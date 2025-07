Seznam párů na US Open? Byla jsem prostě v šoku, přiznává Siniaková

Deblová královna Kateřina Siniaková (29) se vrátila z Londýna už se svou 11. grandslamovou trofejí ve čtyřhře. Společně se Semem Verbeekem (31) z Nizozemska vyhrála ve Wimbledonu mix a patří jí první místo v deblovém žebříčku. Jenže ani to nestačí k tomu, aby ji organizátoři US Open brali seriózně a vytvořili jí místo v turnaji smíšené čtyřhry na posledním grandslamu sezony.

I letos na kurtech All England Clubu ukázala, jak výjimečnou hráčkou do čtyřhry je. Vůbec poprvé spojila síly s pro mnohé neznámým Nizozemcem Verbeekem. Společně si došli až pro turnajový titul. Ve čtyřhře žen s Taylor Townsendovou po boku skončila Siniaková v semifinále. Bonusem u české tenistky vždy bývá projev, pozitivní nálada a věčný úsměv.



V průběhu Wimbledonu ale přece jen rodačce z Hradce Králové něco náladu pokazilo. Organizátoři US Open se rozhodli, že soutěž mixu pojmou novým stylem a udělali z ní exhibici těch nejsledovanějších hráčů, kteří spojí síly s vybranými tenistkami. Mezi nimi ale jméno výjimečné české hráčky nenajdete…



"Upřímně, já vůbec nevím, jak to mají vymyšlené. Když vyběhl ven ten seznam párů, tak jsem prostě byla v šoku. Já ani nevěděla, kdy se to uzavírá a teprve až poté jsem začala zjišťovat věci kolem," přiznala Siniaková.



Na kurtech v New Yorku tak bude možné vidět Naomi Ósakaovou s Nickem Kyrgiosem, Emmu Navarrovou s Jannikem Sinnerem a Emmu Raducanuovou s Carlosem Alcarazem. Možná také Novaka Djokoviče s Olgou Danilovičovou (32. WTA), která je v deblovém žebříčku aktuálně až na 164. místě. "Vypadá to tak, že agenti pospojovali super singlisty, aby nalákali lidi," tuší Siniaková.

A STAR-STUDDED lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

V propozicích turnaje se uvádí, že soutěž mixu bude hrát jen 16 párů, z nichž osm týmů získá právo účasti na základě kombinovaného žebříčku ve dvouhře. Dalších osm týmů má dostat divokou kartou. Pro koho je ale připravena a zda se bude vybírat z právě již vytvořeného seznamu jasné není.



Siniaková s Verbeekem jsou aktuálně úplně mimo pořadí. Česká tenistka figuruje na 84. místě světového žebříčku dvouhry, nizozemský deblový specialista v singlovém rankingu není vůbec.

"Jako dva sportovci bychom si to rádi zahráli a je smutné vědět, že nemáme šanci. Nebudu ten, který by téhle variantě nepřál, pozitivní samozřejmě je, že více lidí bude moci vidět i hvězdy v singlu v turnaji čtyřhry ještě ve chvílích, kdy to bude trochu dostupnější pro veřejnost. Ale jako čtyřhrovému hráči mi krvácí srdce," přiznal Verbeek v minulém týdnu v rozhovoru pro Independent.

Siniaková přesto ještě neztratila naději. Věří, že by se na ni mohlo usmát štěstí v podobě divoké karty. "Myslím, že půjde prostě osm týmů podle nejlepšího žebříčku a zbytku budou muset rozdávat volné karty. Vlastně ještě nevím, jestli o kartu požádám, ani nevím, jak by se měly rozdělovat," tápe česká deblistka.



Velmi pravděpodobné je, jak páry s nejlepším součtem rankingu, tak držitelé volných karet budou vybráni z již připraveného a avizovaného seznamu. Samozřejmě stále existuje možnost, že si na poslední chvíli někteří z "vyvolených" účast v mixu rozmyslí. Jenže vzhledem k exhibičnímu pojetí turnaje i lákavé prémii jednoho milionu dolarů pro pár to není úplně pravděpodobné.



"Je zajímavé, že to mají uzavřené dost dopředu. Mixové turnaje se přitom na grandslamech řeší těsně před turnajem. Ale co jsem tak nějak zaslechla, tak to vypadá, že prostě agenti pospojovali ty super singlisty, aby přitáhli lidi," dodává Siniaková.



Definitivní složení turnaje mixu na US Open je avizováno na 28. července, samotné klání se uskuteční v průběhu fanouškovského týdne před samotným startem newyorského grandslamu ve dvou dnech 19. a 20. srpna.



Siniaková před US Open absolvuje Livesport Prague Open a také se představí ve Varšavě, na betonové turnaje v USA a Kanadě letošní rok nemíří.