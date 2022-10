1. den na Turnaji mistryň: Pegulaovou čeká repríze mexického finále se Sakkariovou, Džabúrová se utká se Sabalenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Nancy Richeyové • Pegulaová (3-USA) - Sakkariová (5-Řec.) | PREVIEW LS | Stadium Court (23:00 SEČ) Džabúrová (2-Tun.) - Sabalenková (7-) | PREVIEW LS | Stadium Court (úterý 1:00 SEČ)



Jessica Pegulaová (3.) - Maria Sakkariová (5.) | Stadium Court (23:00 SEČ)

První singlový zápas letošního Turnaje mistryň bude reprízou finále posledního turnaje na nejvyšším okruhu. Jessica Pegulaová povolila Marii Sakkariové v Guadalajaře pouhých pět gamů, získala svou největší trofej a vzájemnou bilanci snížila na 2-3 ze svého pohledu. Američanka vyhrála dva ze tří letošních soubojů.

Pegulaová před několika dny v Guadalajaře jasně ukázala, že je v posledních dvou letech hlavně hráčkou těch největších akcí. Navíc má mnohem stabilnější formu než Sakkariová a měla by potvrdit roli favoritky, ačkoli v hale naposledy hrála předloni v únoru. Sakkariové by mohly k úspěšné odvetě pomoct větší herní praxe v hale v posledních letech, předchozí zkušenost s Turnajem mistryň a také změna podmínek.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Pegulaová letos patří k nejlepším hráčkám na největších akcích, celkem devětkrát postoupila do čtvrtfinále a v osmi případech na podnicích WTA 1000 či grandslamech. Na antuce v Madridu si zahrála své největší finále a o necelý půlrok později dosáhla na "tisícovce" v Guadalajaře na svůj druhý a nejcennější titul. Na posledních pěti turnajích slavila triumf, hrála dvě semifinále a další dvě čtvrtfinále. V hale účinkuje poprvé od února 2020.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2 (T); Madrid (F); San Diego, Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 42-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-9 (kariérní 10-19)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: San Diego (SF), Guadalajara 2 (T)

Aktuální forma

Sakkariová ještě na začátku sezony excelovala a uhrála dvě finále a jedno další semifinále. V posledních sedmi měsících si však prochází krizí a stále čeká na druhý kariérní titul. V průběhu travnaté části roku úplně ztratila stabilitu a na posledních deseti turnajích zaregistrovala pouhá dvě čtvrtfinále. Na antuce v Parmě i "tisícovce" v Guadalajaře se nakonec probojovala do finále, ale set neuhrála s Majar Šarífovou ani Jessicou Pegulaovou.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň poprvé účinkovala loni a skončila v semifinále.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2, Parma, Indian Wells, Petrohrad (F); Berlín, Dauhá (SF)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (F)

Bilance: 37-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-5 (kariérní 20-25)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Parma (F), Ostrava (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (F)



Ons Džabúrová (2.) - Aryna Sabalenková (7.) | Stadium Court (úterý 1:00 SEČ)

Druhý singl skupiny Nancy Richeyové obstarají debutantka Ons Džabúrová s Arynou Sabalenkovou, která se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala druhým rokem po sobě. Aktérky se potkávají počtvrté, předloni na French Open se ve třech setech radovala Tunisanka, loni v Abú Zabí i ve Wimbledonu měla bez ztráty setu navrch Běloruska.

Džabúrová je světovou dvojkou a hrála letos dvě grandslamová finále, nicméně proti kolegyním z Top 10 se jí v probíhajícím roce vůbec nedaří. Porazit dokázala jen Marii Sakkariovou, a to ze stavu 1-6 2-5. Sabalenková je na tom v tomto ohledu lépe, ovšem její forma je v posledních měsících ještě méně stabilní, takže Džabúrová by mohla mít mírně navrch. Obě absolvují svůj první letošní zápas v halových podmínkách.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Džabúrová letos rozšířila svou sbírku trofejí na tři kousky, hrála další čtyři finále, dvakrát sahala po prvním triumfu na majorech a v žebříčku je nejvýše v kariéře. Zatímco na antuce i trávě pravidelně excelovala, po nezvládnutém finále ve Wimbledonu nemá stabilní formu. V rámci US Open Series se jí vůbec nepovedly generálky, nicméně na US Open padla až ve finále s Igou Šwiatekovou. Následoval šokující nezdar s Claire Liuovou ve čtvrtfinále doma v Monastiru.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); US Open, Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 46-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-5 (kariérní 10-18)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F), US Open (F)

Ons Džabúrová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Monastir (ČF)

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodu sezony extrémně trápila se servisem a jasně vede letošní statistiku dvojchyb, i když problém před nějakou dobou vyřešila. Na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna ve Stuttgartu. Ve druhé půlce roku se neprezentuje stabilní formou. Po finále v Hertogenboschi neporazila na třech akcích po sobě více než jednu soupeřku, pak uhrála semifinále v Cincinnati i na US Open, ale v San Diegu a Guadalajaře dosáhla maximálně na jednu výhru.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistryň

Premiéru na Turnaji mistryň si odbyla loni a skončila ve skupině.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); US Open, Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 30-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-4 (kariérní 18-22)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (SF)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021-22)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (2K)