní program letošního ročníku Wimbledonu nabídne šest zápasů s českou účastí. Petra Kvitová (35) s největší pravděpodobností odehraje proti nasazené desítce Emmě Navarrové svůj poslední kariérní zápas v All England Clubu, kde získala oba grandslamové tituly. Těžkou výzvu mají před sebou také úřadující šampionka Barbora Krejčíková (29), česká jednička Karolína Muchová (28) a v odloženém duelu Kateřina Siniaková. Jakub Menšík a Tomáš Macháč budou plnit roli favorita.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 1. 7.

Češi v akci

Muchová (15-ČR) - Xinyu Wang (Čína) | Court 15 (13:30 SELČ)

Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (5-Čína) | No.3 Court (14:00 SELČ)

Krejčíková (17-ČR) - Ealaová (Fil.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Macháč (21-ČR) - Džumhur (Bosna) | Court 15 (15:00 SELČ)

Kvitová (ČR) - Navarrová (10-USA) | No.1 Court (17:00 SELČ)

Menšík (15-ČR) - Gaston (Fr.) | Court 18 (17:00 SELČ)

Kvitová rozehraje poslední Wimbledon

Petra Kvitová absolvuje svůj poslední Wimbledon. Právě v tomto dějišti vybojovala v letech 2011 a 2014 své jediné grandslamové tituly. Po druhém triumfu se jí v All England Clubu přestalo dařit a byla nejdál dvakrát v osmifinále. Na druhou stranu tady pouze čtyřikrát ztroskotala hned v prvním kole. Takový scénář s největší pravděpodobností napíše při své derniéře. Česká lvice, která za pár měsíců na US Open definitivně ukončí kariéru, totiž vyzve nasazenou desítku a loňskou čtvrtfinalistku Emmu Navarrovou. Američanka je jasnou favoritkou. Kvitová zkoušela návrat po mateřské pauze, ovšem ze sedmi odehraných duelů porazila pouze Irinu Beguovou v Římě a nerozjela se ani na oblíbené trávě.

Krejčíková začne obhajobu, Muchová proti těžké výzvě

Barbora Krejčíková znovu po roce dorazila na Wimbledon bez formy. Zatímco loni se od ní vůbec nic nečekalo a senzačně tady vybojovala svůj druhý kariérní grandslamový titul ve dvouhře, letos bude v roli obhájkyně titulu pod drobnohledem. Výzva to bude ohromně těžká, a to i kvůli tomu, že teprve před necelými dvěma měsíci zahájila letošní sezonu. Česká tenistka, která v posledních měsících bojovala s vleklým zraněním zad, má nebezpečnou soupeřku hned pro první kolo. V něm nastoupí proti Alexandře Ealaové, která prožívá životní období a byla v Eastbourne několikrát jediný míček od premiérového triumfu na nejvyšším okruhu. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Jako favoritka nenastoupí k utkání prvního kola ani Karolína Muchová. Rovněž české jedničce hrozí konec hned na úvod. V posledních měsících se totiž snaží konzervativní cestou vyřešit problémové levé zápěstí, kvůli němuž nemůže hrát obouručný bekhend. A s takovým handicapem to bude mít proti rozjeté Xinyu Wang ohromně těžké. Mladá Číňanka zazářila nedávno na trávě v Berlíně, kde z kvalifikace postoupila přes Ons Jabeurovou, Coco Gauffovou či Ljudmilu Samsonovovou až do finále, v němž ji zastavila Markéta Vondroušová. Muchové se navíc v poslední době ve Wimbledonu vůbec nedařilo. Zatímco úvodní dva starty v All England Clubu dotáhla do čtvrtfinále, všechny tři následující ročníky uzavřela v prvním kole.

Menšík a Macháč jsou favoriti

Oba čeští zástupci v mužské dvouhře naopak budou plnit roli jasného favorita. Jakub Menšík debutoval ve Wimbledonu loni a nedotáhl náskok dvou setů proti Alexanderovi Bublikovi. Premiérové vítězství na nejslavnějším tenisovém turnaji by měl zapsat letos proti Hugovi Gastonovi. Francouz je o pár let starší, ale ani on nemá s travnatým povrchem moc zkušeností. Menšíkovi zatím pažity moc nesedí a jeho příprava rozhodně nebyla ideální. Díky svému dělovému servisu by ale měl postoupit do dalšího kola. Je však potřeba připomenout, že na nedávném French Open nedokázal dotáhnout vedení 2:0 na sety proti kvalifikantovi a obrovskému outsiderovi Henriquemu Rochovi.

Postup by měl slavit i Tomáš Macháč. Po protrápených posledních měsících a nepovedeném antukovém jaru se zase rozjel na své jediné travnaté generálce v Halle, kde uhrál premiérové čtvrtfinále na travnatých dvorcích. Se svou pestrou hrou by měl být na nejrychlejším povrchu úspěšný. Pokud nebude zdravotně limitován, což se mu v poslední době stávalo často, tak by měl potvrdit roli favorita proti Damirovi Džumhurovi. Reprezentant Bosny a Hercegoviny je nebezpečný hlavně na antukových kurtech a v těchto podmínkách by neměl výrazně vzdorovat. Macháč má stejně jako krajané Jiří Lehečka a Jakub Menšík solidní možnost projít ve Wimbledonu do druhého týdne.

Siniaková odehraje odložený duel

Kateřina Siniaková vyfasovala do prvního kola nasazenou pětku Qinwen Zheng, ale bez šance by být nemusela. V úvodním kole Wimbledonu má bilanci 6:3 a zvládla ho při posledních dvou startech. Zheng se naopak v tomto dějišti zatím vůbec nedaří a při posledních dvou návštěvách se loučila hned na úvod. Siniaková navíc ve vzájemné bilanci vede 2:1 a vyhrála oba předchozí souboje na trávě. Zheng nepovolila set předloni ve Wimbledonu ani loni v Berlíně. Česká tenistka ovšem neprožívá povedenou singlovou sezonu a Zheng se po mizerném vstupu do letošního tenisového roku zase rozjela a přijela po semifinálové účasti v londýnském Queen's Clubu. Siniaková má před sebou těžkou výzvu, kterou měla původně absolvovat už v pondělí.

Úterní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Krejčíková (17-ČR) - Ealaová (Fil.)

2. Rinderknech (Fr.) - Zverev (3-Něm.) / dohrávka, nejdříve v 15:30 SELČ

3. Müller (Fr.) - Djokovič (6-Srb.)

4. Jastremská (Ukr.) - Gauffová (2-USA)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Sinner (1-It.) - Nardi (It.)

2. Fritz (5-USA) - Mpetshi Perricard (Fr.) / dohrávka, nejdříve v 15:30 SELČ

3. Kvitová (ČR) - Navarrová (10-USA)

4. Draper (4-Brit.) - Báez (Arg.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Cocciarettová (It.) - Pegulaová (3-USA)

2. Basilašvili (Gruz.) - Musetti (7-It.)

3. Šwiateková (8-Pol.) - P. Kuděrmetovová (-)

4. Shelton (10-USA) - Bolt (Austr.)



NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Monday (Brit.) - Paul (13-USA)

2. Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (5-Čína) / nejdříve ve 13:30 SELČ



COURT 18 (od 12:00 SELČ)

1. De Minaur (11-Austr.) - Carballés (Šp.)

2. Jointová (Austr.) - Samsonovová (19-)

3. McNallyová (USA) - Burrageová (Brit.)

4. Menšík (15-ČR) - Gaston (Fr.)



COURT 15 (od 12:00 SELČ)

1. Volynetsová (USA) - Mariaová (Něm.)

2. Muchová (15-ČR) - Xinyu Wang (Čína)

3. Macháč (21-ČR) - Džumhur (Bosna)

