Šwiateková končí už ve čtvrtfinále! Světová jednička nestačila na vracející se Svitolinovou

Iga Šwiateková ovládla v roce 2018 juniorku ve Wimbledonu, ale na profesionální tour na nějaký výraznější výsledek na trávě stále čeká. V posledních týdnech sice dosáhla na své premiérové čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejrychlejším povrchu a v All England Clubu zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech grandslamech, nicméně i tak bude s probíhající částí sezony zklamaná.

Na londýnském pažitu, kde loni přišla o historickou 37zápasovou neporazitelnost, začala třemi suverénními výhrami. Už v osmifinále ale koketovala s koncem na turnaji, když odvracela dva mečboly proti Belindě Bencicové. A v souboji s bývalou světovou trojkou Elinou Svitolinovou už další obrat nedokonala.

Statistiky zápasu Šwiateková - Svitolinová

Světová jednička vedla 5:4 a měla možnost úvodní sadu dopodávat. V následujících třech hrách však získala dohromady jen dva fiftýny. Náskok brejku neudržela ani ve druhém dějství, ovšem rozhodující set si přece jen vynutila, ačkoli v tie-breaku prohrávala už 1:4. Také v něm však pokračovala v nezvykle vysokém počtu nevynucených chyb a uhrála pouhé dva gamy.

Šwiateková může v příštím vydání žebříčku přijít o post světové jedničky. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a vítězku nedávného French Open může sesadit Aryna Sabalenkové, které k tomu stačí postoupit do finále.

A five-star performance @ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj