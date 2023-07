Obrat z říše snů. Vondroušová vyhrála bitvu s Pegulaovou a je v semifinále Wimbledonu!

Markéta Vondroušová vyhrála před startem letošní sezony jen dva ze 12 zápasů v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě. V posledních týdnech však ukázala, že může pomýšlet na úspěchy i na nejrychlejším povrchu. Po premiérovém čtvrtfinále v těchto podmínkách na generálce v Berlíně se probojovala mezi nejlepší kvarteto ve slavném Wimbledonu.

V All England Clubu, kde byla při předchozích čtyřech startech nejdál jednou ve druhém kole a loni kvůli půlroční pauze zaviněné zraněním zápěstím vůbec nehrála, rozhodně neměla jednoduchou cestu do závěrečných bojů.

Statistiky zápasu Vondroušová - Pegulaová

Už v prvním kole narazila na vycházející hvězdu Peyton Stearnsovou a následně čelila nasazeným a na trávě velmi nebezpečným Veronice Kuděrmetovové a Donně Vekičové. Všechny tři soupeřky přehrála ve dvou setech. Rozhodující sadu potřebovala až v osmifinálovém derby s Marií Bouzkovou.

Pro mnohé asi nečekané tažení neskončilo ani ve čtvrtfinále na Jessice Pegulaové, ačkoli to se šancemi poslední české naděje nevypadalo v závěru zápasu vůbec dobře a spousta lidí s největší pravděpodobností rodačku ze Sokolova odepsala.

Marketa Vondrousova's reaction after reaching her maiden Wimbledon semifinal!



She was 1-4 down in the third set and performed a great comeback to secure her place in the last 4.



Ranked no. 105 in Indian Wells, she is now live no.23 and a top 15 in the Race.#Wimbledon pic.twitter.com/IkB9keq17w — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 11, 2023

Vondroušová dotáhla manko 0:2 a čtyřmi gamy v řadě vývoj úvodního dějství otočila. Náskok sice neudržela, nicméně v posledních dvou gamech měla navrch a po 38 minutách šla do vedení. Od začátku druhé sady však mnohem více chybovala a ztratila 10 z následujících 13 her.

Za stavu 1:4 v rozhodující sadě nebyla daleko od vyřazení. Pauza o game dříve kvůli blížícímu se dešti a zatažení střechy ale Češce evidentně pomohla. Ačkoli byla jediný míček od skóre 1:5, dokázala srovnat krok a v maratonském devátém gamu díky mnohem agresivnější hře než v předchozím průběhu zápasu zlikvidovala tři gameboly soupeřky a využila hned první brejkbolovou příležitost. Utkání pak suverénně doservírovala.

"Bylo to hrozně těžké a prožívám teď úžasné pocity. Nikdy jsem nehrála na kurtu číslo 1. Je to nádherné. Chtěla jsem bojovat až do konce a teď jsem hrozně šťastná. Nemohu tomu ani uvěřit," řekla v rozhovoru na kurtu Vondroušová.

5 - Marketa Vondrousova is only the fifth left-handed player to reach the Women’s Singles semi-final at Wimbledon in the last 30 years, after Martina Navratilova, Petra Kvitova, Lucie Safarova and Angelique Kerber. Rare.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/VPd1xHPinK — OptaAce (@OptaAce) July 11, 2023

Bývalá světová čtrnáctka Vondroušová si zahrála své druhé grandslamové čtvrtfinále. To jediné předchozí před čtyřmi lety na pařížské antuce senzačně dotáhla až do finále, v němž podlehla Ashleigh Bartyové. Pegulaová se ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky představila pošesté a ani tentokrát se do dalšího kola nedostala.

Ještě na začátku sezony figurovala stříbrná medailistka z poslední olympiády na konci elitní stovky a na konci února z ní vypadla. Díky zatím nejlepší travnaté části roku v kariéře se ovšem v pondělí vrátí do TOP 25. O své druhé finále na majorech bude usilovat proti Elině Svitolinové. S Ukrajinkou, která si vyšlápla na lídryni pořadí Igu Šwiatekovou, má bilanci 2:3. Poslední dva souboje zvládla.

Vondroušová je už třetí českou semifinalistkou Wimbledonu z posledních čtyř ročníků, předloni hrála finále Karolína Plíšková a v roce 2019 se do semifinále probojovala Barbora Strýcová.

Další čtvrtfinálové boje jsou na programu ve středu. Obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou čeká repríza loňského finále s Ons Jabeurovou a Aryna Sabalenková nastoupí proti Madison Keysové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.